Trận Abha vs Al-Faisaly FC bị hoãn Cả Abha và Al-Faisaly FC đều đang trải qua chuỗi trận không như ý và rất cần 3 điểm để bứt phá khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng vào lúc 22h25 ngày 11/10/2026.

Abha vs Al-Faisaly FC Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Abha và Al-Faisaly FC đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 22:25 ngày 11/10.

Cuộc chạm trán giữa Abha và Al-Faisaly FC diễn ra vào lúc 22h25 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang nỗ lực tìm kiếm một kết quả tích cực sau chuỗi ngày thi đấu không như ý. Đây là thời điểm then chốt của mùa giải khi cả câu lạc bộ chủ nhà lẫn đội khách đều cảm nhận rõ áp lực từ khu vực cuối bảng xếp hạng.

Chuỗi ngày ảm đạm của Abha và Al-Faisaly FC

Nhìn vào phong độ gần đây, cả hai câu lạc bộ đều chưa thể mang lại sự an tâm cho người hâm mộ khi liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng. Đội chủ nhà Abha đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải khi không giành được chiến thắng nào trong 5 trận đấu gần nhất, với thành tích 2 trận hòa và 3 thất bại. Trình tự kết quả gồm một trận hòa, ba trận thua liên tiếp và mới nhất là một kết quả hòa phản ánh sự thiếu ổn định trong khâu vận hành lối chơi. Với vỏn vẹn 2 điểm sau các vòng đấu đã qua, Abha hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Bên kia chiến tuyến, tình cảnh của Al-Faisaly FC cũng không mấy khả quan hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này ghi nhận 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại, trải qua chuỗi kết quả hòa, thua, hòa hai trận liên tiếp rồi lại thua. Việc liên tục chia điểm và để mất thế trận khiến Al-Faisaly FC dậm chân ở vị trí thứ 15 với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là 1 điểm duy nhất, điều đó càng làm tăng thêm tính chất căng thẳng cho màn đối đầu trực tiếp.

Cán cân đối đầu và lợi thế tâm lý cho Abha

Mặc dù phong độ hiện tại khá ảm đạm, Abha lại sở hữu điểm tựa tinh thần đáng kể từ những lần đối đầu trước đây. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên cho thấy ưu thế vượt trội nghiêng về đội chủ nhà, khi Abha giành được 2 chiến thắng và hòa 3 trận, trong khi Al-Faisaly FC hoàn toàn không có bất kỳ chiến thắng nào. Thành tích bất bại ở các cuộc so tài trực tiếp gần đây là cơ sở giúp các cầu thủ Abha tự tin hơn khi bước vào 90 phút sắp tới.

Bên cạnh yếu tố lịch sử đối đầu, việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc của sân vận động Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium sẽ tiếp thêm động lực cho Abha. Việc tận dụng tối đa sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là chìa khóa để đội bóng này khỏa lấp những hạn chế trong phong độ thời gian qua, đồng thời tìm kiếm một bước ngoặt để vươn lên.

Toan tính chiến thuật cho mục tiêu giải tỏa áp lực

Với khoảng cách điểm số sít sao và vị trí hiện tại của hai câu lạc bộ, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ bao trùm diễn biến trận đấu. Cả Abha lẫn Al-Faisaly FC đều hiểu rằng một thất bại nữa sẽ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Việc để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự có thể khiến họ phải trả giá đắt trước sự nôn nóng muốn giành chiến thắng của đối phương.

Al-Faisaly FC sẽ cần phải cải thiện sự chắc chắn ở tuyến dưới và tận dụng tốt hơn các cơ hội phản công nếu muốn phá vỡ chuỗi trận không thắng trước Abha. Trong khi đó, đội chủ nhà cần một giải pháp tiếp cận cân bằng, duy trì cự ly đội hình hợp lý để vừa khai thác ưu thế sân bãi vừa ngăn chặn những đòn phản kích từ đội khách. Một thế trận giằng co và đầy toan tính nhiều khả năng sẽ là kịch bản chính của cuộc so tài này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Abha · 2 thắng 3 hòa Al-Faisaly FC · 0 thắng Al-Faisaly FC 0 - 2 Abha ABH Abha 2 - 2 Al-Faisaly FC Hòa Al-Faisaly FC 2 - 2 Abha Hòa Abha 3 - 1 Al-Faisaly FC ABH Abha 0 - 0 Al-Faisaly FC Hòa

Abha 5 trận gần nhất H B B B H 7 Trận 0-2-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.7) 13 Thủng lưới Al-Faisaly FC 5 trận gần nhất B H H B H 7 Trận 0-3-4 T-H-B 5 Ghi (TB 0.7) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 2 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 14 Al Shabab 7 0 4 3 -5 4 H B B H H 15 Al-Faisaly FC 7 0 3 4 -8 3 B H H B H 16 Al Taawon 7 0 3 4 -9 3 B B H B H 17 Al-Fateh 8 0 3 5 -11 3 B B B H H 18 Abha 7 0 2 5 -8 2 H B B B H