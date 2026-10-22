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Trabzonspor 2-0 Heart Of Midlothian: Trabzonspor giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 19:16

Trabzonspor còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 3 điểm, đang thắng 3 trận liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10 tại Papara Park.

Trabzonspor2 - 0Heart Of MidlothianKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Trabzonspor tiếp đón Heart Of Midlothian.

  • 9'Thẻ vàng

    Phút 9': S. Lopes Cabral (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': C. Miller (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 12'Heart Of Midlothian ép sân

    Cầm bóng: Trabzonspor 40% - 60% Heart Of Midlothian, dứt điểm 0 - 3, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': C. Borchgrevink (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': W. Vrancken (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng.

  • 24'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: Trabzonspor 62% - 38% Heart Of Midlothian, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 32'BÀN THẮNG! Trabzonspor (1-0)

    Phút 32': M. Salah (Trabzonspor) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 36'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: Trabzonspor 59% - 41% Heart Of Midlothian, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': S. Akaydin (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 44'Thay người

    Phút 44' (Heart Of Midlothian): S. Kingsley vào sân thay C. Borchgrevink.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Trabzonspor 57% - 43% Heart Of Midlothian, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • 58'BÀN THẮNG! Trabzonspor (2-0)

    Phút 58': Franculino (Trabzonspor) lập công (kiến tạo: M. Salah). Tỷ số: 2 - 0.

  • 61'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: Trabzonspor 60% - 40% Heart Of Midlothian, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Trabzonspor): W. Pina vào sân thay B. Bouchouari.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Trabzonspor): O. Tufan vào sân thay M. Salah.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Trabzonspor): A. Simsir vào sân thay T. Jabol-Folcarelli.

  • 73'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: Trabzonspor 60% - 40% Heart Of Midlothian, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Heart Of Midlothian): J. Williams vào sân thay J. Wilson.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Heart Of Midlothian): S. Kerjota vào sân thay C. Miller.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Heart Of Midlothian): J. McPake vào sân thay S. Guendouz.

  • 85'Trabzonspor ép sân

    Cầm bóng: Trabzonspor 59% - 41% Heart Of Midlothian, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 2.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Trabzonspor): Fabinho vào sân thay B. Mendy.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Trabzonspor): K. Akcay vào sân thay N. Saviolo.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': J. McPake (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Heart Of Midlothian): P. Kabore vào sân thay C. Braga.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': S. Lopes Cabral (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+5'Thẻ đỏ

    Phút 90+5': S. Lopes Cabral (Trabzonspor) nhận thẻ đỏ (Foul).

  • KTKết thúc: Trabzonspor 2-0 Heart Of Midlothian

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:43 23/10/2026

Đội hình chính thức
Trabzonspor
Sơ đồ 4-3-3
Heart Of Midlothian
Sơ đồ 4-3-3
24
André Onana
57
Melih Kabasakal
4
Samet Akaydın
39
Cenk Özkaçar
55
Sidny Lopes Cabral
26
Tim Jabol-Folcarelli
3
Batista Mendy
8
Benjamin Bouchouari
10
Mohamed Salah
9
Franculino Djú
70
Noah Saviolo
1
Beau Reus
23
Jordi Altena
64
Malachi Fagan-Walcott
5
Jamie McCart
2
Christian Borchgrevink
10
Cláudio Braga
22
Tomas Magnusson
19
Severin Sabri Guendouz
7
Calvin Miller
21
James Wilson
74
Rogers Mato
Dự bị
Trabzonspor
1 Ahmet Doğan Yıldırım96 Erol Can Çolak20 Wagner Pina27 Chibuike Nwaiwu81 Mustafa Kuzey Akcay6 Fabinho7 Ernest Muçi11 Ozan Tufan90 Oğuzhan Ertem
Heart Of Midlothian
28 Zander Clark30 Ryan Fulton3 Stephen Kingsley15 Josh McPake38 Gus Stevenson78 Laurent Mendy9 Jerome Williams11 Pierre Landry Kaboré29 Sabah Kerjota
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026
TrabzonsporThống kêHeart Of Midlothian
61%
Kiểm soát bóng
39%
11
Dứt điểm
10
5
Trúng đích
1
6
Phạt góc
1
12
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Mohamed Salah
Mohamed Salah
Trabzonspor
1 bàn · 1 kiến tạo
Franculino Djú
Franculino Djú
Trabzonspor
1 bàn
Batista Mendy
Batista Mendy
Trabzonspor
Điểm 7.7
Cenk Özkaçar
Cenk Özkaçar
Trabzonspor
Điểm 7.2
Tim Jabol-Folcarelli
Tim Jabol-Folcarelli
Trabzonspor
Điểm 7.2
Benjamin Bouchouari
Benjamin Bouchouari
Trabzonspor
Điểm 7.2

