TPHCM công bố 242 điểm thi lớp 10, giao đề trước 1 ngày

TPHCM công bố 242 điểm thi lớp 10 cho kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 với hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi.

Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ngành giáo dục thành phố cũng thay đổi phương án vận chuyển đề thi khi giao đề trước ngày thi một ngày.

TPHCM bố trí 242 điểm thi lớp 10

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ tổ chức trong hai ngày 1 và 2/6.

Thí sinh tham gia 3 môn thi bắt buộc gồm Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, Toán 120 phút và Ngoại ngữ 90 phút. Các môn chuyên và tích hợp sẽ thi vào chiều ngày 2/6.

Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi lớp 10, chủ yếu đặt tại các trường THCS. Một số trường THPT được sử dụng làm điểm thi cho thí sinh chuyên và tích hợp.

Trong tổng số 242 điểm thi, có 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên. Tổng số phòng thi được sử dụng là 6.443 phòng.

Hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết năm nay thành phố có gần 170.000 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS.

Trong số đó, có 151.269 học sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 công lập. Đây là kỳ thi có quy mô rất lớn sau khi TPHCM mở rộng địa bàn quản lý.

Các điểm thi được phân bố trên cả 3 khu vực nhằm giảm áp lực di chuyển cho thí sinh và phụ huynh.

Mỗi điểm thi có 3 phòng dự phòng

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.

Để phục vụ kỳ thi lớp 10 năm nay, thành phố huy động hơn 17.700 giáo viên, cán bộ tham gia công tác coi thi và giám sát.

Lực lượng làm nhiệm vụ được phân công tại tất cả các điểm thi nhằm đảm bảo an toàn, đúng quy chế và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đề thi lớp 10 được giao trước ngày thi

Khác với những năm trước, đề thi lớp 10 năm nay sẽ được giao từ ngày 31/5, tức trước ngày thi một ngày.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết phương án này được áp dụng do địa bàn tổ chức thi rộng hơn sau sáp nhập, số lượng điểm thi lớn và cần thêm thời gian vận chuyển.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, công tác bảo quản đề thi ngoài trách nhiệm của lực lượng công an còn có trách nhiệm trực tiếp của trưởng điểm thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm học 2026-2027 được đánh giá có áp lực cạnh tranh lớn do số lượng thí sinh đông. Việc tăng cường điểm thi, phòng dự phòng và thay đổi phương án giao đề nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và đúng kế hoạch.