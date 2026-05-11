Về Báo Hà Tĩnh

Trận Al Kholood vs Al Khaleej Saihat bị hoãn

Văn Thể05/11/2026 15:45

Al Kholood cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Al Khaleej Saihat, đối thủ đang có phong độ tốt hơn. Trận đấu diễn ra lúc 20h25 ngày 05/11/2026 trên sân Al Hazm Club Stadium.

Al KholoodvsAl Khaleej SaihatTrận đấu bị hoãn

Trận đấu giữa Al Kholood và Al Khaleej Saihat đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 20:25 ngày 05/11.

Al Kholood cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Al Khaleej Saihat lúc 20h25 ngày 05/11/2026 tại Al Hazm Club Stadium. Đội chủ nhà đã thua cả 5 trận gần nhất, trong khi đối thủ vừa có chiến thắng ở trận vừa qua. Chênh lệch phong độ khiến trận đấu mang ý nghĩa lớn với đội bóng đang cần một kết quả tích cực để lấy lại tinh thần.

Al Kholood cần giải tỏa áp lực

Phong độ của Al Kholood đang là điểm đáng lo nhất. Đội thua liên tiếp 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả đủ để ảnh hưởng đến tâm lý của cả tập thể. Với đội chủ nhà, bài toán trước mắt không chỉ là chiến thuật mà còn là việc lấy lại sự tự tin.

Trên bảng xếp hạng, Al Kholood đứng hạng 11 với 12 điểm. Khoảng cách với đối thủ trong trận này là 3 điểm, nên một chiến thắng sẽ giúp đội thu hẹp đáng kể chênh lệch.

Al Khaleej Saihat mang theo đà hưng phấn

Ngược lại, Al Khaleej Saihat đang có phong độ ổn định hơn hẳn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, đồng thời thắng ở trận đấu gần đây nhất. Kết quả này giúp họ bước vào cuộc đối đầu với tâm lý thoải mái.

Hiện Al Khaleej Saihat xếp hạng 9 với 15 điểm, nhỉnh hơn chủ nhà 3 điểm và hơn 2 bậc trên bảng xếp hạng. Họ có lý do để tin rằng mình có thể tiếp tục mạch kết quả tốt.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù phong độ hiện tại đang chênh lệch, lịch sử đối đầu lại có lợi cho Al Kholood. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Kholood thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Al Khaleej Saihat thắng 1 trận.

Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, thế đối đầu chỉ có giá trị khi Al Kholood thoát khỏi tâm lý nặng nề sau chuỗi thất bại gần đây.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội đang thua liền 5 trận, sự chắc chắn thường quan trọng hơn lối chơi hoa mỹ. Al Kholood cần giữ cấu trúc phòng ngự gọn gàng, hạn chế những sai lầm cá nhân và tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát nhịp độ. Một bàn thắng mở tỷ số sớm có thể giúp đội gỡ bỏ áp lực.

Về phía Al Khaleej Saihat, đội khách có thể chơi tự tin, khai thác tâm lý thiếu ổn định của đối thủ và tìm cách gây sức ép ngay từ đầu trận. Nếu giữ được sự kỷ luật như trong chuỗi kết quả gần đây, họ hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.

Nhận định

Đây là trận đấu của hai đội có vị trí gần nhau trên bảng xếp hạng nhưng tâm thế rất khác biệt. Al Khaleej Saihat có lợi thế về phong độ, còn Al Kholood sở hữu thành tích đối đầu tốt cùng lợi thế sân nhà. Nếu chủ nhà vượt qua được áp lực tâm lý và thi đấu tập trung, họ có cơ hội lớn để chấm dứt chuỗi thất bại và tìm lại chiến thắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Kholood · 3 thắng1 hòaAl Khaleej Saihat · 1 thắng
03/04/2026
Al Kholood
2 - 2
Al Khaleej Saihat
Hòa
25/02/2026
Al Khaleej Saihat
2 - 3
Al Kholood
AK
28/11/2025
Tứ kết
Al Kholood
4 - 3
Al Khaleej Saihat
AK
02/03/2025
Al Kholood
2 - 1
Al Khaleej Saihat
AK
04/10/2024
Al Khaleej Saihat
1 - 0
Al Kholood
AKS
Al Kholood
5 trận gần nhất
BBBBB
11
Trận
3-3-5
T-H-B
17
Ghi (TB 1.5)
26
Thủng lưới
Al Khaleej Saihat
5 trận gần nhất
TBTTH
12
Trận
3-6-3
T-H-B
14
Ghi (TB 1.2)
19
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC111001+2330TTTTT
2Al-Qadisiyah FC12912+2028TBTTT
3Al-Nassr11911+1728TTTTH
8Al Diriyah12435-315BBTHB
9Al Khaleej Saihat12363-515TBTTH
10Al Shabab11353+514TTHTH
11Al Kholood11335-912BBBBB
12Al Riyadh11335-1412BTBHT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trận Al Kholood vs Al Khaleej Saihat bị hoãn
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO