Toyota Yaris Cross 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi 50% lệ phí trước bạ mới nhất Toyota Yaris Cross ghi điểm trong tháng 4/2026 với chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đưa mức giá niêm yết khởi điểm từ 650 triệu đồng cùng tùy chọn động cơ Hybrid tiết kiệm.

Toyota Yaris Cross tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam với chính sách giá hấp dẫn và trang bị vượt trội. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia hiện được phân phối với hai tùy chọn động cơ: xăng truyền thống và hybrid hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng đô thị.

Toyota Yaris Cross 2026 sở hữu thiết kế SUV đô thị trẻ trung và năng động.

Giá niêm yết và lăn bánh Toyota Yaris Cross tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, Toyota Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, giúp giảm chi phí sở hữu từ 33–37 triệu đồng tùy phiên bản. Dưới đây là bảng giá chi tiết:

Mẫu xe Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Yaris Cross V (Xăng) Đen 650 744 731 Trắng ngọc trai 658 753 739 2 tone màu 662 757 744 Yaris Cross HEV (Hybrid) Đen 765 872 857 Trắng ngọc trai 773 881 866 2 tone màu 777 886 870

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất và nền tảng DNGA

Toyota Yaris Cross được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA, mang phong cách SUV mạnh mẽ chịu ảnh hưởng từ đàn anh Corolla Cross. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.615 mm. Đáng chú ý, khoảng sáng gầm xe đạt 210 mm, vượt trội hơn so với một số đối thủ như Hyundai Creta, giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình thang vảy cá và cụm đèn chiếu sáng LED sắc sảo. Thân xe thể thao với mâm hợp kim 18 inch sơn 2 tông màu, kết hợp cùng vòm bánh xe ốp nhựa đen khỏe khoắn.

Không gian nội thất thực dụng và tiện nghi

Bên trong cabin, Yaris Cross tối ưu hóa không gian cho 5 người ngồi. Táp-lô được thiết kế phân tầng, tập trung vào người lái với màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Nội thất xe được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như phanh tay điện tử và màn hình lớn.

Các trang bị đáng giá khác bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hệ thống điều hòa tự động có cửa gió hàng ghế sau và đèn viền nội thất (ambient light). Khoang hành lý có dung tích 471 lít trên bản xăng và 466 lít trên bản hybrid, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cho những chuyến đi xa.

Hiệu năng vận hành và công nghệ Hybrid

Yaris Cross mang đến hai lựa chọn động cơ tối ưu cho đô thị:

Phiên bản máy xăng: Động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số vô cấp kép D-CVT.

Động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số vô cấp kép D-CVT. Phiên bản Hybrid: Kết hợp động cơ xăng 90 mã lực và mô-tơ điện 79 mã lực, cho tổng công suất 110 mã lực. Hệ thống này giúp xe tiêu thụ nhiên liệu cực thấp, chỉ khoảng 3,8 lít/100 km đường hỗn hợp.

An toàn vượt trội với Toyota Safety Sense

Điểm cộng lớn của Yaris Cross là gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn và đèn pha thích ứng. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí tiêu chuẩn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng.

Thông số kỹ thuật chi tiết