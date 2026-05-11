Trabzonspor 0-1 SC Freiburg: SC Freiburg giành chiến thắng
Trabzonspor đang có mạch thắng ấn tượng với 5 trận toàn thắng và sẽ tiếp SC Freiburg trên sân Papara Park lúc 00h45 ngày 06/11/2026. Đội khách đang xếp hạng 18.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Trabzonspor tiếp đón SC Freiburg.
- 14'BÀN THẮNG! SC Freiburg (0-1)
Phút 14': L. Kubler (SC Freiburg) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 17'SC Freiburg ép sân
Cầm bóng: Trabzonspor 39% - 61% SC Freiburg, dứt điểm 0 - 2; phạm lỗi 1 - 3.
- 27'Thẻ vàng
Phút 27': N. Saviolo (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 29'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Trabzonspor 47% - 53% SC Freiburg, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 0.
- 41'SC Freiburg ép sân
Cầm bóng: Trabzonspor 57% - 43% SC Freiburg, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 2 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': C. Nwaiwu (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 53'Trabzonspor ép sân
Cầm bóng: Trabzonspor 59% - 41% SC Freiburg, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 0.
- 58'Thay người
Phút 58' (Trabzonspor): O. Tufan vào sân thay B. Mendy.
- 61'Thay người
Phút 61' (SC Freiburg): Y. Suzuki vào sân thay K. Goto.
- 61'Thay người
Phút 61' (SC Freiburg): D. Scherhant vào sân thay V. Grifo.
- 66'Trabzonspor ép sân
Cầm bóng: Trabzonspor 62% - 38% SC Freiburg, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 3 - 0.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': M. Eggestein (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Holding).
- 73'Thay người
Phút 73' (SC Freiburg): N. Beste vào sân thay C. Irie.
- 80'Trabzonspor ép sân
Cầm bóng: Trabzonspor 61% - 39% SC Freiburg, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 4 - 1.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': Y. Engelhardt (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Holding).
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': J. Makengo (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Holding).
- 87'Thay người
Phút 87' (SC Freiburg): P. Treu vào sân thay L. Kubler.
- 88'Thay người
Phút 88' (Trabzonspor): B. Bouchouari vào sân thay M. Eskihellac.
- KTKết thúc: Trabzonspor 0-1 SC Freiburg
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 02:37 06/11/2026
Trabzonspor bước vào trận gặp SC Freiburg với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra trên sân Papara Park lúc 00h45 ngày 06/11/2026. Ở chiều ngược lại, đội khách vừa thắng 2 trận gần nhất nhưng vẫn đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng.
Trabzonspor: 5 trận, 5 chiến thắng
Phong độ là điểm sáng nổi bật nhất của chủ nhà. Trabzonspor thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang lên cao trong tập thể.
Chuỗi thắng này cũng được phản ánh trên bảng xếp hạng. Trabzonspor đang đứng thứ 4 với 6 điểm, nằm trong nhóm đầu. Việc được thi đấu trên sân nhà Papara Park là lợi thế để đội bóng tiếp tục duy trì nhịp độ hiện tại.
SC Freiburg: hồi phục sau chuỗi thua
Phong độ của SC Freiburg có hai nửa khá khác biệt. Đội khách thắng 2 trận gần nhất, nhưng trước đó đã thua liên tiếp 3 trận. Tính trong 5 trận gần nhất, SC Freiburg có 2 trận thắng và 3 trận thua.
Hai chiến thắng gần đây cho thấy tín hiệu hồi phục. Tuy nhiên, đội bóng vẫn đang xếp hạng 18 với 3 điểm, kém chủ nhà 3 điểm và còn nhiều việc phải làm để cải thiện vị thế của mình.
Điểm then chốt của trận đấu
Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Trabzonspor mang theo sự tự tin của chuỗi toàn thắng và vị trí thứ 4, còn SC Freiburg cần giữ được đà đi lên sau hai trận thắng gần nhất để thoát khỏi vị trí thấp trên bảng xếp hạng.
Với chủ nhà, thử thách lớn nhất là giữ sự tập trung để kéo dài mạch thắng trước một đối thủ đang tìm lại cảm giác chiến thắng. Với đội khách, việc bước ra khỏi chuỗi thua trước đó đã là bước đầu, nhưng một trận thắng trên sân đối phương đang có phong độ cao sẽ là phép thử thực sự.
Nhận định
Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Trabzonspor đang ở thế thượng phong và có lý do để tin vào khả năng nối dài mạch thắng trên sân nhà. Dù vậy, SC Freiburg không phải đối thủ có thể xem nhẹ khi đang có 2 chiến thắng liên tiếp. Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa một đội đang thăng hoa và một đội đang cố gắng hồi sinh.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)