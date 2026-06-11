Trận Al-Fateh vs Al Riyadh bị hoãn Al Riyadh thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trước Al-Fateh lúc 21h30 ngày 06/11/2026 là phép thử không dễ cho đội khách đang đứng hạng 12.

Al-Fateh vs Al Riyadh Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Al-Fateh và Al Riyadh đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 21:30 ngày 06/11.

Al Riyadh thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân Prince Abdullah bin Jalawi Stadium vào 21h30 ngày 06/11/2026 hứa hẹn nhiều thử thách. Đối thủ Al-Fateh đang ở nửa dưới bảng xếp hạng nhưng chắc chắn sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để tìm điểm số.

Al Riyadh và bài toán xa nhà

Hành trình của Al Riyadh trong những chuyến làm khách chưa mang lại sự yên tâm. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận đấu gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại.

Chuỗi kết quả này cho thấy Al Riyadh thiếu sự ổn định. Đội có những trận thắng đan xen với thất bại, nên khó tạo được mạch thành tích liền lạc. Với một đội phải xa nhà, đó là điểm yếu cần khắc phục để không bị đối thủ gây sức ép ngay từ đầu trận.

Al-Fateh: chủ nhà đang tìm lại cảm giác thắng

Phong độ của Al-Fateh còn đáng lo hơn. Chủ nhà thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trận. Đáng chú ý, 3 trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng thất bại.

Tuy nhiên, chính tình trạng đó có thể là động lực cho Al-Fateh. Đội cần một kết quả tích cực để chặn đà sa sút, và sân nhà là nơi thuận lợi nhất để làm điều đó. Một Al-Fateh quyết tâm giành điểm sẽ khiến Al Riyadh khó có buổi tối dễ chịu.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Fateh thắng 2 trận, Al Riyadh thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Sự cân bằng này nhắc rằng Al Riyadh không phải đối thủ lép vế khi gặp Al-Fateh. Ngược lại, chủ nhà cũng có đủ cơ sở để tự tin vào khả năng cạnh tranh của mình.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Al Riyadh đang đứng hạng 12 với 12 điểm, còn Al-Fateh xếp hạng 16 với 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm, tương đương một lợi thế khá rõ cho đội khách về mặt thành tích tích lũy.

Dù vậy, vị trí cao hơn chưa đảm bảo điều gì khi đội phải đi xa. Với Al-Fateh, một chiến thắng sẽ giúp họ thu hẹp đáng kể khoảng cách. Với Al Riyadh, thắng sẽ là bước đệm để nới rộng lợi thế.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở tâm lý và sự ổn định. Al-Fateh cần phản ứng sau chuỗi thất bại và sẽ chơi với sự quyết tâm cao trước khán giả nhà. Al Riyadh phải chứng minh họ có thể chơi chắc chắn hơn khi xa nhà.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một chủ nhà đang thiếu mạch thắng và một đội khách chưa ổn định ngoài sân của mình. Trận đấu có thể khá giằng co, và đội nào kiểm soát tốt hơn những khoảnh khắc đầu trận sẽ nắm lợi thế.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Fateh · 2 thắng 1 hòa Al Riyadh · 2 thắng Al Riyadh 1 - 0 Al-Fateh AR Al-Fateh 3 - 1 Al Riyadh AL- Al-Fateh 2 - 0 Al Riyadh AL- Al Riyadh 2 - 2 Al-Fateh Hòa Al-Fateh 1 - 2 Al Riyadh AR

Al-Fateh 5 trận gần nhất B B B T B 12 Trận 1-3-8 T-H-B 10 Ghi (TB 0.8) 25 Thủng lưới Al Riyadh 5 trận gần nhất B T B H T 11 Trận 3-3-5 T-H-B 11 Ghi (TB 1.0) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 11 10 0 1 +23 30 T T T T T 2 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 3 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H … 11 Al Kholood 11 3 3 5 -9 12 B B B B B 12 Al Riyadh 11 3 3 5 -14 12 B T B H T 13 Al-Fayha 12 2 5 5 -4 11 T H B B H … 15 Al-Faisaly FC 12 2 4 6 -11 10 B T B H T 16 Al-Fateh 12 1 3 8 -15 6 B B B T B 17 Al Taawon 12 0 5 7 -14 5 H B B H B …