Trải nghiệm Galaxy AI trên Galaxy S26 Series: Loạt tính năng đột phá từ One UI 8.5 Galaxy S26 Series ra mắt với One UI 8.5 tích hợp hệ thống Galaxy AI nâng cấp, tập trung vào tương tác tự nhiên, chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp và tối ưu hóa hiệu suất.

Samsung đã chính thức ra mắt dòng Galaxy S26, đánh dấu bước tiến mới trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo sâu hơn vào trải nghiệm di động. Bên cạnh những nâng cấp về phần cứng với chip xử lý tiến trình 2nm và 3nm, hệ thống Galaxy AI trên giao diện One UI 8.5 (nền tảng Android 16) là tâm điểm thu hút sự chú ý với hàng loạt tính năng hỗ trợ người dùng trong công việc và giải trí.

Galaxy S26 Series mang đến loạt tính năng AI thú vị

Hỗ trợ tương tác và quản lý công việc thông minh

Hệ điều hành One UI 8.5 giới thiệu tính năng Now Nudge tích hợp ngay trong bàn phím Samsung. Công cụ này sẽ phân tích nội dung đang soạn thảo để đưa ra các gợi ý phù hợp theo ngữ cảnh, giúp mạch công việc không bị gián đoạn. Song song đó, ứng dụng Now Brief được cải tiến để chủ động hiển thị các thông tin quan trọng vào thời điểm người dùng cần nhất dựa trên thói quen sử dụng.

Trợ lý ảo Bixby cũng nhận được bản cập nhật lớn, cho phép hiểu ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn và hỗ trợ điều chỉnh cài đặt hệ thống phức tạp thông qua lệnh thoại. Đáng chú ý, Samsung cung cấp khả năng đa lựa chọn trợ lý AI, cho phép người dùng chuyển đổi giữa Gemini và Perplexity tùy theo nhu cầu tra cứu thông tin.

Nâng cấp thuật toán xử lý hình ảnh và sáng tạo

Lần đầu tiên, Samsung mở rộng công nghệ AI ISP lên camera selfie, giúp tối ưu hóa màu da và chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Đối với hậu kỳ, tính năng Photo Assist cho phép thực hiện các chỉnh sửa phức tạp như thay đổi phông nền hoặc bù đắp chi tiết vật thể thông qua câu lệnh văn bản.

Ứng dụng Creative Studio bổ sung thêm phong cách hoạt hình 3D, hỗ trợ chuyển đổi ảnh chụp sang các định dạng nghệ thuật mới mẻ. Ngoài ra, tính năng Xóa Âm Thanh đã được tách biệt thành một nút chuyển đổi nhanh, cho phép loại bỏ tiếng ồn nền ngay trong các luồng phát trực tiếp (live stream), thay vì chỉ giới hạn trong trình chỉnh sửa video như trước đây.

Quản lý liên lạc và thông báo

Tính năng Lọc cuộc gọi mới trong mục Hỗ trợ cuộc gọi sẽ tự động trả lời và xác định mục đích của người gọi từ các số lạ. Ngoài ra, hệ thống cũng bổ sung khả năng tóm tắt các cuộc hội thoại dài trong thông báo và sắp xếp chúng theo mức độ ưu tiên, giúp người dùng dễ dàng theo dõi những thông tin quan trọng nhất.

Thông số kỹ thuật chi tiết dòng Galaxy S26

Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật chính của ba phiên bản trong Galaxy S26 Series:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Chip xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) RAM / ROM 12GB / 256GB 12GB / 256GB 12GB / 256GB Màn hình 6.3 inch (2600 nits) 6.7 inch QHD+ (2600 nits) 6.9 inch 2K (2600 nits) Pin / Sạc 4300 mAh / 25W 4900 mAh / 45W 5000 mAh / 60W Camera chính 50MP 50MP 200MP

Nhìn chung, Galaxy S26 Series không chỉ là một bản nâng cấp về cấu hình mà còn cho thấy tham vọng của Samsung trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thông qua hệ sinh thái Galaxy AI toàn diện.