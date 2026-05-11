Trận Al-Qadisiyah FC vs Al-Fayha bị hoãn Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 28 điểm, trước Al-Fayha ở hạng 13. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 06/11/2026.

Al-Qadisiyah FC vs Al-Fayha Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Al-Qadisiyah FC và Al-Fayha đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 00:30 ngày 06/11.

Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Al-Fayha. Đội bóng đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 28 điểm, trong khi đối thủ chỉ xếp thứ 13 với 11 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 06/11/2026 trên sân Prince Saud bin Jalawi Stadium.

Al-Qadisiyah FC giữ vị trí áp sát ngôi đầu

Với 28 điểm và vị trí thứ hai, Al-Qadisiyah FC đang nằm trong nhóm dẫn đầu. Vì thế, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa lớn với tham vọng bám đuổi ngôi đầu của đội bóng này.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ tham vọng đó. Trong 5 trận gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội bóng vừa có chiến thắng ở trận đấu mới nhất, tạo thêm sự tự tin trước màn tiếp đón Al-Fayha.

Al-Fayha cần một kết quả tích cực

Ở chiều ngược lại, Al-Fayha đang ở nửa dưới bảng xếp hạng với 11 điểm, kém đối thủ 17 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy vậy, Al-Fayha không đến trận này với tinh thần quá sa sút. Họ vừa thắng ở trận gần nhất, sau chuỗi trận không thắng trước đó. Nếu duy trì được tinh thần này, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ ở thứ hạng cao hơn.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Qadisiyah FC

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 4 lần, không hòa lần nào và chỉ thua 1 lần trước Al-Fayha. Tỷ lệ thắng cao này cho thấy Al-Qadisiyah FC thường chiếm ưu thế mỗi khi gặp đối thủ này.

Thế đối đầu kết hợp với khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng càng củng cố vị thế của đội chủ nhà. Tuy nhiên, một trận thua duy nhất trong 5 lần gặp gần nhất nhắc rằng Al-Fayha vẫn từng tìm được cách chiến thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Al-Qadisiyah FC, yếu tố quyết định là giữ vững phong độ và tận dụng lợi thế thứ hạng để giành trọn ba điểm. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì vị trí áp sát nhóm đầu bảng và giữ nguyên tham vọng bám đuổi ngôi đầu.

Trong khi đó, Al-Fayha cần sự kỷ luật và tinh thần quyết tâm để tạo bất ngờ. Với đội bóng đang ở vị trí thứ 13, mỗi điểm số giành được trước đối thủ mạnh đều có giá trị.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ số đều nghiêng về Al-Qadisiyah FC: vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, phong độ tốt hơn và thế đối đầu áp đảo trong 5 lần gặp gần nhất. Đội bóng này đang là lựa chọn được đánh giá cao hơn để giành chiến thắng và giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Dù vậy, Al-Fayha vừa có chiến thắng ở trận gần nhất và vẫn có thể gây khó khăn nếu chơi kỷ luật. Trận đấu vì thế hứa hẹn là bài kiểm tra về bản lĩnh của đội đang bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Qadisiyah FC · 4 thắng 0 hòa Al-Fayha · 1 thắng Al-Fayha 1 - 2 Al-Qadisiyah FC AF Al-Qadisiyah FC 5 - 0 Al-Fayha AF Al-Fayha 2 - 1 Al-Qadisiyah FC AL- Al-Qadisiyah FC 2 - 0 Al-Fayha AF Al-Qadisiyah FC 2 - 0 Al-Fayha AF

Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất T T H B T 12 Trận 9-1-2 T-H-B 32 Ghi (TB 2.7) 12 Thủng lưới Al-Fayha 5 trận gần nhất T H B B H 12 Trận 2-5-5 T-H-B 16 Ghi (TB 1.3) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 11 10 0 1 +23 30 T T T T T 2 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 3 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H … 12 Al Riyadh 11 3 3 5 -14 12 B T B H T 13 Al-Fayha 12 2 5 5 -4 11 T H B B H 14 Al-Hazm 12 2 4 6 -6 10 B H B B H …