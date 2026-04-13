Trần Thành Trung: ‘Sự chỉ bảo của anh Hoàng Đức giúp tôi hòa nhập tại Ninh Bình’ Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Becamex TP.HCM, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự dìu dắt tận tình của nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức.

Trận thắng nghẹt thở của CLB Ninh Bình trước Becamex TP.HCM tại V-League 2025/26 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định sự hòa nhập ấn tượng của các nhân tố mới. Trong đó, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đang cho thấy những bước tiến dài nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ người đàn anh Nguyễn Hoàng Đức.

Thành Trung trong màu áo Ninh Bình.

Kịch bản nghẹt thở trên sân Gò Đậu

Cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM và CLB Ninh Bình đã diễn ra với thế trận giằng co và chỉ được quyết định ở những giây cuối cùng. Đội bóng Cố đô một lần nữa cho thấy bản lĩnh thép khi Lê Văn Thuận ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút bù giờ, mang lại niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ.

Dù không trực tiếp ghi bàn, Trần Thành Trung đã có một trận đấu tròn vai khi đóng góp tích cực vào lối chơi luân chuyển bóng và duy trì sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Tiền vệ này khẳng định toàn đội đã chiến đấu với hơn 100% sức lực để giành tặng chiến thắng này cho khán giả nhà.

Sự dìu dắt của Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức

Một trong những yếu tố then chốt giúp Thành Trung nhanh chóng bắt nhịp với môi trường bóng đá nội chính là tầm ảnh hưởng của Nguyễn Hoàng Đức. Tại Ninh Bình, Hoàng Đức không chỉ là nhạc trưởng về chuyên môn mà còn là người trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ mới, đặc biệt là nhóm cầu thủ Việt kiều còn bỡ ngỡ với văn hóa bóng đá Việt Nam.

Thành Trung chia sẻ đầy trân trọng: "Anh Hoàng Đức là một trong những tiền vệ giỏi nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh. Tôi học được rất nhiều điều từ cách anh ấy xử lý bóng đến tư duy chiến thuật. Anh Đức luôn sẵn sàng chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong mọi buổi tập cũng như khi thi đấu."

Đáng chú ý, trong những thời điểm căng thẳng nhất trên sân Gò Đậu, chính sự điềm tĩnh và những lời động viên từ Hoàng Đức đã giúp các cầu thủ trẻ như Thành Trung duy trì sự tập trung cần thiết để bảo toàn lợi thế.

Nỗ lực vượt qua rào cản ngôn ngữ

Đối với một cầu thủ Việt kiều, thách thức lớn nhất thường nằm ở khả năng giao tiếp. Thành Trung thừa nhận tiếng Việt của mình vẫn còn hạn chế, điều này đôi khi tạo ra những khoảng cách nhất định trong việc tiếp nhận ý đồ chiến thuật từ Ban huấn luyện. Tuy nhiên, với tinh thần cầu tiến và sự hỗ trợ từ các đồng đội, anh đang dần khắc phục được khó khăn này.

Sự tiến bộ của những nhân tố như Thành Trung, kết hợp cùng đẳng cấp của những ngôi sao như Hoàng Đức, đang biến Ninh Bình thành một thế lực đáng gờm tại giải đấu năm nay. Những làn gió mới từ các cầu thủ Việt kiều được kỳ vọng sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn trong giai đoạn nước rút của mùa giải.