Trabzonspor bước vào trận gặp Heart Of Midlothian với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tay. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 3 điểm và mang theo mạch thắng 3 trận liên tiếp. Ở chiều ngược lại, Heart Of Midlothian đang xếp hạng 19 với 1 điểm và cần một kết quả tích cực để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Papara Park.

Trabzonspor: Mạch thắng đưa đội chủ nhà áp sát nhóm đầu

Trong 5 trận gần nhất, Trabzonspor thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang thắng liên tiếp 3 trận gần đây nhất, trước đó là một trận thua, rồi một chiến thắng ở trận cũ hơn.

Chuỗi kết quả này cho thấy Trabzonspor có sự ổn định cần thiết của một đội đứng top đầu. Vị trí thứ 3 với 3 điểm chưa phải là khoảng cách an toàn, nhưng đủ để đội bóng nhìn lên ngôi đầu bằng sự tự tin. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố vị thế bám đuổi.

Heart Of Midlothian: Chuỗi kết quả chưa ổn định

Heart Of Midlothian đang có phong độ thiếu thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Họ cũng thua ở trận gần nhất, trước đó là một trận hòa, một chiến thắng, một trận hòa nữa và một trận thua ở trận cũ nhất.

Việc chỉ có 1 điểm và đứng hạng 19 khiến Heart Of Midlothian chịu áp lực lớn khi làm khách. Dù vậy, hai trận hòa trong chuỗi 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng giữ được điểm trước những đối thủ khó chịu.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng và bài toán tâm lý

Giữa hạng 3 và hạng 19 là một khoảng cách rõ rệt về vị thế. Trabzonspor có động lực nâng cao thành tích để tiếp tục áp sát nhóm dẫn đầu, trong khi Heart Of Midlothian cần những điểm số đầu tiên để cải thiện hình ảnh của mình.

Trong bối cảnh đó, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Đội chủ nhà được thi đấu trên sân nhà với mạch thắng đang lên, còn đội khách phải tìm cách thoát khỏi chuỗi phong độ chập chờn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang tốt, Trabzonspor nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và gây sức ép ngay từ đầu để sớm tạo lợi thế. Sự tự tin từ ba chiến thắng liên tiếp là nền tảng để đội chủ nhà đẩy cao nhịp độ trước đối thủ đang xếp cuối bảng.

Về phía Heart Of Midlothian, bài toán đặt ra là giữ sự kỷ luật và hạn chế sai sót trong những phút đầu. Nếu trụ vững được trước sức ép của chủ nhà, đội khách mới có cơ hội tìm kiếm điểm số từ những tình huống chuyển trạng thái.

Nhận định

Nhìn chung, các yếu tố về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng đều nghiêng về Trabzonspor. Đội chủ nhà có mạch thắng, có lợi thế sân nhà và có động lực bám đuổi ngôi đầu. Heart Of Midlothian cần một màn trình diễn chắc chắn và hiệu quả hơn nhiều so với những gì họ thể hiện gần đây để làm khó đối thủ.

Trabzonspor
5 trận gần nhất
TTTBT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 4.0)
2
Thủng lưới
Heart Of Midlothian
5 trận gần nhất
BHTHB
3
Trận
1-2-0
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
4Atalanta1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
18Kairat Almaty101001H
19Heart Of Midlothian101001H
20Egnatia Rrogozhinë101001H
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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