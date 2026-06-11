Trận Al-Hazm vs Al-Nassr bị hoãn Al-Nassr còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 28 điểm và thắng cả 4 trận gần nhất. Trận gặp Al-Hazm diễn ra lúc 21h55 ngày 06/11/2026.

Al-Hazm vs Al-Nassr Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Al-Hazm và Al-Nassr đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 21:55 ngày 06/11.

Al-Nassr còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu và trận làm khách trước Al-Hazm là cơ hội để họ giữ nhịp. Đội bóng đang đứng hạng 3 với 28 điểm, lại vừa thắng cả 4 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 21h55 ngày 06/11/2026 trên sân Al Hazm Club Stadium.

Al-Nassr mang theo mạch thắng vào cuộc đối đầu

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Al-Nassr lúc này. Họ thắng cả 4 trận gần nhất, một chuỗi cho thấy sự ổn định ở cả khâu tổ chức lẫn bản lĩnh trong những thời điểm then chốt.

Với đội bóng đang nhắm tới nhóm đầu bảng, mạch kết quả này có giá trị lớn. Mỗi trận thắng giúp Al-Nassr duy trì áp lực lên các đối thủ phía trên và giữ cho cuộc đua ngôi đầu còn nhiều biến số.

Al-Hazm tìm lối thoát ở nửa dưới bảng xếp hạng

Chủ nhà đang ở hoàn cảnh ngược lại. Al-Hazm đứng hạng 14 với 10 điểm, kém Al-Nassr 18 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 3 trận, hòa 2 trận và chưa có chiến thắng nào.

Chuỗi kết quả này cho thấy Al-Hazm đang gặp khó khăn trong việc tìm điểm số. Tuy nhiên, thi đấu trên sân nhà có thể giúp họ có thêm động lực để cải thiện hình ảnh. Một kết quả tích cực trước đối thủ mạnh sẽ là liều thuốc tinh thần đáng giá.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Al-Nassr

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Nassr thắng 4 trận, hai đội hòa 1 trận và Al-Hazm chưa thắng lần nào. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế thiên về đội khách, củng cố thêm lợi thế tâm lý cho họ trước trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách lớn về vị trí, điểm số và phong độ khiến Al-Nassr được đánh giá cao hơn. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung và tận dụng sớm các cơ hội, tránh để chủ nhà có thêm hy vọng khi trận đấu kéo dài.

Về phía Al-Hazm, bài toán nằm ở việc giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng yếu tố sân nhà để tạo bất ngờ. Nếu không sớm cải thiện hiệu quả thi đấu, đội sẽ khó thoát khỏi chuỗi kết quả kém hiện tại.

Nhận định

Nhìn chung, Al-Nassr có nhiều lợi thế hơn từ phong độ, thứ hạng đến thành tích đối đầu. Al-Hazm cần một màn trình diễn vượt trội để cản bước đối thủ. Nếu giữ được sự ổn định như 4 trận gần nhất, Al-Nassr có cơ sở để tiếp tục bám sát cuộc đua ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Hazm · 0 thắng 1 hòa Al-Nassr · 4 thắng Al-Nassr 4 - 0 Al-Hazm AL- Al-Hazm 0 - 2 Al-Nassr AL- Al-Hazm 1 - 2 Al-Nassr AL- Al-Nassr 4 - 4 Al-Hazm Hòa Al-Hazm 1 - 5 Al-Nassr AL-

Al-Hazm 5 trận gần nhất B H B B H 12 Trận 2-4-6 T-H-B 14 Ghi (TB 1.2) 20 Thủng lưới Al-Nassr 5 trận gần nhất T T T T 11 Trận 9-1-1 T-H-B 28 Ghi (TB 2.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 11 10 0 1 +23 30 T T T T T 2 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 3 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H 4 Al-Ittihad FC 11 7 3 1 +10 24 H T T B T … 13 Al-Fayha 12 2 5 5 -4 11 T H B B H 14 Al-Hazm 12 2 4 6 -6 10 B H B B H 15 Al-Faisaly FC 12 2 4 6 -11 10 B T B H T …