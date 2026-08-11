Trận Estoril vs Maritimo bị hoãn Estoril và Maritimo cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi hai đội gặp nhau lúc 22:30 ngày 08/11/2026 tại Estádio António Coimbra da Mota.

Estoril vs Maritimo Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa Estoril và Maritimo đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 22:30 ngày 08/11.

Estoril và Maritimo bước vào trận đấu này với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều thua 4 trong 5 trận gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có thể giúp đội bóng lấy lại sự tự tin. Trận đấu diễn ra lúc 22:30 ngày 08/11/2026 trên sân Estádio António Coimbra da Mota.

Estoril: chuỗi trận khó khăn trước lợi thế đối đầu

Phong độ của Estoril đang là mối bận tâm lớn nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Đây là chuỗi kết quả khiến đội bóng khó tạo được đà đi lên.

Trên bảng xếp hạng, Estoril đang đứng thứ 18 với 2 điểm. Một đội bóng ở vị trí này cần những điểm số đầu tiên để thoát khỏi cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, Estoril vẫn có một điểm tựa tinh thần. Trong 5 lần đối đầu gần nhất với Maritimo, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận. Thành tích này cho thấy Estoril thường có lợi thế khi gặp đối thủ này.

Maritimo: một chiến thắng lẻ loi giữa chuỗi thua

Maritimo cũng không ở trong trạng thái tốt. Đội khách thua 4 trong 5 trận gần nhất, và chiến thắng duy nhất nằm ở quãng giữa chuỗi trận ấy. Kết quả gần nhất vẫn là một thất bại, nên đội bóng cần sớm chặn đà sa sút.

Dù vậy, Maritimo đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Đội xếp thứ 14 với 8 điểm, hơn Estoril 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy Maritimo đã tích lũy được nhiều hơn trong giai đoạn đầu mùa, dù phong độ gần đây không còn ổn định.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Về phong độ, hai đội gần như ngang nhau: cùng thua 4 trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt là Estoril chưa thắng trận nào, còn Maritimo ít nhất vẫn có một chiến thắng. Ngược lại, lịch sử đối đầu nghiêng về phía Estoril.

Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng giữ bình tĩnh. Đội nào vào trận với tâm lý nhẹ nhõm hơn và hạn chế sai sót trong những phút đầu sẽ có lợi thế. Với Estoril, một kết quả tốt trên sân nhà có thể là bước ngoặt cho chuỗi trận đang gặp khó. Với Maritimo, mục tiêu là giữ khoảng cách trên bảng xếp hạng và chấm dứt chuỗi thất bại.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội cùng thiếu niềm tin. Estoril có lợi thế về thành tích đối đầu và yếu tố sân nhà, nhưng đang ở vị trí thấp hơn và chưa thắng trong chuỗi trận gần nhất. Maritimo có thứ hạng tốt hơn, song phong độ gần đây không cho thấy họ vượt trội. Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính là kịch bản hợp lý, và đội nào nắm bắt cơ hội tốt hơn sẽ có thể giành được kết quả cần thiết.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Estoril · 3 thắng 1 hòa Maritimo · 1 thắng Estoril 3 - 1 Maritimo EST Maritimo 1 - 0 Estoril MAR Maritimo 0 - 0 Estoril Hòa Estoril 2 - 1 Maritimo EST Maritimo 1 - 3 Estoril EST

Estoril 5 trận gần nhất B B H B B 10 Trận 0-2-8 T-H-B 5 Ghi (TB 0.5) 19 Thủng lưới Maritimo 5 trận gần nhất B B B T B 10 Trận 2-2-6 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 10 8 1 1 +19 25 T T T B T 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H … 13 Vitória SC 10 2 3 5 0 9 H T B H B 14 Maritimo 10 2 2 6 -12 8 B B B H B 15 Casa Pia 11 2 2 7 -14 8 H B T B T … 17 Rio Ave 10 2 1 7 -14 7 B B T B H 18 Estoril 10 0 2 8 -14 2 B B B B B