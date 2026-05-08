Trận thua Việt Nam 0-3 vạch trần lỗ hổng Indonesia, Rizky Ridho công khai xin lỗi Thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam đẩy Indonesia vào thế khó tại ASEAN Cup 2026. Trung vệ Rizky Ridho lên tiếng nhận trách nhiệm cho màn trình diễn kém cỏi.

Màn trình diễn kém thuyết phục trước đội tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 đã giội một gáo nước lạnh vào tham vọng của bóng đá Indonesia. Thất bại đậm 0-3 không chỉ đẩy hệ thống phòng ngự của HLV John Herdman vào cơn khủng hoảng, mà còn đẩy cựu vương khu vực xuống vị trí thứ ba bảng đấu, đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.

Trung vệ đội trưởng Rizky Ridho thể hiện sự day dứt sau thất bại nặng nề của Indonesia.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự ba trung vệ

Trái ngược với những kỳ vọng về một thế trận giằng co, hàng thủ xứ vạn đảo đã có một ngày thi đấu thiếu tập trung nghiêm trọng. Bộ ba trung vệ gồm Rizky Ridho, Jordi Amat và Shayne Pattynama liên tục bộc lộ những khoảng trống chết người trước các pha vây ráp và tổ chức tấn công sắc bén từ tuyển Việt Nam.

Sự thiếu liên lạc giữa các tuyến khiến Indonesia vỡ trận nhanh chóng bằng những bàn thua liên tiếp. Mọi phương án bọc lót cơ bản nhất đều thất bại, khiến khung thành Skuad Garuda liên tục đặt trong tình trạng báo động đỏ suốt 90 phút thi đấu.

Lời xin lỗi và tuyên bố trách nhiệm từ thủ quân

Đứng trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận, thủ quân Rizky Ridho đã chính thức đại diện cho toàn đội lên tiếng. Trên trang cá nhân, ngôi sao đang khoác áo Persija Jakarta bày tỏ sự dằn dằn và thẳng thắn nhìn nhận thất bại của bản thân cùng các đồng đội.

"Không có một sự thỏa hiệp nào cho thất bại, nhất là khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây là thời điểm thích hợp để mọi người tiếp tục bước đi cùng nhau. Đối với người dân Indonesia, các bạn xứng đáng nhận được một kết quả tốt hơn nhiều từ trận đấu vừa qua", Rizky Ridho chia sẻ.

Bài toán sinh tử cho HLV John Herdman trước trận gặp Singapore

Cận cảnh bảng xếp hạng sau lượt trận thứ ba cho thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc của đại diện xứ vạn đảo. Dù sở hữu 7 điểm sau 3 lượt trận, trận thua trắng 3 bàn đã chính thức đánh văng Indonesia khỏi nhóm hai đội dẫn đầu bảng A.

Áp lực đè nặng lên vai HLV John Herdman là cực lớn trước thềm lượt trận hạ màn. Để tự quyết tấm vé bước tiếp vào vòng bán kết, Indonesia không còn đường lùi và buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm trong chuyến làm khách đầy giông bão trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Singapore.