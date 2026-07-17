Trại hè – Hoạt động sôi động ngày hè của tuổi xanh Hà Tĩnh

Mỹ Dung - 17/07/2026 17:51

Tự lên ý tưởng và vận hành các trại hè, học sinh THPT Hà Tĩnh đang kết nối, định vị bản thân và dệt nên bức tranh thanh xuân vô cùng sống động.