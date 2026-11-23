Tractor Sazi 1-5 Al-Wasl FC: Al-Wasl FC giành chiến thắng Tractor Sazi chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi đang đứng hạng 13, thấp hơn Al-Wasl FC hai bậc. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 23/11/2026 tại Sultan Qaboos Sports Complex.

Tractor Sazi 1 - 5 Al-Wasl FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tractor Sazi tiếp đón Al-Wasl FC.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Tractor Sazi 47% - 53% Al-Wasl FC; phạm lỗi 2 - 2.

15' VAR Phút 15': Card upgrade confirmed — Mohammad Daneshgar (Tractor Sazi).

18' Thẻ đỏ Phút 18': Mohammad Daneshgar (Tractor Sazi) nhận thẻ đỏ.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Tractor Sazi 55% - 45% Al-Wasl FC, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

36' Al-Wasl FC ép sân Cầm bóng: Tractor Sazi 53% - 47% Al-Wasl FC, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 1.

44' BÀN THẮNG! Al-Wasl FC (0-1) Phút 44': Mehdi Taremi (Al-Wasl FC) lập công (kiến tạo: Nicolás Giménez). Tỷ số: 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Tractor Sazi): Mehdi Shiri vào sân thay Tomislav Štrkalj.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Tractor Sazi 48% - 52% Al-Wasl FC, dứt điểm 9 - 15 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 4 - 1.

55' BÀN THẮNG! Al-Wasl FC (0-2) Phút 55': Brahian Palacios (Al-Wasl FC) lập công (kiến tạo: Mehdi Taremi). Tỷ số: 0 - 2.

61' BÀN THẮNG! Al-Wasl FC (0-3) Phút 61': Gabriel dos Santos da Silva (Al-Wasl FC) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

61' Al-Wasl FC ép sân Cầm bóng: Tractor Sazi 47% - 53% Al-Wasl FC, dứt điểm 9 - 21 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 6 - 7; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 4 - 1.

64' Thay người Phút 64' (Al-Wasl FC): Fabio De Lima vào sân thay Sérgio Andrade.

64' Thay người Phút 64' (Al-Wasl FC): Siaka Sidibe vào sân thay Cameron Puertas.

66' Thay người Phút 66' (Tractor Sazi): Seyed Mehdi Hosseini vào sân thay Mehdi Hashemnejad.

66' Thay người Phút 66' (Tractor Sazi): Shahriyar Moghanloo vào sân thay Tibor Halilović.

72' BÀN THẮNG! Tractor Sazi (1-3) Phút 72': Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor Sazi) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

73' BÀN THẮNG! Al-Wasl FC (1-4) Phút 73': Mehdi Taremi (Al-Wasl FC) lập công (kiến tạo: Fabio De Lima). Tỷ số: 1 - 4.

73' Al-Wasl FC ép sân Cầm bóng: Tractor Sazi 44% - 56% Al-Wasl FC, dứt điểm 10 - 26 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 6 - 8; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 4 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Tractor Sazi): Saeid Karimazar vào sân thay Mohammad Naderi.

76' Thay người Phút 76' (Al-Wasl FC): Renato Barbosa dos Santos Júnior vào sân thay Brahian Palacios.

76' Thay người Phút 76' (Al-Wasl FC): Matheus Saldanha vào sân thay Mehdi Taremi.

77' Thẻ vàng Phút 77': Shoja Khalilzadeh (Tractor Sazi) nhận thẻ vàng (Dissent).

82' Thẻ vàng Phút 82': Pedro Jorge Gonçalves Malheiro (Al-Wasl FC) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thay người Phút 83' (Al-Wasl FC): Rodrigo Oliveira D'Almeida vào sân thay Pedro Jorge Gonçalves Malheiro.

85' Al-Wasl FC ép sân Cầm bóng: Tractor Sazi 44% - 56% Al-Wasl FC, dứt điểm 10 - 27 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 6 - 10; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 4 - 1.

88' Thay người Phút 88' (Tractor Sazi): Seyed Farzam Hosseini vào sân thay Parsa Jafari.

90+3' BÀN THẮNG! Al-Wasl FC (1-5) Phút 90+3': Renato Barbosa dos Santos Júnior (Al-Wasl FC) lập công (kiến tạo: Rodrigo Oliveira D'Almeida). Tỷ số: 1 - 5.

KT Kết thúc: Tractor Sazi 1-5 Al-Wasl FC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 5.

