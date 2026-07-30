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Trabzonspor 0-1 Al Sadd: Al Sadd giành chiến thắng

Văn Thể30/07/2026 17:34

Trabzonspor chạm trán Al Sadd tại Medical Park Stadyumu trong khuôn khổ Giao hữu CLB, với trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 30/07/2026

Trabzonspor0 - 1Al SaddKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Trabzonspor tiếp đón Al Sadd.

  • 12'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: Trabzonspor 67 - 33 Al Sadd, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4.

  • 24'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: Trabzonspor 60 - 40 Al Sadd, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 8.

  • 35'BÀN THẮNG! Al Sadd (0-1)

    Phút 35': Roberto Firmino () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Trabzonspor 57 - 43 Al Sadd, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 9.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Tarek Salman () nhận thẻ vàng.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Stefan Savic () nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Trabzonspor 56 - 44 Al Sadd, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 1.

  • 60'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Trabzonspor 56 - 44 Al Sadd, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 0 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Samet Akaydin vào sân thay Stefan Savic.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Ernest Muci rời sân.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Mustafa Eskihellaç vào sân thay Aral Şimşir.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Melih Kabasakal vào sân thay Tim Jabol-Folcarelli.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Ruslan Malinovskyi vào sân thay Benjamin Bouchouari.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Batista Mendy vào sân thay Sidny Lopes Cabral.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Umut Nayir vào sân thay Paul Onuachu.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Cenk Özkacar vào sân thay Chibuike Nwaiwu.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Ozan Tufan vào sân thay Noah Jose Saviolo.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Ahmet Yıldırım vào sân thay André Onana.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Samet Akaydin () nhận thẻ vàng.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Mohamed Camara vào sân thay Guilherme.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Cristo González vào sân thay Hashim Ali.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Pedro Miguel vào sân thay Tarek Salman.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Trabzonspor 56 - 44 Al Sadd, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 3.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): Akram Afif vào sân thay Rafa Mujica.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (): Mahdi Al-Mejaba vào sân thay Claudinho.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (): O. Ertem vào sân thay Ozan Tufan.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (): Abdullah Badr Al-Yazidi vào sân thay Younes El Hannach.

  • 84'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: Trabzonspor 59 - 41 Al Sadd, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 4 - 3, phạm lỗi 12 - 14, cứu thua 1 - 3.

  • KTKết thúc: Trabzonspor 0-1 Al Sadd

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 00:49 31/07/2026

Đội hình chính thức
Trabzonspor
Sơ đồ 4-4-2
Al Sadd
Sơ đồ 4-2-3-1
24
André Onana
20
Wagner Pina
27
Chibuike Nwaiwu
15
Stefan Savic
55
Sidny Lopes Cabral
70
Noah Jose Saviolo
26
Tim Jabol-Folcarelli
8
Benjamin Bouchouari
58
Aral Şimşir
10
Ernest Muci
30
Paul Onuachu
1
Saad Al-Sheeb
3
Younes El Hannach
5
Tarek Salman
81
Abdessamed Bounacer
6
Paulo Otávio
18
Guilherme
33
Claudinho
80
Agustín Soria
9
Roberto Firmino
23
Hashim Ali
19
Rafa Mujica
Dự bị
Trabzonspor
1 Ahmet Yıldırım4 Samet Akaydin7 Mustafa Eskihellaç9 Metehan Mimaroğlu11 Ozan Tufan14 Umut Nayir17 Ruslan Malinovskyi19 René Mitongo25 Onuralp Çevikkan
Cập nhật đội hình lúc 23:12 30/07/2026
TrabzonsporThống kêAl Sadd
60%
Kiểm soát bóng
40%
7
Dứt điểm
5
3
Trúng đích
2
8
Phạt góc
2
14
Phạm lỗi
14
4
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Roberto Firmino
Roberto Firmino
Al Sadd
1 bàn
Paulo Otávio
Paulo Otávio
Al Sadd
Điểm 7.91

Trabzonspor sẽ đối đầu Al Sadd trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 30/07/2026 tại Medical Park Stadyumu.

Bối cảnh trận đấu

Đây là cuộc so tài giữa Trabzonspor và Al Sadd trong một trận giao hữu cấp câu lạc bộ. Với tính chất này, trận đấu có thể là dịp để hai đội kiểm tra sự vận hành trên sân, nhưng chưa có đủ thông tin để xác định mục tiêu cụ thể hoặc mức độ ưu tiên của mỗi bên.

Thông tin đáng chú ý

Medical Park Stadyumu là địa điểm tổ chức cuộc đối đầu. Thời gian thi đấu được ấn định vào 22h30 ngày 30/07/2026.

Hiện chưa có thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của Trabzonspor và Al Sadd. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về tương quan thực lực, cách bố trí chiến thuật hay xu hướng kết quả của trận đấu.

Nhận định

Trận đấu giữa Trabzonspor và Al Sadd sẽ được quyết định bởi cách hai đội tiếp cận một màn so tài giao hữu tại Medical Park Stadyumu. Những thông tin về đội hình xuất phát, nhân sự được sử dụng và diễn biến thực tế trên sân sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá màn trình diễn của mỗi đội.

Nhìn chung, dữ liệu hiện có mới xác nhận cặp đấu, thời gian, địa điểm và khuôn khổ thi đấu. Chưa có cơ sở để dự đoán tỷ số cụ thể hoặc khẳng định đội nào chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.

Trabzonspor
5 trận gần nhất
B
Al Sadd
5 trận gần nhất
B
Tình hình lực lượng
Trabzonspor
Arseniy Batagov (Knee Surgery)
Mustafa Eskihellaç (Unknown Injury)
Chibuike Nwaiwu (Torn Lateral Knee Ligament)
Okay Yokuşlu (Cartilage Damage)
André Onana (Foot Injury)
Al Sadd
Giovani (Unknown Injury)
Mohamed Camara (Unknown Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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