Toyota Yaris Cross V và HEV tháng 11/2026: giá niêm yết từ 650 triệu đồng, có hai gói ưu đãi Yaris Cross bản xăng V niêm yết 650 triệu đồng, bản hybrid HEV 728 triệu đồng; khách hàng được chọn một trong hai gói hỗ trợ lãi suất hoặc lệ phí trước bạ.

Toyota Yaris Cross tại Việt Nam hiện có hai phiên bản: bản xăng V niêm yết 650 triệu đồng và bản hybrid HEV niêm yết 728 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tháng 11/2026 dao động từ 717 đến 831 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực. Mỗi phiên bản đều đi kèm hai gói hỗ trợ để khách hàng chọn một, hoặc ưu đãi lãi suất vay, hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Từ Nhật Bản đến Đông Nam Á: hành trình của Yaris Cross

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV cỡ nhỏ, ra mắt lần đầu tại Nhật Bản vào tháng 9/2020, sau đó có mặt tại Úc vào tháng 11/2020 và châu Âu vào giữa năm 2021. Tháng 5/2023, xe ra mắt tại Indonesia với thiết kế khác hoàn toàn bản bán ở châu Âu và Mỹ, dành riêng cho thị trường Đông Nam Á. Đến tháng 6/2023, Yaris Cross được xuất khẩu sang Campuchia.

Ngày 19/09/2023, mẫu xe chính thức ra mắt tại Việt Nam với hai phiên bản động cơ xăng và hybrid. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, có hai nhóm màu sơn. Nhóm một tone gồm Trắng Ngọc trai và Đen. Nhóm hai tone gồm Trắng ngọc trai kết hợp Đen, Cam kết hợp Đen và Xanh lam ngọc kết hợp Đen.

Đối thủ của Yaris Cross trong phân khúc gồm Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V, Mitsubishi XForce và Nissan Kicks.

Giá lăn bánh và hai gói hỗ trợ trong tháng 11/2026

Bảng dưới đây tổng hợp giá niêm yết, giá lăn bánh tạm tính tại ba nhóm khu vực và ưu đãi đang áp dụng. Đơn vị tính là triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Lăn bánh Hà Nội Lăn bánh TP.HCM Lăn bánh tỉnh/thành phố khác Yaris Cross V (xăng) 650 744 731 717 Yaris Cross HEV (hybrid) 728 831 816 803

Với cả hai phiên bản, gói hỗ trợ 1 gồm lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo. Gói hỗ trợ 2 khác nhau theo phiên bản: bản V được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ, bản HEV được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Thân xe vuông vức, chịu ảnh hưởng từ Corolla Cross

Yaris Cross cho thị trường Đông Nam Á được phát triển trên nền tảng DNGA (Daihatsu New Global Architecture) của Daihatsu. Ngôn ngữ thiết kế chịu nhiều ảnh hưởng từ Toyota Corolla Cross.

Xe dài 4.310 mm, rộng 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. So với Hyundai Creta (4.315 x 1.790 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm, khoảng sáng gầm 200 mm), kích thước tổng thể của Yaris Cross nhỏ hơn. Ngược lại, chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm của xe lớn hơn 10 mm.

Đầu xe có lưới tản nhiệt hình thang với các chi tiết vảy cá màu đen, viền mạ chrome. Đèn chiếu sáng dùng công nghệ LED, đèn sương mù hình tròn đặt trong hốc gió giả ốp màu đen. Gương chiếu hậu cùng màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện, đồng thời mang camera 360 độ.

Thân xe góc cạnh, có thanh nẹp ở hông và đuôi. Xe dùng mâm hợp kim 5 chấu, sơn hai tone màu, kích thước 18 inch, đi cùng vòm bánh ốp nhựa đen. Phần đuôi vuông vức với cụm đèn hậu LED vuốt ngang, cánh gió tích hợp đèn phanh trên cao và ăng-ten vây cá mập.

Cabin thực dụng, chất liệu nhựa cứng là chủ đạo

Khoang lái của Yaris Cross hướng đến sự thực dụng. Táp-lô chia thành hai tầng, phần lớn dùng nhựa cứng nhưng được hoàn thiện tỉ mỉ để tạo cảm giác tương đối cao cấp. Bảng điều khiển trung tâm hướng về phía người lái.

