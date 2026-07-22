Trải nghiệm Zephon: Game chiến thuật 4X hậu tận thế từ nhà làm game Warhammer đang giảm giá 55% Zephon là tựa game chiến thuật 4X lấy bối cảnh hậu tận thế khắc nghiệt, được đánh giá cao bởi 83% người chơi trên Steam. Hiện trò chơi đang giảm giá sâu 55% cho đến ngày 27/07/2026.

Zephon, tựa game chiến thuật 4X đến từ Proxy Studios – đội ngũ đứng sau thành công của Warhammer 40,000: Gladius, đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng game thủ nhờ lối chơi sâu sắc và bối cảnh độc đáo. Hiện tại, trò chơi đang được áp dụng mức giảm giá kỷ lục trên nền tảng Steam, mở ra cơ hội cho những người yêu thích thể loại quản lý và sinh tồn.

Cơ chế quản lý tài nguyên và xây dựng đế chế

Trong Zephon, người chơi sẽ dẫn dắt những nhóm người sống sót cuối cùng trong một thế giới bị tàn phá bởi thảm họa ngoài hành tinh. Điểm cốt lõi của trò chơi nằm ở khả năng xây dựng và mở rộng thành phố, đồng thời tối ưu hóa nền kinh tế dựa trên hệ thống 11 loại tài nguyên khác nhau. Đây là một thử thách thực sự về mặt quản trị khi mọi quyết định phân bổ nguồn lực đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh tồn của đế chế.

Một thành phố đang phát triển trong thế giới hậu tận thế của Zephon.

Hệ thống cây công nghệ của Zephon rất đồ sộ với hơn 150 công nghệ có thể mở khóa. Điều này cho phép người chơi không chỉ nâng cấp các công trình mà còn cải thiện khả năng chiến đấu, mở rộng các phần thưởng bổ trợ và tối ưu hóa sức mạnh cho quân đội. Sự đa dạng trong nghiên cứu giúp mỗi lượt chơi mang lại những trải nghiệm chiến thuật khác biệt.

Hệ thống công trình đa dạng giúp người chơi tùy biến chiến lược phát triển.

Hệ thống chiến đấu theo lượt và quân đội đa dạng

Thế giới trong Zephon đầy rẫy những mối đe dọa từ các sinh vật đột biến cho đến các phe phái đối địch. Người chơi có thể chỉ huy hơn 50 loại đơn vị quân khác nhau, mỗi đơn vị đều sở hữu những kỹ năng đặc trưng riêng biệt. Các trận chiến diễn ra theo hình thức chiến thuật theo lượt (turn-based), đòi hỏi người chơi phải tính toán kỹ lưỡng từng bước di chuyển và tận dụng địa hình để giành lợi thế.

Các trận chiến theo lượt đòi hỏi tư duy chiến thuật cao để đánh bại kẻ thù.

Mỗi chiến thắng không chỉ mang lại tài nguyên mà còn giúp mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, Zephon không chỉ có bạo lực; trò chơi còn tích hợp cơ chế đàm phán, cho phép người chơi thử thương lượng với kẻ thù khi rơi vào tình thế khó khăn hoặc muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình hơn.

Đánh giá từ cộng đồng và ưu đãi hiện tại

Với 83% đánh giá tích cực trong tổng số 1.851 bài đánh giá trên Steam, Zephon được khen ngợi nhờ bầu không khí u tối ấn tượng, cơ chế gameplay chặt chẽ và chế độ chơi mạng (multiplayer) ổn định. Mặc dù vậy, một số người chơi nhận định game có nhiều điểm tương đồng với Warhammer 40,000: Gladius và đôi khi lối chơi có phần lặp lại ở giai đoạn cuối.

Về mặt chi phí, Zephon hiện đang được niêm yết với mức giá 17,99 USD, giảm 55% so với mức giá gốc 39,99 USD. Theo dữ liệu từ SteamDB, đây là mức giá thấp nhất của tựa game này từ trước đến nay. Chương trình khuyến mãi dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27/07/2026. Đây là thời điểm lý tưởng để những tín đồ của dòng game 4X bổ sung tựa game này vào thư viện của mình.