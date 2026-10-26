Trận Al-Nassr vs Al-Wasl FC bị hoãn Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Al-Nassr thắng 4, Al-Wasl FC thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 01:15 ngày 27/10/2026 tại Al-Awwal Park.

Al-Nassr vs Al-Wasl FC Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Al-Nassr và Al-Wasl FC đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 01:15 ngày 27/10.

Al-Nassr và Al-Wasl FC bước vào trận đấu với phong độ đều đang ở mức cao. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong cùng khoảng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 27/10/2026 trên sân Al-Awwal Park.

Al-Nassr giữ mạch thắng 4 trận liên tiếp

Al-Nassr đang có chuỗi thắng 4 trận liên tiếp gần nhất. Trận thua duy nhất trong 5 lần ra sân gần đây đã lùi về xa nhất của chuỗi này. Điều đó cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại sự ổn định sau cú vấp và bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn.

Trên bảng xếp hạng, Al-Nassr hiện đứng thứ 8 với 3 điểm. Khoảng cách giữa vị trí hiện tại và phong độ gần đây cho thấy đội còn nhiều dư địa để cải thiện, và một trận thắng sẽ củng cố thêm niềm tin cho đội bóng.

Al-Wasl FC mang theo sự bền bỉ

Phong độ của Al-Wasl FC không kém cạnh. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng, một thất bại và hai chiến thắng ở các trận cũ hơn.

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng Al-Wasl FC đang đứng thứ 14 với 0 điểm. Vì vậy, đội khách có động lực lớn để biến phong độ tốt thành kết quả cụ thể ngay trên sân của đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Nassr

Về lịch sử đối đầu gần đây, Al-Nassr chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 3 lần, còn Al-Wasl FC thắng 1 lần. Lợi thế này giúp chủ nhà có thêm sự tự tin, dù phong độ hiện tại của hai bên khá cân bằng.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội cùng đang có phong độ tốt, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Al-Nassr có lợi thế về chuỗi thắng và thành tích đối đầu. Ngược lại, Al-Wasl FC cần giữ sự kỷ luật và tận dụng tinh thần đã được duy trì qua các trận gần đây.

Nhận định

Nhìn chung, Al-Nassr nhỉnh hơn nhờ chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, thế đối đầu thuận lợi và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Dù vậy, phong độ ổn định của Al-Wasl FC khiến trận đấu hứa hẹn là màn so tài cân bằng giữa hai đội đang vào phom.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Nassr · 3 thắng 0 hòa Al-Wasl FC · 1 thắng Al-Wasl FC 0 - 4 Al-Nassr AL- Al-Nassr - Al-Wasl FC Hòa Al-Nassr 4 - 0 Al-Wasl FC AL- Al-Nassr 3 - 1 Al-Wasl FC AL- Al-Wasl FC 1 - 0 Al-Nassr AF

Al-Nassr 5 trận gần nhất T T T T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới Al-Wasl FC 5 trận gần nhất H T B T T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Esteghlal FC 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +3 6 T T … 7 Neftchi 2 1 0 1 -1 3 B T 8 Al-Nassr 2 1 0 1 -2 3 T B 9 Pakhtakor 2 0 2 0 0 2 H H T … 13 Al-Gharafa 2 0 0 2 -2 0 B B 14 Al-Wasl FC 2 0 0 2 -3 0 B B 15 Al Quwa Al Jawiya 2 0 0 2 -4 0 B B …