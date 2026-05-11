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Trận Abha vs Al Shabab bị hoãn

Văn Thể05/11/2026 17:15

Abha cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Al Shabab, đội vừa thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 22h10 ngày 05/11/2026.

AbhavsAl ShababTrận đấu bị hoãn

Trận đấu giữa Abha và Al Shabab đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 22:10 ngày 05/11.

Abha cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Al Shabab lúc 22h10 ngày 05/11/2026 trên sân Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium. Chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Trong khi đó, Al Shabab đang bước vào trận đấu với phong độ ổn định hơn hẳn.

Abha và chuỗi trận chưa biết đến chiến thắng

Phong độ của Abha là điểm khiến đội chủ nhà chịu nhiều áp lực nhất. Trong 5 trận gần nhất, Abha chưa thắng trận nào: hòa 2, thua 3. Trận gần nhất đội hòa, trước đó thua liên tiếp 3 trận, và trận xa nhất trong chuỗi cũng kết thúc với tỷ số hòa.

Trên bảng xếp hạng, Abha đang đứng thứ 18 với 3 điểm. Đây là vị trí phản ánh đúng những khó khăn mà đội bóng gặp phải ở giai đoạn này. Vì vậy, một chiến thắng trên sân nhà sẽ có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, bên cạnh giá trị về điểm số.

Al Shabab giữ mạch phong độ tốt

Ngược lại, Al Shabab đang có chuỗi kết quả đáng tin cậy. Đội khách thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất, chưa để thua trận nào. Hai trận gần nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội đang giữ được sự tự tin.

Al Shabab hiện xếp hạng 10 với 14 điểm, hơn Abha 11 điểm và cao hơn 8 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này là dấu hiệu rõ nhất cho thấy hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Shabab thắng 3, Abha thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế nghiêng về phía đội khách. Tuy nhiên, Abha vẫn từng giành chiến thắng trước chính đối thủ này, một chi tiết đủ để chủ nhà tìm thấy niềm tin.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Abha, bài toán lớn nhất là tìm lại sự chắc chắn sau chuỗi trận không thắng. Lợi thế sân nhà và nhu cầu giành chiến thắng có thể khiến đội chủ động hơn ngay từ đầu trận. Nếu giữ được sự tập trung trong những khoảng thời gian đầu, Abha có cơ hội làm Al Shabab gặp khó khăn.

Về phía Al Shabab, đội khách có lợi thế về phong độ và sự ổn định trong chuỗi trận không thua. Việc duy trì kỷ luật và tận dụng tinh thần đang lên sẽ là chìa khóa để họ tiếp tục mạch kết quả tích cực.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al Shabab đang được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, Abha có động lực rõ ràng để chấm dứt chuỗi trận không thắng ngay trên sân nhà. Đây là trận đấu mà áp lực dồn nhiều hơn về phía chủ nhà, còn đội khách bước vào với tâm lý thoải mái hơn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Abha · 1 thắng1 hòaAl Shabab · 3 thắng
23/09/2025
Vòng 1/16
Abha
1 - 1
Al Shabab
Hòa
19/04/2024
Al Shabab
5 - 0
Abha
AS
28/10/2023
Abha
2 - 1
Al Shabab
ABH
14/02/2023
Al Shabab
2 - 0
Abha
AS
02/09/2022
Abha
0 - 4
Al Shabab
AS
Abha
5 trận gần nhất
HBBBH
11
Trận
0-3-8
T-H-B
7
Ghi (TB 0.6)
19
Thủng lưới
Al Shabab
5 trận gần nhất
TTHTH
11
Trận
3-5-3
T-H-B
20
Ghi (TB 1.8)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC111001+2330TTTTT
2Al-Qadisiyah FC12912+2028TBTTT
3Al-Nassr11911+1728TTTTH
9Al Khaleej Saihat12363-515TBTTH
10Al Shabab11353+514TTHTH
11Al Kholood11335-912BBBBB
17Al Taawon12057-145HBBHB
18Abha11038-123HBBBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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