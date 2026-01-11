Toyota Vios 2026 giá từ 458 triệu đồng tháng 11/2026: bản G CVT lần đầu có gói an toàn TSS Toyota Vios 2026 chỉ còn 3 phiên bản, giá niêm yết 458–545 triệu đồng, lăn bánh tạm tính từ 506 triệu đồng; bản G CVT giữ giá và có thêm gói an toàn TSS.

Toyota Vios 2026 là bản nâng cấp nhẹ chứ chưa phải thế hệ mới hoàn toàn, với giá niêm yết từ 458 đến 545 triệu đồng. Mẫu sedan hạng B này vẫn giữ thiết kế trung tính, nhưng được tinh chỉnh ngoại thất, bổ sung tiện nghi và nâng cấp đáng kể về an toàn, nổi bật là gói Toyota Safety Sense (TSS) trên bản G.

So với bản tiền nhiệm, Vios 2026 lược bỏ các bản E MT và E CVT 7 túi khí, chỉ còn các bản 3 túi khí. Giá hai bản E giảm lần lượt 10 triệu và 14 triệu đồng. Bản G CVT giữ nguyên giá, không tăng. Bản G-RS vốn kén khách đã ngừng phân phối.

Xe được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 6 màu ngoại thất gồm be, đen, xám, đỏ, bạc và trắng. Các đối thủ cạnh tranh gồm Hyundai Accent, Honda City, Mazda2, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Dưới đây là giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của Toyota Vios cập nhật trong tháng 11/2026, đơn vị triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Lăn bánh tại Hà Nội Lăn bánh tại TP.HCM Lăn bánh tại tỉnh, thành phố khác Toyota Vios 1.5E MT 458 529 515 506 Toyota Vios 1.5E CVT 488 562 553 539 Toyota Vios 1.5G CVT 545 626 615 601

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực, trang bị từng xe.

Đầu xe đổi diện mạo, mâm mới khỏe khoắn hơn

Khu vực đầu xe nhận nhiều tinh chỉnh nhất. Lưới tản nhiệt hình thang bị loại bỏ, thay bằng chi tiết nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên. Cản trước được thiết kế lại và sơn đen, mang đến cái nhìn mới mẻ cho mẫu sedan hạng B.

Đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn. Kích thước mâm vẫn là 15 inch, nhưng họa tiết bên trong được thay đổi, trông khỏe khoắn và thể thao hơn. Phía đuôi xe, thay đổi nằm ở cản sau, còn đèn hậu không khác biệt so với bản cũ.

Cabin thêm tiện nghi, cụm đồng hồ Optitron thay Analog

Khoang cabin có vô lăng bọc da 3 chấu, điều hòa tự động và hàng ghế sau gập 60:40 để mở rộng khoang hành lý. Màn hình giải trí trên bản G có kích thước 9 inch, còn hai bản E dùng màn hình cảm ứng 7 inch. Đồng hồ Analog được thay bằng cụm Optitron hiện đại hơn, riêng bản G có thêm màn hình TFT 4,2 inch.

Hệ thống giải trí cũng được nâng cấp: đầu CD chuyển sang DVD kết hợp màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Ghế nỉ trên bản E MT được thay bằng ghế da simili. Vô lăng bản G có thêm lẫy chuyển số, còn hàng ghế thứ hai trên cả ba phiên bản có cổng sạc USB Type C.

Động cơ 1.5L quen thuộc, mức tiêu thụ kết hợp 5,77–6,02 lít/100 km

Toyota Vios 2026 vẫn dùng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L Dual VVT-i, cho công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước, đi kèm hộp số sàn 5 cấp trên bản E MT hoặc hộp số vô cấp CVT trên các bản còn lại. Động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5.

Theo thông số công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đường kết hợp là 6,02 lít/100 km trên E MT, 5,77 lít/100 km trên E CVT và 5,87 lít/100 km trên G CVT.

Gói Toyota Safety Sense lần đầu xuất hiện trên Vios

Nâng cấp đáng chú ý nhất của Vios 2026 là gói TSS trên bản G. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này có gói an toàn chủ động, với các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và kiểm soát hành trình (cruise control). Bản G cũng có 7 túi khí, trong khi hai bản E có 3 túi khí.