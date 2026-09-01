Trận New York Red Bulls vs St. Louis City bị hoãn St. Louis City đứng trước cơ hội lớn để bám đuổi ngôi đầu bảng khi làm khách trước New York Red Bulls tại sân Sports Illustrated Stadium vào 06:30 ngày 27/09.

New York Red Bulls vs St. Louis City Trận đấu bị hoãn Trận đấu giữa New York Red Bulls và St. Louis City đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 06:30 ngày 27/09.

Cuộc đối đầu giữa New York Red Bulls và St. Louis City diễn ra vào lúc 06:30 ngày 27/09 trên sân vận động Sports Illustrated Stadium mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội khách. Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn tăng tốc, St. Louis City đang nắm giữ cơ hội rõ rệt để tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

St. Louis City và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu

St. Louis City hiện đang giữ vị trí thứ 3 với 44 điểm. Vị thế này giúp đại diện áo đỏ trắng duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu, đồng thời tạo ra động lực thi đấu rất lớn trước chuyến hành quân xa nhà.

Sự tự tin của St. Louis City xuất phát từ chuỗi phong độ ổn định thời gian qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng duy trì mạch bất bại ấn tượng với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, tính theo thứ tự từ các trận gần nhất trở về trước, đội bóng này lần lượt trải qua 1 trận hòa, 1 trận thắng, 1 trận hòa trước khi có 2 trận thắng liên tiếp. Lối chơi ổn định và khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ có tâm lý thi đấu vững vàng.

Thử thách cho New York Red Bulls trên sân nhà

Bên phía đối diện, New York Red Bulls tiếp đón đối thủ với quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng sau giai đoạn chững lại. Nhìn vào bức tranh tổng thể, đội chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc duy trì tính ổn định xuyên suốt các vòng đấu.

Trong 5 lần ra sân gần nhất, New York Red Bulls có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa nhưng cũng phải nhận 2 thất bại. Xét theo trình tự các trận đấu gần đây, phong độ của họ có dấu hiệu sa sút khi lần lượt trải qua 1 trận thua, 1 trận hòa và 1 thất bại, dù trước đó từng sở hữu 2 chiến thắng liên tiếp. Việc đánh rơi điểm số ở những trận gần nhất khiến đội chủ sân Sports Illustrated Stadium chịu sức ép không nhỏ trong việc củng cố lại sự chắc chắn nơi hệ thống thi đấu.

Cục diện đối đầu cân bằng

Dù phong độ gần đây có sự chênh lệch, lịch sử đối đầu lại ghi nhận sự cân bằng tuyệt đối giữa hai câu lạc bộ. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên đều sở hữu 1 chiến thắng và có 1 trận khép lại với kết quả hòa. Điều này phản ánh tính chất chặt chẽ mỗi khi đôi bên giáp mặt trên sân cỏ.

Về mặt thế trận, St. Louis City với sự hưng phấn và chuỗi trận bất bại nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số để phục vụ mục tiêu bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Sports Illustrated Stadium vẫn là điểm tựa để New York Red Bulls thiết lập thế trận phòng ngự kỷ luật, rình rập sơ hở từ phía đối phương.

Nhìn chung, màn so tài sắp tới là phép thử bản lĩnh thực sự cho tham vọng của St. Louis City. Nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định như chuỗi trận vừa qua, đội khách hoàn toàn có cơ hội rời sân của New York Red Bulls với kết quả có lợi để tiếp tục cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất New York Red Bulls · 1 thắng 1 hòa St. Louis City · 1 thắng New York Red Bulls 3 - 1 St. Louis City NYR New York Red Bulls 0 - 1 St. Louis City SLC St. Louis City 2 - 2 New York Red Bulls Hòa

New York Red Bulls 5 trận gần nhất T T B H B 26 Trận 9-6-11 T-H-B 34 Ghi (TB 1.3) 48 Thủng lưới St. Louis City 5 trận gần nhất T T T H T 26 Trận 12-8-6 T-H-B 45 Ghi (TB 1.7) 36 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 25 15 4 6 +33 49 T B T B T 2 Houston Dynamo 26 13 5 8 +4 44 H B T H H 3 St. Louis City 26 12 8 6 +9 44 T T H T H 4 FC Dallas 26 12 8 6 +7 44 H T T T H …

Tình hình lực lượng New York Red Bulls ✚ R. Donkor (International duty) ✚ M. Dos Santos (International duty) ✚ J. Hall (International duty) ✚ M. Jimenez (International duty) ✚ A. Mehmeti (International duty) ✚ R. Mosquera (International duty) ✚ D. Ruiz (International duty) ✚ O. Valencia (International duty) St. Louis City ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ D. Downs (International duty) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ P. Ault (Ankle Injury) ✚ B. McSorley (Ankle Injury) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ D. Downs (International duty) ✚ K. Hiebert (Hip Injury)