Trận Al-Faisaly FC vs Al Diriyah bị hoãn Al Diriyah đến sân Al Majma’a Sport City với vị thế đáng nể: hạng 8 với 15 điểm, hơn chủ nhà Al-Faisaly FC 5 điểm và 7 bậc. Trận đấu diễn ra lúc 20h20 ngày 07/11/2026, khi hai đội từng hòa cả hai lần gặp nhau gần nhất.

Al-Faisaly FC vs Al Diriyah Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Al-Faisaly FC và Al Diriyah đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 20:20 ngày 07/11.

Al Diriyah bước vào chuyến làm khách với tư thế của đội đang đứng trên đối thủ trên bảng xếp hạng. Đội khách đang xếp hạng 8 với 15 điểm, còn Al-Faisaly FC ở hạng 15 với 10 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 20h20 ngày 07/11/2026 tại Al Majma’a Sport City.

Al Diriyah mang vị thế đáng nể ra sân khách

Khoảng cách giữa hai đội khá rõ. Al Diriyah hơn Al-Faisaly FC 5 điểm và đứng trên 7 bậc. Với một đội phải đi xa, đây là lợi thế tâm lý đáng kể trước chủ nhà đang ở nửa dưới bảng.

Tuy vậy, vị thế trên bảng xếp hạng chưa phản ánh hết phong độ hiện tại. Trong 5 trận gần nhất, Al Diriyah thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Thất bại ở hai trận mới nhất cho thấy đội khách đang trên đà chững lại. Chuyến làm khách này vì thế sẽ thử thách bản lĩnh của họ.

Al-Faisaly FC có phong độ nhỉnh hơn

Chủ nhà có phong độ khá hơn con số trên bảng điểm gợi ý. Trong 5 trận gần nhất, Al-Faisaly FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Họ vừa thua ở trận mới nhất, trước đó thắng một trận rồi lại thua. Chuỗi kết quả lên xuống thất thường khiến đội bóng khó tạo được mạch ổn định.

Nếu so riêng phong độ, Al-Faisaly FC có nhiều chiến thắng hơn Al Diriyah trong 5 trận gần nhất, dù đang kém xa về thứ hạng. Chênh lệch này khiến trận đấu khó đoán hơn.

Hai lần gặp gần nhất đều hòa

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Al-Faisaly FC không thắng trận nào, Al Diriyah cũng không thắng trận nào, và cả hai đều kết thúc với kết quả hòa. Điều này cho thấy hai đội từng rất khó bứt qua nhau. Một trận đấu cân bằng, ít đột biến là kịch bản có cơ sở.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Có ba yếu tố đáng chú ý ở trận này:

Sự bình tĩnh của đội khách: Al Diriyah cần chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Nếu giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu, họ có thể phát huy lợi thế ở vị trí trên bảng xếp hạng.

Al Diriyah cần chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Nếu giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu, họ có thể phát huy lợi thế ở vị trí trên bảng xếp hạng. Sức ép từ sân nhà: Al-Faisaly FC có cơ hội tận dụng không khí sân nhà để tìm kết quả tốt trước đối thủ xếp trên.

Al-Faisaly FC có cơ hội tận dụng không khí sân nhà để tìm kết quả tốt trước đối thủ xếp trên. Khoảng cách 5 điểm: Mức chênh này giúp trận đấu có ý nghĩa về điểm số với cả hai đội. Đội thắng sẽ nới rộng hoặc thu hẹp khoảng cách.

Nhận định

Al Diriyah có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây của họ chưa thuyết phục. Al-Faisaly FC thua kém về thứ hạng nhưng lại có phong độ nhỉnh hơn. Cộng thêm hai lần hòa gần nhất giữa hai đội, trận đấu nhiều khả năng cân bằng và được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Chuyến làm khách này sẽ cho thấy bản lĩnh thực sự của Al Diriyah.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Al-Faisaly FC · 0 thắng 2 hòa Al Diriyah · 0 thắng Al-Faisaly FC 2 - 2 Al Diriyah Hòa Al Diriyah 1 - 1 Al-Faisaly FC Hòa

Al-Faisaly FC 5 trận gần nhất B T B H T 12 Trận 2-4-6 T-H-B 13 Ghi (TB 1.1) 24 Thủng lưới Al Diriyah 5 trận gần nhất B B T H B 12 Trận 4-3-5 T-H-B 10 Ghi (TB 0.8) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 11 10 0 1 +23 30 T T T T T 2 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 3 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H … 7 Al-Ettifaq 12 5 4 3 +1 19 H T B T H 8 Al Diriyah 12 4 3 5 -3 15 B B T H B 9 Al Khaleej Saihat 12 3 6 3 -5 15 T B T T H … 14 Al-Hazm 12 2 4 6 -6 10 B H B B H 15 Al-Faisaly FC 12 2 4 6 -11 10 B T B H T 16 Al-Fateh 12 1 3 8 -15 6 B B B T B …