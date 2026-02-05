Trần Thành Trung ghi siêu phẩm vào lưới Filip Nguyễn và khát vọng khoác áo ĐT Việt Nam Dù Ninh Bình thất bại 2-3 trước CAHN tại vòng 12 V.League, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung vẫn gây ấn tượng mạnh với bàn thắng đẳng cấp và mong muốn cống hiến cho màu áo quốc gia.

Vòng 12 V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy không chỉ là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Ninh Bình, mà còn là sân khấu để Trần Thành Trung bước ra ánh sáng. Dù đội bóng cố đô thất bại sát nút 2-3, tiền vệ sinh năm 2005 đã để lại dấu ấn đậm nét với một siêu phẩm vào lưới thủ môn Nguyễn Filip.

Khoảnh khắc lóe sáng của tài năng trẻ 19 tuổi

Được tung vào sân từ đầu hiệp hai để thay đổi cục diện, Trần Thành Trung chỉ mất chưa đầy 10 phút để tạo nên sự khác biệt. Phút 54, tiền vệ này thực hiện pha đi bóng đầy tự tin từ cánh phải vào trung lộ, vượt qua hai chốt chặn của CAHN trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán khiến thủ thành Nguyễn Filip phải vào lưới nhặt bóng.

Trần Thành Trung công khai giấc mơ được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam.

Bàn thắng không chỉ cho thấy kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn khẳng định bản lĩnh của một cầu thủ trẻ trong những trận cầu đinh. Sự xuất hiện của Thành Trung đã giúp lối chơi của Ninh Bình trở nên thanh thoát và giàu tính đột biến hơn trong hiệp thi đấu thứ hai.

Khát vọng cống hiến cho Đội tuyển Quốc gia

Sau trận đấu, Thành Trung đã có những chia sẻ đầy cảm xúc bằng tiếng Việt trôi chảy. Tiền vệ Việt kiều khẳng định mục tiêu lớn nhất của anh hiện tại là nỗ lực ghi thêm nhiều bàn thắng để có cơ hội khoác áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Lời khẳng định này đến vào thời điểm vô cùng nhạy cảm khi nhân sự tuyến giữa của ĐTQG đang có những biến động. Trong bối cảnh trụ cột Nguyễn Thái Sơn dính chấn thương nặng, sự vươn tầm của Thành Trung tại CLB Ninh Bình chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện đội tuyển.

Với thể hình lý tưởng, tư duy chiến thuật hiện đại và khát khao cống hiến, Trần Thành Trung đang nổi lên như một ứng viên sáng giá cho quá trình trẻ hóa lực lượng của bóng đá Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, ngày tiền vệ này hiện thực hóa giấc mơ lên tuyển có lẽ không còn xa.