Trận tranh hạng ba World Cup 2026: Khi danh dự và sự mệt mỏi cùng tồn tại Cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp tại Miami không chỉ là trận tranh huy chương đồng mà còn là lời chia tay triều đại Didier Deschamps, dấy lên tranh luận về việc FIFA nên xóa bỏ trận đấu này.

World Cup luôn được tôn vinh bởi tính chất loại trực tiếp khắc nghiệt, nơi một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể chấm dứt giấc mơ bốn năm của một dân tộc. Tuy nhiên, ngay trước thềm trận chung kết rực lửa, FIFA vẫn duy trì một truyền thống gây nhiều tranh cãi: trận tranh hạng ba. Tại World Cup 2026, tuyển Anh và tuyển Pháp là hai cái tên phải bước vào cuộc đối đầu mà có lẽ, không cầu thủ nào thực sự khao khát.

Gánh nặng thể lực và tinh thần sau thất bại

Ba ngày sau khi giấc mơ vô địch tan vỡ trước Argentina và Tây Ban Nha, Anh và Pháp buộc phải thu dọn tàn dư cảm xúc để ra sân thêm một lần nữa. FIFA gọi đây là "chung kết huy chương đồng", nhưng với những cường quốc bóng đá, vị trí thứ ba thường mang lại cảm giác hụt hẫng hơn là tự hào. HLV Thomas Tuchel thừa nhận rằng mục tiêu duy nhất của cả hai đội là trận chung kết tại New Jersey, không phải một suất trên bục nhận giải an ủi.

World Cup 2026 đi vào lịch sử với quy mô 104 trận đấu, một con số kỷ lục đẩy giới hạn chịu đựng của các cầu thủ đến mức cực đoan. Sau gần một tháng thi đấu với cường độ cao, sự quá tải về thể lực và tinh thần là điều không thể tránh khỏi. Trong bối cảnh đó, việc phải thi đấu thêm một trận cầu mang tính thủ tục khiến giá trị chuyên môn bị đặt dấu hỏi lớn.

Sự suy giảm giá trị chuyên môn

Thực tế lịch sử cho thấy, các trận tranh hạng ba thường diễn ra cởi mở và có nhiều bàn thắng hơn mức bình thường. Kể từ năm 1974, chưa có trận tranh hạng ba nào kết thúc với ít hơn hai bàn thắng. Tuy nhiên, sự bùng nổ này thường đến từ việc các đội bóng không còn đặt nặng hệ thống phòng ngự hay áp lực thành tích.

Nhiều chiến lược gia thường tận dụng dịp này để thử nghiệm nhân sự hoặc trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị. Điều này giúp làm đẹp bảng thống kê cá nhân nhưng lại làm loãng đi tính cạnh tranh quyết liệt đặc trưng của World Cup. Cựu HLV Louis van Gaal từng gay gắt kêu gọi FIFA bỏ trận đấu này ngay cả sau khi Hà Lan đánh bại Brazil 3-0 để giành HCĐ năm 2014, gọi đó là một sự thiếu công bằng cho những đội vừa thất bại ở bán kết.

Động lực cá nhân và lời chia tay của một triều đại

Mặc dù bị coi là "vô nghĩa" với các đội tuyển lớn, trận đấu tại Miami vẫn mang những ý nghĩa riêng biệt. Với Kylian Mbappe hay Harry Kane, đây là cơ hội cuối cùng để tích lũy thêm bàn thắng trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng. Những kỷ lục cá nhân, như con số 13 bàn thắng của Just Fontaine năm 1958, vẫn luôn là động lực thôi thúc các ngôi sao tỏa sáng ngay cả trong một trận cầu an ủi.

Đặc biệt đối với tuyển Pháp, trận đấu này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Đây sẽ là lần cuối cùng Didier Deschamps ngồi trên băng ghế chỉ đạo sau 14 năm dẫn dắt "Les Bleus". Các cầu thủ Pháp hiểu rằng họ có trách nhiệm phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo và mang về một chiến thắng như món quà tri ân cho người thầy đã đưa họ lên đỉnh cao thế giới năm 2018.

Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh tổng thể, khi những va chạm nảy lửa như tình huống Jude Bellingham xô xát với các cầu thủ Argentina ở bán kết vẫn còn nóng hổi, việc buộc các cầu thủ phải thi đấu trận tranh hạng ba dường như là một sự khiên cưỡng. Có lẽ đã đến lúc FIFA cần lắng nghe những tiếng nói từ giới chuyên môn để cân nhắc về tương lai của trận đấu này, trả lại sự tập trung tuyệt đối cho trận chung kết – nơi vinh quang thực sự được định đoạt.