Trận Al Riyadh vs Al-Hilal Saudi FC bị hoãn Al-Hilal Saudi FC đang thắng liên tiếp 4 trận và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Al Riyadh lúc 22:00 ngày 16/10/2026 trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz.

Al Riyadh vs Al-Hilal Saudi FC Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Al Riyadh và Al-Hilal Saudi FC đã bị hoãn.

Al-Hilal Saudi FC bước vào trận gặp Al Riyadh với mạch 4 trận thắng liên tiếp và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội khách muốn kéo dài chuỗi kết quả tích cực này ở trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 16/10/2026 trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz.

Al-Hilal Saudi FC giữ nhịp thắng đều đặn

Trong 5 trận gần nhất, Al-Hilal Saudi FC thắng 4 trận và thua 1 trận. Trận thua duy nhất nằm ở cuối chuỗi, tức là cách đây 5 trận. Kể từ đó, đội khách thắng liên tiếp 4 lần.

Chuỗi kết quả này phản ánh trong bảng xếp hạng. Al-Hilal Saudi FC đang đứng hạng 1 với 21 điểm, vị trí cho thấy sự ổn định của họ trong giai đoạn đầu mùa.

Al Riyadh chưa tìm được sự ổn định

Phong độ của chủ nhà dao động hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, Al Riyadh thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Gần nhất, họ vừa có một trận hòa, trước đó là một trận thắng, rồi lại hòa, thua và thắng.

Điểm đáng chú ý là Al Riyadh không thua liền hai trận nào trong chuỗi này, nhưng cũng chưa có mạch thắng nào kéo dài. Hiện họ đứng hạng 12 với 9 điểm, kém đội đầu bảng 12 điểm.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ Al-Hilal Saudi FC. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al Riyadh chưa thắng trận nào, hòa 2 trận, còn Al-Hilal Saudi FC thắng 3 trận.

Con số này cho thấy Al Riyadh từng đủ sức cầm hòa đối thủ, nhưng chưa tìm được cách giành trọn 3 điểm. Chủ nhà sẽ phải tìm lời giải cho bài toán đó nếu muốn đổi vận trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội khách, bài toán chính là duy trì sự đều đặn đã giúp họ thắng liên tiếp. Một đội đang ở trạng thái tự tin và dẫn đầu bảng thường có lợi thế tâm lý khi bước vào các trận đấu đòi hỏi kiên nhẫn.

Ngược lại, Al Riyadh cần hạn chế những khoảng trống trong thế trận và tận dụng yếu tố sân nhà để làm chậm nhịp độ của đối thủ. Hai trận hòa trong 5 lần gặp gần nhất là minh chứng rằng một trận đấu chặt chẽ vẫn nằm trong tầm tay của họ.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Al-Hilal Saudi FC rõ ràng là bên có lợi thế hơn. Khoảng cách 12 điểm giữa hai đội phản ánh chênh lệch về sự ổn định trong thời gian qua.

Tuy vậy, Al Riyadh có chuỗi không thua liền hai trận và từng hòa Al-Hilal Saudi FC 2 lần trong 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu vì thế vẫn đủ yếu tố để hấp dẫn, nhất là khi đội khách muốn giữ vững mạch thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Riyadh · 0 thắng 2 hòa Al-Hilal Saudi FC · 3 thắng Al Riyadh 1 - 1 Al-Hilal Saudi FC Hòa Al-Hilal Saudi FC 2 - 0 Al Riyadh ASF Al-Hilal Saudi FC 1 - 1 Al Riyadh Hòa Al Riyadh 0 - 3 Al-Hilal Saudi FC ASF Al Riyadh 1 - 3 Al-Hilal Saudi FC ASF

Al Riyadh 5 trận gần nhất H T H B T 8 Trận 2-3-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 17 Thủng lưới Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất T T T T B 8 Trận 7-0-1 T-H-B 26 Ghi (TB 3.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 2 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 11 Al Khaleej Saihat 9 1 6 2 -5 9 T H H H B 12 Al Riyadh 8 2 3 3 -8 9 H T H B T 13 Al Shabab 8 1 4 3 -2 7 T H B B H …