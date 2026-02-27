Trải nghiệm thực tế Galaxy S26 Series: Đột phá màn hình bảo mật và sức mạnh Galaxy AI Samsung Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra chính thức lộ diện với chip xử lý thế hệ mới, camera 200MP và tính năng Privacy Display độc đáo tại CellphoneS.

Vào rạng sáng ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam), Samsung đã tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked đầu tiên trong năm 2026 để chính thức ra mắt bộ ba flagship mới nhất: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra. Chỉ sau vài ngày ra mắt, loạt siêu phẩm này đã nhanh chóng có mặt tại hệ thống cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc, sẵn sàng cho người dùng trải nghiệm thực tế trước ngày mở bán chính thức.

Người dùng hiện đã có thể trải nghiệm trực tiếp bộ ba Galaxy S26 tại các cửa hàng.

Sẵn sàng trải nghiệm Galaxy S26 Series tại Việt Nam

Để mang đến cho khách hàng cái nhìn chân thực nhất về những cải tiến mới, máy demo của dòng Galaxy S26 đã được trưng bày tại các chuỗi cửa hàng CellphoneS. Việc tiếp cận sớm thiết bị giúp người dùng đánh giá kỹ lưỡng về thiết kế cao cấp và các tính năng Galaxy AI trước khi quyết định đặt hàng.

Công nghệ Privacy Display: Bước tiến mới về bảo mật màn hình

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên model Galaxy S26 Ultra năm nay chính là tính năng Privacy Display. Đây là công nghệ bảo mật màn hình hoạt động ở cấp độ pixel, cho phép kiểm soát cách các pixel tán xạ ánh sáng. Nhờ đó, người dùng khi nhìn trực diện vẫn thấy nội dung rõ ràng, nhưng những người xung quanh nhìn từ góc nghiêng sẽ khó có thể quan sát được thông tin hiển thị.

Tính năng Privacy Display giúp tăng cường bảo mật khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng.

Người dùng có thể thiết lập tính năng này để kích hoạt tự động cho các ứng dụng nhạy cảm như ngân hàng hoặc khi nhập mã PIN. Samsung cung cấp các tùy chọn bảo mật linh hoạt từ mức độ một phần đến tối đa, mang lại sự riêng tư tuyệt đối trong quá trình sử dụng.

Cấu hình vượt trội và hệ sinh thái phần mềm mới

Dòng Galaxy S26 được trang bị cấu hình mạnh mẽ với dung lượng RAM tối thiểu từ 12GB và bộ nhớ trong từ 256GB. Toàn bộ dòng sản phẩm chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện One UI 8.5, tích hợp sâu các tính năng Galaxy AI và được Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm trong vòng 7 năm.

Hệ thống camera 200MP và quyền năng từ AI

Galaxy S26 Ultra tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với cảm biến chính 200 megapixel và camera tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x với khẩu độ lớn hơn để tối ưu khả năng thu sáng. Trong khi đó, Galaxy S26 và S26+ sử dụng hệ thống 3 camera sau với cảm biến chính 50MP, camera siêu rộng 12MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom 3x.

Về phần mềm, tính năng Nightography mới giúp quay video thiếu sáng rõ nét hơn. Các công cụ như Photo Assist và Creative Studio cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp bằng AI, từ việc xóa đối tượng, khôi phục chi tiết đến việc chuyển đổi bối cảnh thời gian trong ảnh một cách tự nhiên.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chính giữa ba phiên bản trong dòng Galaxy S26 Series:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Chip xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch, 2600 nits 6.7 inch, QHD+, 2600 nits 6.9 inch, 2K, 2600 nits Camera chính 50MP 50MP 200MP Dung lượng pin 4,300 mAh 4,900 mAh 5,000 mAh Sạc có dây 25W 45W 60W

Hiện tại, khách hàng có thể đặt trước Galaxy S26 Series để nhận ưu đãi lên đến 8 triệu đồng cùng chính sách trả góp 0%. Dự kiến, những chủ nhân đầu tiên tại Việt Nam sẽ nhận máy vào lúc 0h sáng ngày 6/3/2026.