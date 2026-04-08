Trận Derby Milan trên đất Australia: Bài kiểm tra chiến thuật cực đại cho Ruben Amorim AC Milan bước vào cuộc chạm trán Inter Milan tại Perth với quá trình tái thiết dưới thời Ruben Amorim, đối đầu một Nerazzurri đầy ổn định của Cristian Chivu.

Trận Derby della Madonnina lịch sử sẽ lần đầu tiên được tái hiện trên đất Australia trong khuôn khổ giải giao hữu Soccer Champions Tour. Cuộc đọ sức diễn ra vào lúc 18h00 ngày 5/8/2026 (theo giờ Việt Nam) tại Sân vận động Optus, Perth, không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn là cơ hội thực chứng quan trọng cho quá trình chuyển giao lối chơi của hai đại gia thành Milan.

Amorim đang áp dụng những ý tưởng của mình cho AC Milan.

AC Milan và hành trình định hình bản sắc dưới thời Ruben Amorim

Rossoneri bước vào giai đoạn tiền mùa giải với vị thế của một tập thể đang trong quá trình tái thiết toàn diện. Sau một mùa giải sa sút khi để thua 6 trong 10 vòng đấu cuối cùng và đánh mất tấm vé tham dự Champions League, ban lãnh đạo AC Milan đã quyết định bổ nhiệm HLV Ruben Amorim thay thế Max Allegri.

Ở trận ra mắt cách đây một tuần, Milan đã cho thấy những tín hiệu tích cực về tinh thần thi đấu khi lội ngược dòng hòa 2-2 trước Celtic dù bị dẫn trước hai bàn. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang nỗ lực áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 đặc trưng, tập trung vào khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái nhanh. Tuy nhiên, việc các cầu thủ chạy cánh dâng cao thường xuyên để lại những khoảng trống nguy hiểm phía sau hàng phòng ngự.

Về mặt lực lượng, Milan chào đón sự trở lại của Luka Modric - người vừa gia hạn hợp đồng thêm một năm, cùng các trụ cột như Rafael Leao, Ardon Jashari, Koni De Winter và Alexis Saelemaekers. Bản hợp đồng kỷ lục Goncalo Ramos và trung vệ Mario Gila cũng sẵn sàng xuất trận. Dù vậy, việc thiếu vắng thủ thành Mike Maignan và ngôi sao Christian Pulisic do chấn thương đùi sẽ là bài toán không dễ giải cho Amorim.

Inter Milan và sự ổn định của cỗ máy chiến thắng

Trái ngược với sự xáo trộn của người đồng đội cùng thành phố, Inter Milan duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc dưới sự dẫn dắt của HLV Cristian Chivu. Nerazzurri vừa trải qua một mùa giải đại thành công khi thâu tóm cả hai danh hiệu quốc nội là Scudetto và Coppa Italia.

Inter cho thấy sự ổn định dưới trướng Chivu.

Phong độ trong đợt du đấu hè của Inter vô cùng ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp, bao gồm trận thắng 16-0 trước SV Aasen, đánh bại Karlsruher 2-1 và vượt qua Manchester City trên chấm luân lưu tại Hồng Kông. Hệ thống 3-5-2 của Chivu vận hành trơn tru nhờ tính kỷ luật và sự kết nối bền chặt giữa các tuyến.

Dù hành quân tới Perth mà không có thủ quân Lautaro Martinez, tiền đạo Marcus Thuram cũng như tân binh John Stones, Inter vẫn sở hữu dàn nhân sự chất lượng. Sự xuất hiện của các nhân tố mới như Aleksandar Stankovic hay thủ thành Ivan Provedel giúp chiều sâu đội hình của Nerazzurri luôn được bảo đảm.

Nhân tố quyết định và điểm nóng chiến thuật

Cuộc chạm trán tại sân Optus sẽ tập trung vào hai gương mặt nổi bật ở hai đầu tuyến:

Francesco Camarda (AC Milan): Chân sút 18 tuổi tiếp tục là tâm điểm chú ý sau cú đúp ấn tượng vào lưới Celtic. Khả năng chọn vị trí thông minh và kỹ năng dứt điểm sắc bén của Camarda sẽ là bài test hạng nặng cho hàng thủ Inter.

Chân sút 18 tuổi tiếp tục là tâm điểm chú ý sau cú đúp ấn tượng vào lưới Celtic. Khả năng chọn vị trí thông minh và kỹ năng dứt điểm sắc bén của Camarda sẽ là bài test hạng nặng cho hàng thủ Inter. Andy Diouf (Inter Milan): Được HLV Chivu thử nghiệm ở vị trí chạy cánh phải thay thế Denzel Dumfries, tiền vệ này đã ghi tới 4 bàn thắng trong giai đoạn tiền mùa giải, trở thành mũi khoan cực kỳ nguy hiểm bên hành lang cánh.

Khu vực trung tuyến hứa hẹn sẽ vô cùng nảy lửa với cuộc đối đầu giữa bộ ba giàu kinh nghiệm Barella, Zielinski, Mkhitaryan bên phía Inter và sức trẻ của Fofana, Ricci phía Milan. Cuộc tranh chấp ở hai biên giữa Andy Diouf và Bartesaghi cũng có thể định đoạt cục diện trận đấu.

Thống kê đối đầu và đội hình dự kiến

Trong 7 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, AC Milan đang chiếm ưu thế với thành tích bất bại (thắng 5 trận), bao gồm hai chiến thắng cùng tỷ số 1-0 tại Serie A mùa trước. Dù vậy, nếu chỉ tính các trận giao hữu mùa hè trong thế kỷ 21, Inter nhỉnh hơn với 3 chiến thắng so với 2 của Milan.

Đội hình dự kiến:

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gila, Pavlovic; Athekame, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Cisse, Chukwueze; Camarda.

Inter Milan (3-5-2): Provedel; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Iddrissou, Esposito.

Với bộ khung ổn định và phong độ cao, Inter Milan được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút về khả năng kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, khát khao thể hiện bản thân của các cầu thủ Milan dưới thời Ruben Amorim có thể tạo nên một trận Derby della Madonnina đầy kịch tính trên đất Australia.