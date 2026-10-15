Trận Al-Ahli Jeddah vs Al-Nassr bị hoãn Al-Nassr còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 3 với 19 điểm, trước cuộc làm khách Al-Ahli Jeddah trên sân Alinma Stadium lúc 01:00 ngày 16/10/2026.

Al-Ahli Jeddah vs Al-Nassr Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Al-Ahli Jeddah và Al-Nassr đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 01:00 ngày 16/10.

Al-Nassr bước vào trận gặp Al-Ahli Jeddah với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên. Đội khách đang đứng thứ 3 với 19 điểm, trong khi chủ nhà xếp thứ 6 với 15 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 16/10/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Nassr nhìn lên nhóm đầu bảng

Với 19 điểm và vị trí thứ 3, Al-Nassr đang nằm trong nhóm dẫn đầu. Một kết quả tích cực trên sân đối thủ sẽ giúp đội giữ vững vị thế và duy trì khoảng cách với nhóm bám sát phía sau.

Ngược lại, Al-Ahli Jeddah có 15 điểm và đứng thứ 6, kém Al-Nassr 4 điểm. Chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách với đối thủ, đồng thời cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Phong độ: hai đội giống nhau đến từng chi tiết

Cả hai đội đều có chuỗi 5 trận gần nhất giống hệt nhau: thắng 3 trận, hòa 1 trận, thua 1 trận. Diễn biến cũng tương đồng. Mỗi đội thắng 2 trận gần nhất, trước đó thua một trận rồi hòa một trận, và thắng ở trận xa nhất trong chuỗi.

Cả hai cùng đang mang theo mạch hai chiến thắng liên tiếp. Vì vậy, yếu tố tâm lý khó nghiêng hẳn về bên nào, và trận đấu có thể được quyết định bởi các chi tiết nhỏ.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Al-Nassr

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Nassr thắng 2 trận, Al-Ahli Jeddah thắng 1 trận và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Như vậy, đội khách nhỉnh hơn một chút, nhưng các cuộc đối đầu gần đây cho thấy cặp đấu này thường rất cân bằng.

Hai trận hòa trong 5 lần chạm trán cũng là tín hiệu đáng chú ý. Cả hai đội đều khó bị đánh bại khi gặp nhau, nên một trận đấu giằng co là kịch bản có cơ sở.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Al-Nassr, mục tiêu rõ ràng là tận dụng đà thắng hai trận liên tiếp để giữ vị trí trong nhóm đầu và tiếp tục theo đuổi ngôi đầu. Đội cần kiên nhẫn trước một đối thủ có phong độ tương đồng và đang chơi trên sân nhà.

Al-Ahli Jeddah có động lực lớn để tranh điểm, bởi chiến thắng sẽ kéo đội lại gần nhóm đầu bảng. Lợi thế sân nhà và mạch hai trận thắng gần nhất là nền tảng để đội chủ nhà chơi tự tin.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ giống nhau, với Al-Nassr hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu. Al-Nassr được đánh giá nhỉnh hơn về mặt tổng thể, song lợi thế này không lớn. Một trận đấu cân bằng và giằng co nhiều khả năng sẽ diễn ra trên sân Alinma Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ahli Jeddah · 1 thắng 2 hòa Al-Nassr · 2 thắng Al-Nassr 2 - 0 Al-Ahli Jeddah AL- Al-Ahli Jeddah 3 - 2 Al-Nassr AJ Al-Nassr 2 - 2 Al-Ahli Jeddah Hòa Al-Ahli Jeddah 2 - 3 Al-Nassr AL- Al-Nassr 1 - 1 Al-Ahli Jeddah Hòa

Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T T B H T 8 Trận 5-0-3 T-H-B 20 Ghi (TB 2.5) 10 Thủng lưới Al-Nassr 5 trận gần nhất T T B H T 8 Trận 6-1-1 T-H-B 19 Ghi (TB 2.4) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 2 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T 4 Al-Ittihad FC 8 5 2 1 +5 17 B T T T H 5 NEOM 8 5 1 2 +7 16 H T T T B 6 Al-Ahli Jeddah 8 5 0 3 +10 15 T T B T B 7 Al-Ettifaq 8 3 3 2 0 12 H H H T B …