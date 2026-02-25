TP.HCM hướng tới phủ sóng 5G đến 95% dân số và bắt đầu thí điểm mạng 6G từ năm 2026 TP.HCM công bố kế hoạch phát triển hạ tầng số năm 2026 với trọng tâm phủ sóng 5G diện rộng, thí điểm mạng 6G và ứng dụng dữ liệu lớn để quản lý đô thị thông minh.

Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi Số TP.HCM vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai Nghị quyết 57 cho năm 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hạ tầng số, hệ thống dữ liệu và củng cố an ninh mạng, tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình phát triển kinh tế số của thành phố.

Mục tiêu phủ sóng 5G toàn diện và tầm nhìn 6G

Trọng tâm của kế hoạch là việc mở rộng hạ tầng viễn thông hiện đại. Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu đảm bảo công nghệ 5G sẽ phủ sóng tới 95% dân cư vào năm 2026. Đặc biệt, tỷ lệ phủ sóng được yêu cầu đạt 100% tại các khu vực động lực phát triển bao gồm: các đô thị lớn, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và các trung tâm logistics trọng điểm.

Bên cạnh việc phổ cập 5G, thành phố cũng thể hiện tham vọng dẫn đầu về công nghệ khi bắt đầu nghiên cứu và thí điểm mạng 6G tại một số khu vực được chọn lọc. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để TP.HCM bắt kịp xu hướng công nghệ viễn thông thế giới, tạo lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ đa quốc gia.

TP.HCM mở rộng phủ sóng 5G, thí điểm 6G từ năm 2026 (Nguồn: Internet)

Ứng dụng dữ liệu lớn và công nghệ mới trong quản lý đô thị

Song song với phát triển hạ tầng viễn thông, TP.HCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) để giải quyết các thách thức nhức nhối của một siêu đô thị. Cụ thể, hệ thống dữ liệu sẽ được sử dụng để phân tích và đưa ra giải pháp cho tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường. Việc tối ưu hóa các dịch vụ công trực tuyến toàn trình cũng là ưu tiên hàng đầu nhằm hướng tới xây dựng một chính quyền số toàn diện, minh bạch và hiệu quả.

Đáng chú ý, thành phố sẽ thử nghiệm các phương tiện không người lái (UAV) trong hoạt động logistics và giám sát đô thị. Đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa công tác quản lý hành chính và hỗ trợ chuỗi cung ứng. Để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này, thành phố dự kiến triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm và thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các công nghệ mới chưa có tiền lệ pháp lý.

Xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ bền vững

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, TP.HCM tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức. Mô hình liên kết “3 nhà” bao gồm Nhà nước, Nhà khoa học và Doanh nghiệp sẽ được thắt chặt để thu hút chuyên gia trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu. Thêm vào đó, việc kết nối sàn giao dịch công nghệ khu vực Đông Nam Bộ sẽ giúp tăng cường khả năng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.

Một trong những điểm mới đáng lưu ý là ý tưởng xây dựng “thành phố khoa học công nghệ” tại phường Bình Dương, thuộc khu vực TP.HCM mới. Dự án này hiện đang nhận được sự quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ từ phía Bí thư Thành ủy, kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất khu vực. Thành phố cũng đề xuất các cơ chế mua sắm công đặc thù dành riêng cho lĩnh vực khoa học - công nghệ nhằm loại bỏ các rào cản hành chính, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh để thu hút đầu tư bền vững.