Trận Al-Ahli Jeddah vs Al Taawon bị hoãn Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 21 điểm. Trận gặp Al Taawon diễn ra lúc 00h30 ngày 08/11/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Ahli Jeddah vs Al Taawon Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Al-Ahli Jeddah và Al Taawon đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 00:30 ngày 08/11.

Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Al Taawon lúc 00h30 ngày 08/11/2026 tại Alinma Stadium. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 21 điểm, trong khi đối thủ đang ở hạng 17 với 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 11 bậc và 16 điểm.

Al-Ahli Jeddah: chủ nhà có vị thế vượt trội

Với 21 điểm, Al-Ahli Jeddah đang nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Đây là lý do mỗi trận đấu trên sân nhà lúc này có giá trị lớn với đội bóng của thành phố Jeddah. Chỉ cần một vài điểm số được cộng thêm, họ có thể kéo gần hơn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Phong độ gần đây của Al-Ahli Jeddah khá tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi 3 chiến thắng nằm ở giai đoạn trước, sau đó là một trận thua rồi một trận hòa ở lượt đấu gần nhất.

Có thể thấy đội chủ nhà vẫn giữ được hiệu suất tốt, dù nhịp thắng liên tiếp đã chững lại. Vì vậy, trận đấu này là cơ hội để họ lấy lại đà trước một đối thủ đang ở nhóm cuối bảng.

Al Taawon: cần điểm số để thoát khỏi nhóm cuối bảng

Al Taawon đang trải qua mùa giải khó khăn khi chỉ có 5 điểm và đứng hạng 17. Ở chiều ngược lại, họ cần những kết quả tích cực để rời xa vùng trũng.

Tuy vậy, phong độ gần đây của đội khách có vài tín hiệu đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, Al Taawon thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau khi trước đó có một trận hòa và một trận thắng xen kẽ. Hai trận thua nằm ở giai đoạn sớm hơn của chuỗi này.

Điều này cho thấy Al Taawon đang dần lấy lại sự ổn định. Ngược lại, họ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi làm khách trước đội bóng có thứ hạng cao hơn rất nhiều.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Al-Ahli Jeddah

Lịch sử đối đầu càng làm tăng thêm sức nặng cho đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng cả 5, không có trận hòa và Al Taawon chưa thắng trận nào.

Thành tích này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho Al-Ahli Jeddah. Al Taawon muốn cải thiện hình ảnh sẽ phải tìm ra cách khác biệt để phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi này.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Sự chênh lệch về vị trí và điểm số cho thấy Al-Ahli Jeddah là đội có nhiều lợi thế hơn. Họ chơi trên sân nhà, có thứ hạng cao hơn, phong độ 5 trận gần nhất tốt hơn một chút và có thế đối đầu áp đảo.

Tuy nhiên, trận hòa ở lượt đấu gần nhất là lời nhắc rằng đội chủ nhà không thể chủ quan. Al Taawon vừa thắng ở trận mới nhất và có thể bước vào trận đấu với tinh thần tốt hơn. Nếu Al-Ahli Jeddah để đối thủ có cơ hội tìm lại cảm giác chiến thắng, cuộc đua của họ có thể gặp thêm trở ngại.

Nhận định

Xét tổng thể, Al-Ahli Jeddah được đánh giá cao hơn ở hầu hết các yếu tố: thứ hạng, tích lũy điểm số, phong độ và thành tích đối đầu. Trận đấu này là dịp để họ củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi các suất dự cúp châu lục.

Với Al Taawon, đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để chứng minh sự hồi phục sau chiến thắng gần nhất. Dù vậy, những dữ kiện hiện có cho thấy Al-Ahli Jeddah vẫn là bên nhỉnh hơn khi bước vào cuộc đối đầu tại Alinma Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ahli Jeddah · 5 thắng 0 hòa Al Taawon · 0 thắng Al Taawon 1 - 2 Al-Ahli Jeddah AJ Al-Ahli Jeddah 2 - 1 Al Taawon AJ Al-Ahli Jeddah 2 - 0 Al Taawon AJ Al Taawon 2 - 4 Al-Ahli Jeddah AJ Al Taawon 0 - 1 Al-Ahli Jeddah AJ

Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất H B T T T 11 Trận 7-0-4 T-H-B 28 Ghi (TB 2.5) 19 Thủng lưới Al Taawon 5 trận gần nhất T H T B B 12 Trận 0-5-7 T-H-B 6 Ghi (TB 0.5) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 11 10 0 1 +23 30 T T T T T 2 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 3 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H … 5 NEOM 12 7 1 4 +8 22 T T B B H 6 Al-Ahli Jeddah 11 7 0 4 +9 21 B T T T T 7 Al-Ettifaq 12 5 4 3 +1 19 H T B T H … 16 Al-Fateh 12 1 3 8 -15 6 B B B T B 17 Al Taawon 12 0 5 7 -14 5 H B B H B 18 Abha 11 0 3 8 -12 3 H B B B H