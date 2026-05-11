Trận Al Kholood vs Al Khaleej Saihat bị hoãn Al Kholood cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Al Khaleej Saihat, đối thủ đang có phong độ tốt hơn. Trận đấu diễn ra lúc 20h25 ngày 05/11/2026 trên sân Al Hazm Club Stadium.

Al Kholood vs Al Khaleej Saihat Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Al Kholood và Al Khaleej Saihat đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 20:25 ngày 05/11.

Al Kholood cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Al Khaleej Saihat lúc 20h25 ngày 05/11/2026 tại Al Hazm Club Stadium. Đội chủ nhà đã thua cả 5 trận gần nhất, trong khi đối thủ vừa có chiến thắng ở trận vừa qua. Chênh lệch phong độ khiến trận đấu mang ý nghĩa lớn với đội bóng đang cần một kết quả tích cực để lấy lại tinh thần.

Al Kholood cần giải tỏa áp lực

Phong độ của Al Kholood đang là điểm đáng lo nhất. Đội thua liên tiếp 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả đủ để ảnh hưởng đến tâm lý của cả tập thể. Với đội chủ nhà, bài toán trước mắt không chỉ là chiến thuật mà còn là việc lấy lại sự tự tin.

Trên bảng xếp hạng, Al Kholood đứng hạng 11 với 12 điểm. Khoảng cách với đối thủ trong trận này là 3 điểm, nên một chiến thắng sẽ giúp đội thu hẹp đáng kể chênh lệch.

Al Khaleej Saihat mang theo đà hưng phấn

Ngược lại, Al Khaleej Saihat đang có phong độ ổn định hơn hẳn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, đồng thời thắng ở trận đấu gần đây nhất. Kết quả này giúp họ bước vào cuộc đối đầu với tâm lý thoải mái.

Hiện Al Khaleej Saihat xếp hạng 9 với 15 điểm, nhỉnh hơn chủ nhà 3 điểm và hơn 2 bậc trên bảng xếp hạng. Họ có lý do để tin rằng mình có thể tiếp tục mạch kết quả tốt.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù phong độ hiện tại đang chênh lệch, lịch sử đối đầu lại có lợi cho Al Kholood. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Kholood thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Al Khaleej Saihat thắng 1 trận.

Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, thế đối đầu chỉ có giá trị khi Al Kholood thoát khỏi tâm lý nặng nề sau chuỗi thất bại gần đây.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội đang thua liền 5 trận, sự chắc chắn thường quan trọng hơn lối chơi hoa mỹ. Al Kholood cần giữ cấu trúc phòng ngự gọn gàng, hạn chế những sai lầm cá nhân và tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát nhịp độ. Một bàn thắng mở tỷ số sớm có thể giúp đội gỡ bỏ áp lực.

Về phía Al Khaleej Saihat, đội khách có thể chơi tự tin, khai thác tâm lý thiếu ổn định của đối thủ và tìm cách gây sức ép ngay từ đầu trận. Nếu giữ được sự kỷ luật như trong chuỗi kết quả gần đây, họ hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.

Nhận định

Đây là trận đấu của hai đội có vị trí gần nhau trên bảng xếp hạng nhưng tâm thế rất khác biệt. Al Khaleej Saihat có lợi thế về phong độ, còn Al Kholood sở hữu thành tích đối đầu tốt cùng lợi thế sân nhà. Nếu chủ nhà vượt qua được áp lực tâm lý và thi đấu tập trung, họ có cơ hội lớn để chấm dứt chuỗi thất bại và tìm lại chiến thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Kholood · 3 thắng 1 hòa Al Khaleej Saihat · 1 thắng Al Kholood 2 - 2 Al Khaleej Saihat Hòa Al Khaleej Saihat 2 - 3 Al Kholood AK Al Kholood 4 - 3 Al Khaleej Saihat AK Al Kholood 2 - 1 Al Khaleej Saihat AK Al Khaleej Saihat 1 - 0 Al Kholood AKS

Al Kholood 5 trận gần nhất B B B B B 11 Trận 3-3-5 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 26 Thủng lưới Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất T B T T H 12 Trận 3-6-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.2) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 11 10 0 1 +23 30 T T T T T 2 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 3 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H … 8 Al Diriyah 12 4 3 5 -3 15 B B T H B 9 Al Khaleej Saihat 12 3 6 3 -5 15 T B T T H 10 Al Shabab 11 3 5 3 +5 14 T T H T H 11 Al Kholood 11 3 3 5 -9 12 B B B B B 12 Al Riyadh 11 3 3 5 -14 12 B T B H T …