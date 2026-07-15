Trải nghiệm The Midnight Walk: Tuyệt tác Dark Fantasy đang giảm giá 50% trên Steam Với tỷ lệ đánh giá tích cực 92%, The Midnight Walk gây ấn tượng bởi phong cách đồ họa thủ công và hỗ trợ thực tế ảo VR, hiện đang có mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

The Midnight Walk, tựa game phiêu lưu hành động đầy mê hoặc từ MoonHood – đội ngũ đứng sau thành công của Lost in Random, đang trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng Steam. Với bối cảnh giả tưởng đen tối (dark fantasy) được xây dựng tỉ mỉ, trò chơi không chỉ thu hút bởi lối chơi giải đố mà còn ở phong cách nghệ thuật độc bản.

Nhân vật PotBoy đồng hành cùng người chơi trong The Midnight Walk.

Thế giới Dark Fantasy đầy mê hoặc của MoonHood

Được phát hành bởi Fast Travel Games vào tháng 5 năm 2025, The Midnight Walk đưa người chơi vào vai Burnt One (Kẻ bị thiêu cháy). Nhiệm vụ của bạn là hành trình đến Moon Mountain để mang ánh sáng trở lại cho một thế giới đã bị bóng tối nuốt chửng. Thế giới này được chia thành năm chương riêng biệt, mỗi chương mang đến những thử thách và cảnh quan khác nhau.

Điểm nhấn lớn nhất của trò chơi nằm ở phong cách đồ họa. Toàn bộ môi trường và nhân vật trong game đều được thiết kế theo phong cách vẽ tay thủ công, tạo nên một bầu không khí vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Đây là đặc trưng thường thấy trong các sản phẩm của MoonHood, giúp nâng tầm trải nghiệm thị giác của người chơi lên mức nghệ thuật.

Cơ chế gameplay: Ánh sáng giữa màn đêm u tối

Trong hành trình của mình, Burnt One được tháp tùng bởi một sinh vật nhỏ bé tên là Potboy. Ánh sáng của Potboy không chỉ là công cụ dẫn đường mà còn là vũ khí quan trọng để xua đuổi những con quái vật ẩn nấp trong bóng tối. Người chơi có thể sử dụng ánh sáng này hoặc thu thập các que diêm rải rác trong suốt cuộc phiêu lưu để sinh tồn.

Người chơi phải đối mặt với nhiều loại quái vật đáng sợ trong suốt hành trình.

Trò chơi sử dụng góc nhìn thứ nhất, buộc người chơi phải vận dụng tối đa các giác quan như thị giác và thính giác để giải quyết các câu đố phức tạp. Một điểm đáng chú ý là The Midnight Walk không chỉ giới hạn ở điều khiển bằng tay cầm truyền thống mà còn hỗ trợ hoàn toàn các thiết bị thực tế ảo (VR), mang lại trải nghiệm nhập vai sâu sắc hơn.

Đánh giá thực tế: Đỉnh cao nghệ thuật và những hạn chế

Hiện tại, The Midnight Walk đang nhận được đánh giá "Rất tích cực" trên Steam với 92% ý kiến thuận lợi từ gần 2.800 người chơi. Trên chuyên trang Metacritic, trò chơi đạt điểm Metascore 79 và điểm số từ người dùng là 8.3. Những con số này minh chứng cho chất lượng nội dung và giá trị nghệ thuật mà MoonHood mang lại.

Phong cách thiết kế nhân vật độc đáo là điểm cộng lớn của trò chơi.

Tuy nhiên, trò chơi vẫn có một vài điểm trừ nhỏ. Theo dữ liệu từ HowLongToBeat, thời lượng chơi khá ngắn, chỉ kéo dài khoảng 6 giờ. Một số người chơi cũng phản hồi rằng cơ chế gameplay có phần lặp đi lặp lại ở những giai đoạn sau. Dù vậy, với những ai yêu thích cốt truyện sâu sắc và thế giới quan độc đáo, đây vẫn là một trải nghiệm đáng giá.

Chi tiết ưu đãi trên Steam

Hiện tại, người dùng Steam có thể sở hữu The Midnight Walk với mức giá giảm 50%, chỉ còn 14,99 USD (thay vì giá gốc 29,99 USD). Chương trình khuyến mãi này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 26/07/2026 theo dữ liệu từ SteamDB. Đây là cơ hội tốt nhất để game thủ trải nghiệm một trong những tựa game phiêu lưu có phong cách nghệ thuật ấn tượng nhất trong những năm gần đây.