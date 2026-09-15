Trải nghiệm macOS Golden Gate: Đột phá giao diện Liquid Glass cùng loạt tính năng trí tuệ mới macOS Golden Gate ra mắt với ngôn ngữ Liquid Glass tùy biến sâu, bổ sung công cụ Trí tuệ hình ảnh và chỉ tương thích trên các dòng máy Mac trang bị chip Apple Silicon.

Hệ điều hành macOS Golden Gate (phiên bản macOS 27) đã chính thức được Apple tung ra dưới dạng bản cập nhật phần mềm miễn phí. Bước đi công nghệ lần này đánh dấu một bước ngoặt lớn về mặt kiến trúc phần cứng khi Apple chính thức ngừng hỗ trợ toàn bộ các dòng máy Mac sử dụng chip Intel, chuyển sang tập trung hoàn toàn vào việc khai thác sức mạnh của nền tảng chip Apple Silicon.

Apple phát hành macOS Golden Gate

Tương tác trực quan với Trí tuệ hình ảnh và bộ công cụ đồ họa

Trọng tâm kỹ thuật nổi bật nhất trên bản cập nhật này là tính năng Trí tuệ hình ảnh (Visual Intelligence). Hệ thống cho phép người dùng kích hoạt khả năng phân tích ngữ cảnh hiển thị trên màn hình tức thì thông qua tổ hợp phím Command-Shift-Space. Thuật toán phân tích giúp nhận diện dữ liệu trong cửa sổ được lựa chọn để người dùng thực hiện nhanh các tác vụ như trích xuất dữ liệu, lập lịch sự kiện mà không cần thao tác sao chép thủ công.

macOS 27 mang đến nhiều cải tiến

Khả năng xử lý ảnh hậu kỳ trên máy Mac cũng được nâng cấp mạnh mẽ với ba công cụ thuật toán thông minh:

Bố cục không gian: Cho phép can thiệp và thiết lập lại góc nhìn, góc máy của bức ảnh sau khi đã chụp.

Cho phép can thiệp và thiết lập lại góc nhìn, góc máy của bức ảnh sau khi đã chụp. Mở rộng khung hình: Tự động bổ sung chi tiết viền ngoài để mở rộng khung ảnh một cách tự nhiên.

Tự động bổ sung chi tiết viền ngoài để mở rộng khung ảnh một cách tự nhiên. Công cụ Làm sạch: Loại bỏ các chi tiết thừa thãi trong những bối cảnh phức tạp mà không để lại khuyết điểm hình ảnh.

Tối ưu hiệu suất duyệt web với Safari và tự động hóa tác vụ

Trình duyệt Safari trên macOS Golden Gate được thiết kế lại nhằm gia tăng hiệu suất quản lý thẻ làm việc. Tính năng tự động nhóm tab theo chủ đề giúp tối ưu không gian hiển thị và giảm phân mảnh bộ nhớ khi làm việc đa nhiệm. Bên cạnh đó, tính năng Notify Me đóng vai trò trợ lý trực tuyến liên tục theo dõi các thay đổi trên trang web để gửi thông báo biến động giá cả hoặc cập nhật tình trạng tồn kho sản phẩm. Trình duyệt cũng hỗ trợ tạo các tiện ích mở rộng tùy chỉnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

macOS 27 tương thích với nhiều máy Mac

Khả năng tự động hóa trên máy Mac đạt bước tiến lớn nhờ tính năng Describe a Shortcut. Thay vì phải xây dựng các khối lệnh logic phức tạp, người dùng chỉ cần mô tả nhu cầu bằng văn bản ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống sẽ tự phân tích và tạo phím tắt tương ứng, chẳng hạn như tự động tính toán thời gian di chuyển dựa trên dữ liệu giao thông thực tế để gửi tin nhắn thông báo.

Ngôn ngữ Liquid Glass hoàn thiện và kiểm soát an toàn

Về mặt giao diện, ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass tiếp tục được Apple cải tiến sâu sắc. Người dùng giờ đây có thể can thiệp trực tiếp vào mức độ trong suốt của cửa sổ ứng dụng thông qua một thanh trượt điều khiển mới, cho phép chuyển đổi mượt mà từ hiệu ứng siêu trong suốt sang chế độ hiển thị màu sắc đầy đủ. Toàn bộ thanh công cụ được đồng nhất thiết kế, thanh bên trải rộng toàn màn hình và hệ thống biểu tượng ứng dụng được vẽ lại với độ chi tiết cao hơn.

macOS 27 giúp cải tiến giao diện Liquid Glass

Bên cạnh giao diện và hiệu năng, macOS Golden Gate trang bị bộ công cụ bảo vệ chuyên sâu hỗ trợ kiểm soát thiết bị gia đình. Tính năng Yêu cầu duyệt web buộc trẻ nhỏ phải được phê duyệt trước khi truy cập các địa chỉ web mới trên Safari. Các thiết lập An toàn giao tiếp, Giới hạn thời gian và Lịch trình sử dụng cung cấp cho phụ huynh khả năng thiết lập lộ trình sinh hoạt khoa học cho con trẻ.

Ngoài các tính năng giao diện, bản phát hành mới còn gia tăng đáng kể băng thông truyền tệp không dây qua AirDrop và cải thiện tốc độ truy cập hệ thống tệp mạng, giúp các quy trình trao đổi dữ liệu công việc diễn ra liền mạch và ổn định hơn.