Toyota Yaris Cross 2026: Chi tiết giá lăn bánh và ưu đãi tháng 5 mới nhất Cập nhật bảng giá xe Toyota Yaris Cross 2026 đầy đủ phiên bản xăng và Hybrid. Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cùng thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia.

Toyota Yaris Cross tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam nhờ sự đa dạng về động cơ và trang bị công nghệ. Trong tháng 5/2026, mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia này nhận được gói ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, giúp người dùng tiết kiệm từ 33 - 37 triệu đồng tùy phiên bản.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Toyota Yaris Cross 2026

Dưới đây là chi tiết giá xe Toyota Yaris Cross cập nhật mới nhất cho hai phiên bản động cơ xăng (V) và Hybrid (HEV):

Mẫu xe Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Yaris Cross V Đen 650 744 731 Trắng ngọc trai 658 753 739 2 tone màu 662 757 744 Yaris Cross HEV Đen 765 872 857 Trắng ngọc trai 773 881 866 2 tone màu 777 886 870

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung từ đại lý.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Toyota Yaris Cross được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA, sở hữu kích thước DxRxC lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.615 mm. Với khoảng sáng gầm lên tới 210 mm, xe dễ dàng vượt qua các điều kiện địa hình đô thị phức tạp.

Thông số Phiên bản V (Xăng) Phiên bản HEV (Hybrid) Động cơ 1.5L xăng (105 hp, 138 Nm) 1.5L Hybrid (90 hp + 79 hp điện) Hộp số D-CVT e-CVT Tiêu thụ (hỗn hợp) 5,95 lít/100 km 3,8 lít/100 km Mâm xe Hợp kim 18 inch Hợp kim 18 inch

Trải nghiệm không gian nội thất và tiện nghi

Khoang cabin của Yaris Cross được thiết kế tập trung vào tính thực dụng nhưng không kém phần hiện đại. Xe trang bị táp-lô phân tầng, màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và sạc điện thoại không dây.

Đáng chú ý, phiên bản Hybrid (HEV) còn sở hữu cốp điện và tính năng mở cốp rảnh tay (đá cốp), mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng. Dung tích khoang hành lý đạt mức 471 lít trên bản xăng và 466 lít trên bản Hybrid, đủ sức chứa cho các chuyến đi dài ngày của gia đình.

Công nghệ an toàn Toyota Safety Sense

Một trong những điểm mạnh nhất của Yaris Cross so với các đối thủ như Hyundai Creta hay KIA Seltos là hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Gói trang bị này bao gồm các tính năng cao cấp như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường.

Ngoài ra, xe còn được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho người lái trong môi trường giao thông đô thị đông đúc.