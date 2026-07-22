Toyota Yaris Cross 2026: SUV đô thị thực dụng đi kèm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ Trong tháng 7/2026, Toyota Yaris Cross nhận ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ cho cả phiên bản máy xăng và Hybrid. Mẫu SUV hạng B này ghi điểm nhờ khoảng sáng gầm 210 mm và gói an toàn Toyota Safety Sense hiện đại.

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV hạng B chiến lược của Toyota tại thị trường Đông Nam Á, được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA. Tại Việt Nam, mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Creta, KIA Seltos hay Mitsubishi XForce. Bước sang tháng 7/2026, Yaris Cross tiếp tục duy trì sức hút nhờ chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh cho khách hàng.

Toyota Yaris Cross đối đầu trực tiếp với các đối thủ mạnh trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Yaris Cross tháng 7/2026

Hiện nay, Toyota Yaris Cross được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai tùy chọn động cơ: xăng thuần túy và Hybrid (HEV). Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi Yaris Cross V (Đen) 650 744 731 50% phí trước bạ Yaris Cross V (Trắng ngọc trai) 658 753 739 50% phí trước bạ Yaris Cross V (2 tone màu) 662 757 744 50% phí trước bạ Yaris Cross HEV (Đen) 765 872 857 50% phí trước bạ Yaris Cross HEV (Trắng ngọc trai) 773 881 866 50% phí trước bạ Yaris Cross HEV (2 tone màu) 777 886 870 50% phí trước bạ

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của từng xe.

Thiết kế ngoại thất và thông số kỹ thuật nổi bật

Toyota Yaris Cross sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.655 mm. Đáng chú ý, xe có khoảng sáng gầm lên tới 210 mm, vượt trội hơn so với con số 200 mm của Hyundai Creta, giúp xe vận hành linh hoạt hơn trong điều kiện đường xá đô thị không bằng phẳng.

Thông tin chi tiết về kích thước và thiết kế của Toyota Yaris Cross.

Phần đầu xe mang đậm phong cách SUV với lưới tản nhiệt hình thang và cụm đèn chiếu sáng LED sắc sảo. Thân xe cơ bắp với những đường gân dập nổi, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch sơn hai tông màu thể thao. Đuôi xe được tạo hình vuông vức với cụm đèn hậu LED nằm ngang, kết hợp cánh gió phía trên tạo nên tổng thể năng động.

Thiết kế đuôi xe vuông vức với cụm đèn hậu LED vuốt sắc sảo.

Không gian nội thất và tiện nghi thực dụng

Bên trong cabin, Toyota Yaris Cross tập trung vào tính thực dụng với cách bố trí táp-lô phân tầng, hướng về phía người lái. Mặc dù chất liệu chủ đạo vẫn là nhựa cứng, nhưng các chi tiết được gia công tỉ mỉ mang lại cảm giác chắc chắn. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và hệ thống đèn viền nội thất.

Không gian nội thất rộng rãi với nhiều trang bị tiện nghi hiện đại.

Khoang hành lý của xe khá ấn tượng với dung tích 471 lít trên bản máy xăng và 466 lít trên bản Hybrid. Các tính năng gia tăng sự tiện lợi bao gồm ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và cốp điện tích hợp tính năng mở cốp rảnh tay.

Khoang hành lý dung tích lớn đi kèm tính năng mở cốp rảnh tay tiện lợi.

Động cơ Hybrid và công nghệ an toàn hàng đầu

Điểm nhấn lớn nhất của Yaris Cross chính là phiên bản Hybrid (HEV). Hệ thống này kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (90 mã lực) và mô-tơ điện (79 mã lực), cho tổng công suất 110 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện hỗn hợp của bản Hybrid chỉ dừng lại ở con số 3,8 lít/100 km, một con số cực kỳ ấn tượng trong phân khúc.

Mẫu xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động và thụ động.

Về an toàn, cả hai phiên bản đều sở hữu gói Toyota Safety Sense với các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn và đèn pha thích ứng. Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí tiêu chuẩn, đảm bảo sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Toyota Yaris Cross là lựa chọn sáng giá cho những ai tìm kiếm một mẫu SUV đô thị bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giàu công nghệ an toàn. Dù mức giá có phần cao hơn một số đối thủ và sử dụng nền tảng DNGA, nhưng những giá trị về vận hành Hybrid và trang bị tiện nghi vẫn giúp mẫu xe này duy trì vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam.