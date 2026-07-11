Trận Al-Ettifaq vs Al-Hilal Saudi FC bị hoãn Al-Ettifaq đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 19 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Họ gặp đội đầu bảng Al-Hilal Saudi FC lúc 21h30 ngày 07/11/2026.

Al-Ettifaq vs Al-Hilal Saudi FC Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Al-Ettifaq và Al-Hilal Saudi FC đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 21:30 ngày 07/11.

Al-Ettifaq đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 19 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Để giữ nhịp theo nhóm đầu, họ phải vượt qua thử thách lớn nhất: đội đầu bảng Al-Hilal Saudi FC, hiện có 30 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 07/11/2026 trên sân Prince Mohammed Bin Fahd Stadium.

Al-Ettifaq muốn bám đuổi nhóm đầu

Với 19 điểm, Al-Ettifaq kém đội đầu bảng 11 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai nấc khác nhau của bảng xếp hạng. Tuy vậy, vị trí thứ 7 vẫn giúp đội chủ nhà có lý do để nhìn lên phía trên và tìm kiếm điểm số trước một đối thủ đẳng cấp.

Trận đấu vì thế là phép thử đúng nghĩa cho tham vọng của Al-Ettifaq. Một kết quả tích cực trước đội dẫn đầu sẽ củng cố vị thế của họ trong nhóm bám đuổi.

Phong độ: Al-Hilal Saudi FC nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Al-Ettifaq thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đó là chuỗi kết quả thất thường, xen kẽ giữa những trận giành điểm và những trận để vuột điểm. Sự thiếu ổn định này là điều đội chủ nhà cần khắc phục nếu muốn bám sát nhóm đầu.

Ngược lại, Al-Hilal Saudi FC thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Phong độ này khớp với vị trí dẫn đầu và cho thấy đội khách duy trì được sự ổn định ở mức cao. Trong khi đó, Al-Ettifaq vẫn chưa tìm được nhịp thắng liên tục.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu 5 lần gần nhất cũng không ủng hộ Al-Ettifaq. Họ chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 4 trận trước Al-Hilal Saudi FC. Đây là áp lực tâm lý không nhỏ với đội chủ nhà, nhưng cũng có thể trở thành động lực để họ tìm kiếm một kết quả khác.

Al-Hilal Saudi FC đến trận này với lợi thế rõ rệt về thành tích đối đầu. Dù vậy, một trận đấu giữa đội đầu bảng và đội đang bám đuổi luôn có những yếu tố khó lường.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nhìn vào phong độ và vị trí hiện tại, Al-Ettifaq nhiều khả năng cần một trận đấu kỷ luật. Mục tiêu của họ là hạn chế sai sót trước đối thủ đang chơi ổn định, đồng thời tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra những khoảnh khắc quyết định.

Về phía Al-Hilal Saudi FC, thử thách là duy trì sự ổn định như những gì họ thể hiện trong chuỗi trận vừa qua. Đội khách nhiều khả năng sẽ tìm cách kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu để phát huy lợi thế về điểm số và phong độ.

Nhận định

Xét tổng thể, Al-Hilal Saudi FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí đầu bảng, phong độ tốt hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, Al-Ettifaq có động lực lớn khi muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu thú vị giữa đội dẫn đầu và đội đang nuôi tham vọng bám đuổi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ettifaq · 0 thắng 1 hòa Al-Hilal Saudi FC · 4 thắng Al-Hilal Saudi FC 2 - 0 Al-Ettifaq ASF Al-Ettifaq 0 - 5 Al-Hilal Saudi FC ASF Al-Ettifaq 1 - 1 Al-Hilal Saudi FC Hòa Al-Hilal Saudi FC 3 - 1 Al-Ettifaq ASF Al-Ettifaq 0 - 2 Al-Hilal Saudi FC ASF

Al-Ettifaq 5 trận gần nhất T H B T B 12 Trận 5-4-3 T-H-B 18 Ghi (TB 1.5) 17 Thủng lưới Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất T T B T T 11 Trận 10-0-1 T-H-B 32 Ghi (TB 2.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 11 10 0 1 +23 30 T T T T T 2 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 3 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H … 6 Al-Ahli Jeddah 11 7 0 4 +9 21 B T T T T 7 Al-Ettifaq 12 5 4 3 +1 19 H T B T H 8 Al Diriyah 12 4 3 5 -3 15 B B T H B …