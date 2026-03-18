Toyota Yaris Cross 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi phí trước bạ tháng 3 Mẫu SUV cỡ B Toyota Yaris Cross tiếp tục duy trì sức hút với chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 3/2026. Xe mang đến sự lựa chọn đa dạng với biến thể xăng truyền thống và hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Yaris Cross là đại diện tiêu biểu của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV cỡ B đầy sôi động. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản chính: động cơ xăng (V) và động cơ hybrid (HEV). Trong tháng 3/2026, Toyota áp dụng chương trình ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dòng xe đa dụng này hơn.

Giá xe Toyota Yaris Cross và chương trình ưu đãi tháng 3/2026

Bên cạnh ưu đãi phí trước bạ, phiên bản HEV còn đi kèm các đặc quyền như bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc gói bảo dưỡng miễn phí. Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tham khảo cho các phiên bản:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Toyota Yaris Cross V 650 - 662 744 - 757 731 - 744 Ưu đãi 50% phí trước bạ Toyota Yaris Cross HEV 765 - 777 872 - 886 857 - 870 Ưu đãi 50% phí trước bạ + Bảo hiểm/Bảo dưỡng

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực.

Toyota Yaris Cross sở hữu ngoại hình hiện đại, năng động phù hợp với đô thị.

Thiết kế ngoại thất hiện đại trên nền tảng DNGA

Phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA, Toyota Yaris Cross mang phong cách SUV mạnh mẽ với những đường nét góc cạnh, chịu ảnh hưởng từ dòng xe đàn anh Corolla Cross. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.615 mm. Đáng chú ý, khoảng sáng gầm xe đạt 210 mm, vượt trội hơn một số đối thủ cùng phân khúc, giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình thang họa tiết vảy cá màu đen. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED, bao gồm cả đèn pha tự động và đèn sương mù. Thân xe trông bề thế nhờ bộ mâm hợp kim 5 chấu sơn 2 tông màu kích thước 18 inch, kết hợp cùng vòm bánh xe ốp nhựa đen khỏe khoắn.

Đuôi xe thiết kế vuông vức với cụm đèn hậu LED vuốt sắc sảo.

Không gian nội thất thực dụng và giàu công nghệ

Bên trong cabin, Toyota Yaris Cross tập trung vào sự tiện dụng và trải nghiệm người dùng. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế hướng về phía người lái. Xe trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các trang bị hiện đại khác bao gồm phanh tay điện tử, giữ phanh tự động (Auto Hold) và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch.

Mặc dù sử dụng chủ yếu chất liệu nhựa cứng, nhưng các chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ, tạo cảm giác cao cấp. Khoang hành lý có dung tích 471 lít (bản xăng) và 466 lít (bản hybrid), đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cho những chuyến đi dài. Phiên bản HEV còn được tích hợp tính năng mở cốp rảnh tay tiện lợi.

Khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm 10,1 inch đặt nổi.

Tùy chọn động cơ xăng và Hybrid tối ưu vận hành

Điểm khác biệt lớn nhất của Yaris Cross nằm ở hệ truyền động. Phiên bản xăng sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số D-CVT. Trong khi đó, phiên bản HEV kết hợp giữa động cơ xăng 90 mã lực và mô-tơ điện 79 mã lực, cho tổng công suất 110 mã lực. Hệ thống Hybrid không chỉ mang lại khả năng vận hành êm ái mà còn cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao chỉ 3,8 lít/100 km đường hỗn hợp.

Phiên bản Hybrid mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense tiên tiến

Toyota Yaris Cross sở hữu danh sách trang bị an toàn hàng đầu phân khúc với gói Toyota Safety Sense. Các tính năng nổi bật bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường. Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng.