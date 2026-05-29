TP-Link ra mắt Archer 8: Router Wi-Fi 8 đầu tiên thế giới với chuẩn IEEE 802.11bn Archer 8 mở đầu kỷ nguyên Wi-Fi 8 với chuẩn IEEE 802.11bn, hứa hẹn tăng 33% thông lượng và tối ưu hóa kết nối bằng AI cho môi trường gia đình hiện đại.

TP-Link vừa chính thức giới thiệu Archer 8, router Wi-Fi 8 đầu tiên trên thế giới được xây dựng theo chuẩn IEEE 802.11bn. Đây là bước tiến quan trọng hướng đến độ tin cậy siêu cao trong điều kiện sử dụng thực tế, thay vì chỉ tập trung vào tốc độ lý thuyết như các thế hệ trước.

Archer 8 mang trên mình sứ mệnh tiên phong, khai phóng sức mạnh thực tế của tiêu chuẩn IEEE 802.11bn

Dự kiến lên kệ vào tháng 10 năm 2026, Archer 8 được thiết kế để giải quyết bài toán kết nối ổn định và độ trễ thấp trong bối cảnh mật độ thiết bị tại các hộ gia đình ngày càng lớn. Sản phẩm khẳng định vị thế dẫn đầu của TP-Link trong việc thương mại hóa công nghệ mạng thế hệ mới.

Sức mạnh kỹ thuật của chuẩn Wi-Fi 8 so với Wi-Fi 7

Dựa trên các thử nghiệm tại phòng Lab trong môi trường mô phỏng gia đình, Wi-Fi 8 cho thấy những cải tiến vượt bậc so với Wi-Fi 7. Công nghệ điều chế và mã hóa tín hiệu mới giúp duy trì tốc độ ổn định hơn ở khoảng cách xa.

Chỉ số cải tiến Tỷ lệ tăng trưởng Vai trò kỹ thuật Thông lượng (Throughput) +33% Cải tiến điều chế và mã hóa tín hiệu Độ ổn định luồng không gian +24% Công nghệ điều chế không đồng nhất Hiệu suất môi trường nhiễu +15% Điều phối tái sử dụng không gian nâng cao Hiệu năng môi trường nhiều tầng +30% Ăng-ten tiên tiến kết hợp tối ưu hóa AI Độ nhạy thu (Băng tần 5/6 GHz) 1–3 dB Tối ưu hóa tần số vô tuyến RF

Những thông số này không chỉ mang lại tốc độ cao mà còn giúp giảm thiểu tình trạng sụt giảm tín hiệu khi nhiều thiết bị cùng hoạt động, đồng thời cải thiện hiệu quả của hệ thống mạng mesh toàn gia đình.

Thiết kế Archer 8 và khả năng kết nối thông minh

Archer 8 sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng tinh tế với bề mặt vân nổi siêu mịn và hệ thống đèn LED hiện đại. Bên trong lớp vỏ là hệ thống tản nhiệt tiên tiến cùng kiến trúc ăng-ten được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu hóa vùng phủ sóng.

TP-Link Archer 8 thiết lập một chuẩn mực mới trong thiết kế router, kết hợp giữa tính thẩm mỹ tinh tế và kỹ thuật chế tác cao cấp

Đặc biệt, router này tích hợp công nghệ NFC, cho phép người dùng cấu hình và kết nối mạng nhanh chóng chỉ với một chạm. Nền tảng AI hỗ trợ quản lý mạng thông minh giúp thiết bị tự động điều chỉnh sóng RF phù hợp với môi trường thực tế.

TP-Link Archer 8 sở hữu NFC cho phép kết nối và cấu hình nhanh chóng

Lộ trình phát triển hệ sinh thái Wi-Fi 8

Archer 8 là sản phẩm tiên phong trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái Wi-Fi 8 toàn diện của TP-Link. Hãng dự kiến sẽ triển khai đồng bộ các thiết bị mạng khác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng phổ thông.

Tháng 10/2026: Ra mắt Router Archer 8.

Quý 1/2027: Ra mắt hệ thống Mesh Deco 8 cho vùng phủ sóng toàn nhà.

Quý 2/2027: Ra mắt Router du lịch Roam 8, bộ mở rộng sóng và Adapter Wi-Fi 8.

Việc triển khai sớm danh mục Wi-Fi 8 giúp TP-Link đặt nền móng cho thế hệ kết nối mới, ưu tiên độ ổn định vượt trội và hiệu năng thực tế mạnh mẽ cho người dùng toàn cầu.