Xe có ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ và hàng ghế sau gập 60:40. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch đi cùng màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ra lệnh giọng nói và sạc không dây. Ngoài ra còn có hệ thống 6 loa, đèn viền nội thất, điều hòa tự động và cửa gió hàng ghế sau. Phanh tay điện tử đi cùng chức năng giữ phanh tự động. Xe không có cửa sổ trời.

Khoang hành lý có dung tích 471 lít trên bản xăng và 466 lít trên bản hybrid. Theo bảng thông số, cốp đóng/mở điện và mở cốp rảnh tay có trên bản HEV, còn lẫy chuyển số trên vô-lăng chỉ có ở bản xăng V.

Hai cấu hình động cơ: xăng 1.5L và hybrid

Bản V dùng động cơ xăng 1.5L 4 xy-lanh mã 2NR-VE, công suất cực đại 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Xe đi cùng hộp số vô cấp và dẫn động cầu trước.

Bản HEV dùng mã động cơ 2NR-VEX, kết hợp máy xăng 1.5L với mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion. Máy xăng sinh công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm. Mô-tơ điện cho 79 mã lực và 141 Nm. Tổng công suất đạt 110 mã lực, xe có chế độ chạy thuần điện (EV Mode) và nhiều chế độ lái.

Sự khác biệt rõ nhất nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu công bố. Bản hybrid dùng 3,8 lít/100 km ở chu trình hỗn hợp, so với 5,95 lít/100 km của bản xăng. Trong đô thị, hai con số lần lượt là 3,93 và 7,41 lít/100 km. Mức tiêu thụ thực tế sẽ thay đổi theo điều kiện vận hành.

Gói Toyota Safety Sense và trang bị bảo vệ tiêu chuẩn

Yaris Cross có gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Gói này gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, camera 360, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Trang bị tiêu chuẩn gồm phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi trước/sau, móc ghế trẻ em Isofix và 6 túi khí.

Thông số kỹ thuật chính của hai phiên bản

Thông số Yaris Cross V Yaris Cross HEV Số chỗ ngồi 5 5 Kích thước D x R x C (mm) 4.310 x 1.770 x 1.655 4.310 x 1.770 x 1.655 Chiều dài cơ sở (mm) 2.620 2.620 Khoảng sáng gầm (mm) 210 210 Bán kính vòng quay (mm) 5.200 5.200 Khoang hành lý (lít) 471 466 Bình nhiên liệu (lít) 42 36 Trọng lượng không tải (kg) 1.175 1.285 Trọng lượng toàn tải (kg) 1.575 1.705 Lốp, mâm 215/55R18 215/55R18 Động cơ 2NR-VE, 1.496 cc 2NR-VEX, 1.496 cc Công suất động cơ xăng (mã lực) 105 tại 6.000 vòng/phút 90 tại 5.500 vòng/phút Mô-men xoắn động cơ xăng (Nm) 138 tại 4.200 vòng/phút 121 tại 4.000–4.800 vòng/phút Mô-tơ điện Không có 79 mã lực, 141 Nm Hộp số Tự động vô cấp kép (D-CVT) Tự động vô cấp (CVT) Dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Tiêu thụ đô thị / ngoài đô thị / hỗn hợp (lít/100 km) 7,41 / 5,1 / 5,95 3,93 / 3,56 / 3,8 Treo trước / sau MacPherson / thanh dầm xoắn MacPherson / thanh dầm xoắn Phanh trước / sau Đĩa / đĩa Đĩa / đĩa

Về kích thước, nguồn ghi chiều cao 1.655 mm trong bảng thông số và 1.615 mm trong phần mô tả ngoại thất. Bảng trên dùng số liệu theo bảng thông số.

Điểm mạnh và những điều cần cân nhắc

Về ưu điểm, Yaris Cross có phong cách SUV đô thị trẻ trung, nội thất thực dụng với nhiều tiện nghi hiện đại, động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu và danh sách trang bị an toàn phong phú.

Về hạn chế, mức giá được đánh giá hơi cao. Xe dùng nền tảng của Daihatsu, nội thất còn nhiều nhựa cứng nên chưa tương xứng với giá tiền. Không gian cũng chật hơn Hyundai Creta.

Nhìn chung, Yaris Cross phù hợp với người dùng ưu tiên kích thước gọn cho đô thị, trang bị an toàn đầy đủ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của bản hybrid. Khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc, người mua nên cân nhắc thêm giá bán, chất liệu nội thất và không gian sử dụng.