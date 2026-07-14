Trải nghiệm watchOS 27 Public Beta: Siri AI đột phá và cuộc cách mạng giao diện trên Apple Watch Apple ra mắt watchOS 27 Public Beta với Siri AI tích hợp sâu, giao diện vòng tròn mới và khả năng tương tác thông minh, hiện hỗ trợ các dòng Apple Watch đời mới nhất.

Cùng với việc phát hành bản thử nghiệm công khai cho iOS 27 và macOS 27 Golden Gate, Apple đã chính thức tung ra phiên bản watchOS 27 Public Beta. Đây là bản cập nhật quan trọng mang đến hệ điều hành thế hệ mới cho đồng hồ thông minh của hãng, tập trung vào việc tích hợp trí tuệ nhân tạo Siri AI, tái thiết kế màn hình chính và tối ưu hóa các tính năng tương tác người dùng.

watchOS 27 giới thiệu màn hình chính hoàn toàn mới với việc lựa chọn ứng dụng được đơn giản hóa.

Giao diện màn hình chính mới: Tập trung vào sự tối giản

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên watchOS 27 nằm ở màn hình chính. Apple đã thiết kế lại khu vực này để giúp Apple Watch trở nên thông minh và trực quan hơn. Tại vị trí trung tâm của màn hình là ứng dụng Siri AI hoàn toàn mới, xung quanh là 6 ứng dụng được sử dụng gần đây nhất được sắp xếp theo dạng vòng tròn. Cách bố trí này giúp người dùng truy cập nhanh vào các tính năng quan trọng mà không cần phải cuộn qua danh sách ứng dụng dài như trước đây.

Siri AI: Từ trợ lý ảo thành chatbot thông minh

Trong phiên bản watchOS 27, Siri AI không chỉ là một công cụ ra lệnh bằng giọng nói mà đã trở thành một ứng dụng độc lập. Trợ lý này được triển khai như một chatbot AI, có khả năng trả lời các câu hỏi phức tạp tương tự như ChatGPT. Người dùng có thể xem lại và tiếp tục các cuộc hội thoại trong quá khứ ngay trên cổ tay.

Mặc dù hoạt động như một chatbot, Siri AI vẫn giữ nguyên các khả năng điều khiển thiết bị truyền thống. Người dùng có thể yêu cầu Siri bắt đầu chỉ đường, phát nhạc hoặc gửi tin nhắn văn bản một cách tự nhiên. Sự kết hợp giữa khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và quyền kiểm soát hệ thống giúp nâng cao đáng kể giá trị sử dụng của Apple Watch trong các tác vụ hàng ngày.

Cải tiến Smart Stack và cử chỉ tương tác

Tính năng Smart Stack (Ngăn xếp thông minh) cũng nhận được những nâng cấp đáng giá. Sau khi cập nhật, Smart Stack có thể hiển thị linh hoạt các thông tin theo ngữ cảnh, chẳng hạn như các cuộc trò chuyện Siri đang diễn ra hoặc vị trí đỗ xe của người dùng.

Để điều hướng qua các thẻ thông tin trong Smart Stack, người dùng có thể sử dụng cử chỉ chạm (tap gesture) bằng cách chạm ngón cái và ngón trỏ vào nhau. Cải tiến này cho phép thao tác một tay thuận tiện hơn khi người dùng đang bận hoặc không tiện chạm trực tiếp vào màn hình cảm ứng.

Điều kiện cài đặt và danh sách thiết bị hỗ trợ

Một lưu ý quan trọng là watchOS 27 tương thích với ít mẫu Apple Watch hơn so với phiên bản watchOS 26 tiền nhiệm. Để trải nghiệm bản cập nhật này, người dùng cần sở hữu các dòng thiết bị sau:

Apple Watch Series 9 trở lên.

Apple Watch Ultra 2 trở lên.

Apple Watch SE 3.

Để cài đặt bản Public Beta, người dùng cần đăng ký tham gia chương trình Apple Beta Software Program. Yêu cầu bắt buộc là iPhone ghép đôi phải được cập nhật lên iOS 27 Public Beta trước. Sau đó, người dùng có thể tìm thấy bản cập nhật watchOS 27 trong ứng dụng Watch trên iPhone, tại mục Cài đặt chung (General) → Cập nhật phần mềm (Software Update) → Bản cập nhật Beta (Beta Updates).