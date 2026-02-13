Trần Nhật Lan và khát vọng chiếm suất đá chính tại VCK Asian Cup nữ 2026 Tiền vệ trẻ Trần Nhật Lan đang nỗ lực học hỏi kinh nghiệm từ các đàn chị tại Thâm Quyến, quyết tâm cùng tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup thông qua Asian Cup 2026.

Giữa đợt tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đội tuyển nữ Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng nhất: VCK Asian Cup nữ 2026. Trong đội hình đan xen giữa những cựu binh dày dạn và lớp trẻ kế cận, tiền vệ Trần Nhật Lan nổi lên như một nhân tố đầy hứa hẹn, người đang nỗ lực từng ngày để tìm kiếm cơ hội lần đầu tiên hít thở bầu không khí tại đấu trường lớn nhất châu lục.

Cơ hội cọ xát đỉnh cao tại Thâm Quyến

Đợt tập huấn này không chỉ là bài kiểm tra về thể lực mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ như Nhật Lan thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế. Đánh giá về điều kiện tại "đại bản doanh" mới, Nhật Lan khẳng định sự chuyên nghiệp của cơ sở hạ tầng và chất lượng đối thủ là yếu tố then chốt giúp đội bóng hoàn thiện kỹ chiến thuật trước khi sang Australia.

Trần Nhật Lan học hỏi kinh nghiệm từ các đàn chị để hướng tới VCK Asian Cup nữ 2026

"Điều kiện sân bãi tại đây rất chuyên nghiệp, đối thủ cọ xát cũng có trình độ rất cao," Nhật Lan chia sẻ. Với một cầu thủ trẻ, việc được đối đầu với những đội bóng hàng đầu khu vực chính là cơ hội vàng để rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm trận mạc quý giá.

Chiến lược học hỏi và sự chuyển giao thế hệ

Trong triết lý xây dựng đội hình của ban huấn luyện, sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ luôn được ưu tiên. Nhật Lan thừa nhận cô đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các bậc tiền bối bằng thái độ cầu thị. Việc quan sát cách các đàn chị xử lý tình huống và duy trì sinh hoạt chuyên nghiệp là những bài học thực tế vô cùng quan trọng.

Sự dìu dắt của thế hệ đi trước giúp các nhân tố mới như Nhật Lan tiến bộ vượt bậc về tư duy chiến thuật. Cô không chỉ học cách điều tiết nhịp độ mà còn rèn luyện sự tự tin khi đối mặt với những đối thủ vượt trội về thể hình. Đây là yếu tố sống còn để tuyển nữ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tái lập kỳ tích World Cup.

Mục tiêu tái lập kỳ tích World Cup

Sau buổi tập cuối cùng tại Thâm Quyến, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu lượt về với tuyển nữ Trung Quốc vào tối nay (13/2). Đây được xem là bài tổng duyệt quan trọng để ban huấn luyện đánh giá khả năng chịu áp lực của các vị trí trên sân, đặc biệt là những cầu thủ trẻ đang khát khao khẳng định mình.

Theo lộ trình, toàn đội sẽ trở về Việt Nam vào ngày 15/2 để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Quãng nghỉ ngắn này giúp các cầu thủ tái tạo năng lượng trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện cường độ cao cuối cùng. Với Nhật Lan, Asian Cup nữ 2026 không chỉ là một giải đấu, mà là cánh cửa mở ra giấc mơ World Cup lần thứ hai cho bóng đá Việt Nam.