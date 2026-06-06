Toyota Yaris Cross 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi 50% phí trước bạ Toyota Yaris Cross tiếp tục duy trì sức thế mạnh trong phân khúc SUV cỡ B với mức giá từ 650 triệu đồng cùng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ hấp dẫn trong tháng 6/2026.

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV đô thị được xây dựng trên nền tảng khung gầm DNGA, chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 09/2023. Mẫu xe này nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, không gian thực dụng và tùy chọn động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Creta, KIA Seltos hay Mitsubishi XForce.

Giá xe Toyota Yaris Cross niêm yết và lăn bánh tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, khách hàng mua Toyota Yaris Cross sẽ nhận được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, giúp giảm chi phí lăn bánh từ 33 đến 37 triệu đồng tùy phiên bản. Dưới đây là bảng giá chi tiết:

Phiên bản Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh khác (triệu đồng) Yaris Cross V (Xăng) Đen 650 744 731 717 Trắng ngọc trai 658 753 739 726 2 tone màu 662 757 744 730 Yaris Cross HEV (Hybrid) Đen 765 872 857 843 Trắng ngọc trai 773 881 866 852 2 tone màu 777 886 870 856

Ngoại thất và thông số kích thước ấn tượng

Toyota Yaris Cross sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.615 mm. Mặc dù nhỏ gọn hơn một chút so với một số đối thủ, nhưng xe lại vượt trội về chiều dài cơ sở (2.620 mm) và khoảng sáng gầm đạt 210 mm, giúp việc di chuyển trên các cung đường gồ ghề trở nên dễ dàng hơn.

Thiết kế ngoại thất mang đậm DNA của dòng SUV Toyota với lưới tản nhiệt hình thang vảy cá và cụm đèn pha LED sắc sảo. Thân xe thể thao với mâm hợp kim 18 inch sơn hai tông màu, kết hợp cùng vòm bánh xe ốp nhựa đen khỏe khoắn. Đuôi xe vuông vức với đèn hậu LED và cánh gió tích hợp đèn phanh trên cao.

Không gian nội thất thực dụng và tiện nghi

Bên trong cabin, táp-lô được thiết kế phân tầng hướng về người lái. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 8 hướng, trong khi hàng ghế sau hỗ trợ gập 60:40 linh hoạt. Dung tích khoang hành lý đạt 471 lít trên bản xăng và 466 lít trên bản hybrid, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cho gia đình.

Tiện nghi nổi bật bao gồm màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, sạc không dây, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Riêng bản Hybrid còn được trang bị thêm cốp điện tích hợp tính năng mở cốp rảnh tay.

Hiệu suất vận hành và công nghệ an toàn

Toyota Yaris Cross 2026 mang đến hai lựa chọn hệ truyền động phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau:

Động cơ xăng 1.5L: Sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số vô cấp kép D-CVT.

Sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số vô cấp kép D-CVT. Hệ truyền động Hybrid: Kết hợp giữa động cơ xăng 90 mã lực và mô-tơ điện 79 mã lực, cho tổng công suất hệ thống 110 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 3,8 lít/100 km đường hỗn hợp.

Về an toàn, mẫu xe sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng. Ngoài ra, các tính năng như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí là trang bị tiêu chuẩn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng.