Trần Đình Trọng tái xuất đội tuyển Việt Nam sau 3 năm: Khát khao giành suất đá chính Trung vệ Trần Đình Trọng bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở lại khoác áo tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng gặp Bangladesh và Malaysia vào cuối tháng 3.

Trung vệ Trần Đình Trọng đã chính thức đánh dấu sự trở lại đội tuyển Việt Nam sau hơn 3 năm vắng bóng. Đây là quyết định nhân sự quan trọng của HLV Kim Sang Sik nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu quốc tế với Bangladesh vào ngày 26/3 và Malaysia vào ngày 31/3 tới đây.

Trần Đình Trọng trở lại đội tuyển Việt Nam sau 3 năm vắng bóng. Ảnh: S.N - Vietnamnet.

Động lực từ gia đình và niềm hạnh phúc khi trở lại

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, cầu thủ đang khoác áo Công an Hà Nội không giấu được sự xúc động. Anh cho biết bản thân cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có tên trong danh sách chính thức sau một thời gian dài nỗ lực hồi phục. Đình Trọng nhấn mạnh rằng gia đình chính là điểm tựa lớn nhất giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn để quay lại sân cỏ quốc tế.

Thử thách cạnh tranh suất đá chính dưới thời HLV Kim Sang Sik

Dù nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ, Đình Trọng vẫn giữ thái độ thận trọng trước sự cạnh tranh gắt gao tại đội tuyển. Anh thừa nhận danh sách tập trung lần này hội tụ những cầu thủ xuất sắc nhất và bản thân phải nỗ lực tối đa để ghi điểm trong mắt ban huấn luyện. Đáng chú ý, trung vệ này bày tỏ sự hào hứng khi có cơ hội một lần nữa sát cánh cùng người đồng đội cũ Đỗ Duy Mạnh.

"Lên tuyển đều là những cầu thủ chất lượng nên tôi phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh vị trí chính thức. Khi nhìn vào danh sách, tất cả những người có mặt đều xứng đáng", Đình Trọng khẳng định về mục tiêu giành một vị trí trong đội hình xuất phát.

Kế hoạch chuẩn bị cho mục tiêu chiến thắng

Trong buổi tập chiều 24/3, Đình Trọng cùng nhóm cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục nhẹ nhàng như đi bộ và chạy chậm do vừa trải qua lịch thi đấu bù tại V-League. Đây là bước đệm cần thiết để các trụ cột lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất.

Theo lộ trình, Ban huấn luyện sẽ sớm tổ chức các buổi họp chuyên môn để phân tích đối thủ và đưa ra đấu pháp tối ưu. Mục tiêu cao nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong hai trận đấu tới không gì khác ngoài những chiến thắng thuyết phục để tạo đà tâm lý thuận lợi cho các chiến dịch tiếp theo.