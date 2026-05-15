Trải nghiệm thực tế camera Hasselblad trên bộ đôi OPPO Find X9 Ultra và Find X9s tại Hội An Dòng flagship OPPO Find X9 Series vừa ra mắt tại Việt Nam, gây ấn tượng với hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp, khả năng zoom quang học và chế độ Bậc Thầy.

OPPO Việt Nam vừa chính thức giới thiệu bộ đôi flagship Find X9 Ultra và Find X9s tại sự kiện “Finding Hội An”. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thị giác đặc trưng của phố cổ cùng di sản màu sắc đến từ Hasselblad, sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên dòng sản phẩm cao cấp nhất của hãng được giới thiệu đầy đủ tại thị trường Việt Nam.

Công nghệ nhiếp ảnh Hasselblad trên thiết bị di động

Điểm nhấn lớn nhất trên bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s chính là hệ thống camera được tinh chỉnh bởi Hasselblad. Sự hợp tác này mang lại chất lượng hình ảnh có chiều sâu, khả năng tái hiện màu sắc trung thực và dải tương phản động rộng. Thiết bị tích hợp Chế độ Bậc Thầy (Master Mode) cùng khả năng zoom quang học mạnh mẽ, giúp người dùng dễ dàng bắt trọn các khoảnh khắc đời thường với độ chi tiết cao.

Sự kiện ra mắt thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng sáng tạo nội dung như Vlogger Khoai Lang Thang, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm và ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Khả năng nhiếp ảnh thực tế tại phố cổ Hội An

Trong khuôn khổ sự kiện, hoạt động Photo Walk đã tạo điều kiện cho giới truyền thông trực tiếp trải nghiệm khả năng nhiếp ảnh của Find X9 Ultra và Find X9s trong điều kiện thực tế. Bối cảnh phố cổ Hội An với ánh nắng vàng, mái ngói cũ và nhịp sống chậm rãi đã trở thành chất liệu lý tưởng để thử nghiệm ống kính của máy.

Hệ thống camera trên hai mẫu flagship này cho thấy khả năng xử lý thông minh, không cần người dùng phải căn chỉnh quá nhiều. Mỗi bức ảnh đều giữ được nét chân thực từ bức tường nhuốm màu thời gian đến con người địa phương, thể hiện rõ định hướng của OPPO trong việc biến điện thoại thành công cụ chuyên dụng cho nhiếp ảnh di động.

OPPO Find X9 Ultra tái hiện chân thực vẻ đẹp của Hội An

Công cụ tối ưu cho người sáng tạo nội dung

Với các tính năng cao cấp, Find X9 Ultra và Find X9s không chỉ dừng lại ở vai trò một chiếc điện thoại thông minh mà còn là trợ thủ đắc lực cho người yêu nghệ thuật. Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và thuật toán xử lý hình ảnh tối ưu giúp nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người dùng trong phân khúc cao cấp.