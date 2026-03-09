Trận ĐT Việt Nam - Malaysia vẫn diễn ra bất chấp phán quyết của CAS AFC khẳng định trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 tại sân Thiên Trường vẫn diễn ra theo kế hoạch, dù đối thủ đang đối mặt án phạt nặng từ CAS.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức lên tiếng làm rõ số phận màn so tài giữa ĐT Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Bất chấp những lùm xùm pháp lý liên quan đến sai phạm sử dụng cầu thủ nhập tịch của phía Malaysia, trận đấu được mong chờ tại sân Thiên Trường vẫn sẽ được tổ chức theo đúng lịch trình.

AFC bác bỏ khả năng hủy trận đấu vì nghĩa vụ thương mại

Sau khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) công bố phán quyết về việc LĐBĐ Malaysia vi phạm quy định nhập tịch, dư luận đã dấy lên lo ngại về việc trận tái đấu vào ngày 31/3 sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul đã khẳng định các đội tuyển đều có nghĩa vụ thương mại cần hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết.

Theo ông Windsor Paul, trận đấu bắt buộc phải diễn ra vì nó mang ý nghĩa quan trọng về mặt xếp hạng hạt giống và quyền lợi của các đối tác truyền hình. Lãnh đạo AFC nhấn mạnh rằng việc hủy bỏ một trận đấu quốc tế là điều cực kỳ hạn chế trong bóng đá chuyên nghiệp vì những hệ lụy phức tạp mà nó để lại.

Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận đấu ở vòng bảng.

Kịch bản ĐT Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng và đoạt vé sớm

Hiện tại, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC đã vào cuộc để xem xét các tình tiết dựa trên kết luận từ CAS. Phía Malaysia đã nhận được yêu cầu đưa ra văn bản giải trình trong thời gian sớm nhất. Quyết định cuối cùng về các án phạt điểm số dự kiến sẽ được công bố trong khoảng 7 đến 10 ngày tới.

Trong trường hợp xấu nhất, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong các trận đấu có cầu thủ vi phạm. Điều này dẫn đến những thay đổi mang tính bước ngoặt cho cục diện bảng đấu:

ĐT Malaysia: Có nguy cơ bị trừ 6 điểm, khiến tổng điểm hiện tại từ 15 xuống còn 9 điểm, đồng thời tụt xuống vị trí thứ hai.

Có nguy cơ bị trừ 6 điểm, khiến tổng điểm hiện tại từ 15 xuống còn 9 điểm, đồng thời tụt xuống vị trí thứ hai. ĐT Việt Nam: Được cộng thêm 3 điểm từ phán quyết của AFC, chính thức vươn lên chiếm ngôi đầu bảng và đoạt luôn vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 mà không cần chờ kết quả các lượt đấu cuối.

Phản ứng từ phía Malaysia trước nguy cơ án phạt nặng

Giám đốc điều hành ĐT Malaysia, ông Rob Friend, đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng trước những diễn biến pháp lý bất lợi. Ông đánh giá các hình phạt đang được cân nhắc là quá khắt khe đối với các cầu thủ và câu lạc bộ, đồng thời cho rằng cần có sự xem xét thấu đáo hơn dựa trên các tiền lệ tương tự trong quá khứ.

Dù kết quả pháp lý có ra sao, màn đối đầu trên sân Thiên Trường vẫn được coi là cơ hội để ĐT Việt Nam khẳng định sức mạnh thực tế trên sân cỏ. Với lợi thế sân nhà và tâm lý hưng phấn trước cơ hội chiếm đỉnh bảng, thầy trò HLV trưởng ĐT Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết cho chiến dịch châu lục.