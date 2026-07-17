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Tạp chí tuổi xanh

Trại hè – Hoạt động sôi động ngày hè của tuổi xanh Hà Tĩnh

Mỹ Dung - 17/07/2026 17:51
Tự lên ý tưởng và vận hành các trại hè, học sinh THPT Hà Tĩnh đang kết nối, định vị bản thân và dệt nên bức tranh thanh xuân vô cùng sống động.
Trại hè
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