Cập nhật lúc 01:03 24/11/2026

Đội hình chính thức Tractor Sazi Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Nekounam Al-Wasl FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Vitória 81 P. Jafari 11 A. Abdullayev 3 Khalilzadeh 58 M. Daneshgar 22 M. Naderi 20 Hashemnejad 5 O. Hamrobekov 7 T. Halilović 17 M. Kazemayni 99 Hosseinzadeh 19 T. Štrkalj 23 D. Horkaš 79 Pedro Malheiro 4 S. Bouftini 25 Gabriel Vareta 16 Hugo 21 Cameron Puertas 8 Yahia Nader 30 B. Palacios 31 N. Giménez 19 Serginho 9 M. Taremi Dự bị Tractor Sazi 6 M. Hosseini 88 S. Karimazar 28 Seyedbanadak Khademi 27 A. Khorrami 70 S. Moghanlou 18 S. Moharrami 2 M. Shiri 10 H Habibinejad 71 Morteza Fazeli Al-Wasl FC 10 Fábio Lima 20 Saldanha 5 A. Popoola 96 Renato Júnior 14 Rodrigo 12 Abdulrahman Saleh 6 S. Sidibe 17 Suhail Abdulla 15 S. Ivković Cập nhật đội hình lúc 22:35 23/11/2026

Tractor Sazi Thống kê Al-Wasl FC 42% Kiểm soát bóng 58% 10 Dứt điểm 31 2 Trúng đích 13 6 Phạt góc 11 5 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật M. Taremi Al-Wasl FC 2 bàn · 1 kiến tạo Hosseinzadeh Tractor Sazi 1 bàn B. Palacios Al-Wasl FC 1 bàn Renato Júnior Al-Wasl FC 1 bàn Gabriel Vareta Al-Wasl FC 1 bàn N. Giménez Al-Wasl FC 1 kiến tạo · điểm 7.7

Tractor Sazi chưa tận dụng được lợi thế sân nhà và bước vào trận gặp Al-Wasl FC với áp lực lớn. Đội chủ nhà đang xếp hạng 13 với 2 điểm, trong khi đối thủ đứng hạng 11 với 3 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 23h00 ngày 23/11/2026 tại Sultan Qaboos Sports Complex.

Chủ nhà ở thế phải chứng tỏ mình

Thường thì đội chủ nhà được hưởng lợi từ khán giả và sự quen thuộc với mặt sân. Tractor Sazi lại chưa biến những yếu tố đó thành lợi thế rõ rệt. Việc đứng dưới Al-Wasl FC trên bảng xếp hạng khiến đội bóng này phải chịu sức ép lớn ngay từ đầu trận.

Khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ, chỉ hơn kém nhau một điểm và hai bậc. Vì thế, mỗi sai lầm của chủ nhà đều có thể bị đối thủ khai thác.

Phong độ gần đây: hai đội cùng có nét tích cực

Tractor Sazi thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau trận hòa và trận thua trước đó. Điều này cho thấy họ vẫn đủ khả năng cạnh tranh.

Trong khi đó, Al-Wasl FC thắng 3 và thua 1 trong 4 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách giành chiến thắng ở hai trận mới nhất sau một trận thua. Tinh thần của họ vì thế đang khá cao khi bước vào chuyến làm khách này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với tâm thế phải thắng để rời nhóm cuối bảng, Tractor Sazi nhiều khả năng sẽ chủ động tạo thế trận và gây sức ép ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, nếu tấn công thiếu cân bằng, họ có thể để lộ khoảng trống cho Al-Wasl FC phản công.

Al-Wasl FC có phong độ tốt hơn trong các trận gần đây và có thể chọn cách chơi chắc chắn, chờ thời cơ. Chuỗi thắng gần nhất giúp đội khách tự tin hơn khi phải chịu sức ép từ phía chủ nhà.

Nhận định

Về lực lượng trên bảng xếp hạng và phong độ, Al-Wasl FC nhỉnh hơn một chút. Tuy vậy, khoảng cách giữa hai đội không quá lớn. Tractor Sazi vẫn có cơ hội nếu kiểm soát được tâm lý và tận dụng được yếu tố sân nhà ở trận này.

Điểm mấu chốt nằm ở khả năng giữ bình tĩnh của chủ nhà. Nếu họ vượt qua được áp lực, trận đấu sẽ rất cân bằng. Ngược lại, nếu bị cuốn vào sự nóng vội, Al-Wasl FC sẽ là bên được lợi.

Tractor Sazi 5 trận gần nhất T H B T 4 Trận 0-2-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 5 Thủng lưới Al-Wasl FC 5 trận gần nhất T T B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T 3 Esteghlal FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T … 10 Al-Ittihad FC 4 1 1 2 -3 4 B T B H T 11 Al-Wasl FC 3 1 0 2 -2 3 T B B 12 Al Quwa Al Jawiya 4 1 0 3 -4 3 B T B B 13 Tractor Sazi 4 0 2 2 -2 2 H B H B 14 Pakhtakor 4 0 2 2 -5 2 B B H H T …