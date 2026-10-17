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Trận Spalding United vs Alvechurch chưa xác định giờ thi đấu

Văn Thể17/10/2026 19:45

Spalding United chơi rất tốt trên sân nhà khi tiếp Alvechurch lúc 21:00 ngày 17/10/2026, với lợi thế đối đầu thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 lần gặp gần nhất.

Spalding UnitedvsAlvechurchChưa xác định giờ

Trận đấu giữa Spalding United và Alvechurch chưa xác định thời gian thi đấu.

Spalding United chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là điểm tựa lớn nhất của đội khi tiếp Alvechurch lúc 21:00 ngày 17/10/2026. Lịch sử đối đầu nghiêng về chủ nhà, trong khi phong độ gần đây của hai đội khá cân bằng. Vì vậy, yếu tố sân nhà có thể quyết định cục diện trận đấu.

Sân nhà là điểm tựa của Spalding United

Mỗi khi thi đấu trước khán giả quen thuộc, Spalding United thường thể hiện sự tự tin và chắc chắn hơn. Đội bóng quen với mặt sân, nhịp độ và không khí cổ vũ, nên dễ chủ động kiểm soát thế trận. Đây là lợi thế đáng kể trước một Alvechurch phải xa nhà.

Việc được thi đấu trên sân nhà giúp Spalding United giữ được sự ổn định trong cách tổ chức trận đấu. Với những trận cần sự kiên nhẫn, đó là nền tảng quan trọng để chủ nhà dần áp đặt lối chơi.

Phong độ gần đây: hai đội cùng thiếu sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Spalding United thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội vừa thua ở trận mới nhất, nhưng trước đó từng có những chiến thắng, cho thấy khả năng lấy lại thăng bằng khá nhanh.

Ngược lại, Alvechurch thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách hòa ở trận mới nhất, song chỉ có một chiến thắng trong chuỗi này. Điều đó cho thấy họ chưa tìm được sự ổn định cần thiết để tạo ra bước ngoặt.

Nhìn chung, hai đội đều có phong độ lên xuống thất thường. Nếu phong độ không tạo ra khác biệt rõ rệt, những yếu tố như môi trường thi đấu sẽ càng có trọng lượng.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Spalding United thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Alvechurch thắng 1 trận. Chủ nhà chiếm ưu thế rõ ràng, và kết quả đó cho thấy họ thường tìm được cách xử lý đối thủ này.

Thế đối đầu không đảm bảo kết quả của trận sắp tới. Tuy vậy, nó tạo lợi thế tâm lý cho Spalding United, nhất là khi họ được đá trên sân nhà. Ngược lại, Alvechurch sẽ phải tìm ra giải pháp mới nếu muốn thoát khỏi chuỗi đối đầu bất lợi.

Điểm then chốt của trận đấu

Điểm then chốt nằm ở khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của Spalding United. Nếu bắt đầu trận đấu với sự tập trung cao, chủ nhà có thể sớm tạo áp lực lên một đối thủ đang thiếu mạch thắng. Việc giữ được sự chắc chắn trong những phút đầu cũng quan trọng không kém.

Về phía Alvechurch, hai trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy đội có khả năng cầm hòa đối thủ. Vì thế, đội khách có thể kiên nhẫn chờ cơ hội và cố gắng không để chủ nhà sớm dẫn bàn. Một trận đấu chặt chẽ, nhiều tranh chấp là kịch bản có thể xảy ra.

Nhận định

Nhìn tổng thể, Spalding United được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thế đối đầu thuận lợi và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, phong độ không ổn định của chủ nhà, với 2 trận thua trong 5 trận gần nhất, là lý do để không đánh giá thấp Alvechurch. Một trận đấu cân bằng, trong đó chủ nhà có nhiều lợi thế hơn, là viễn cảnh hợp lý.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Spalding United · 3 thắng1 hòaAlvechurch · 1 thắng
14/02/2026
Spalding United
3 - 0
Alvechurch
SU
01/11/2025
Alvechurch
0 - 2
Spalding United
SU
12/04/2025
Spalding United
0 - 0
Alvechurch
Hòa
14/12/2024
Alvechurch
0 - 1
Spalding United
SU
05/10/2024
Spalding United
1 - 2
Alvechurch
ALV
Spalding United
5 trận gần nhất
BTHBT
3
Trận
2-1-0
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
1
Thủng lưới
Alvechurch
5 trận gần nhất
HBTHB
3
Trận
3-0-0
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
2
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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