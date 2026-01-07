Trần Trung Kiên: 'Tôi không áp lực khi cạnh tranh với Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang' Thủ thành trẻ thuộc biên chế HAGL coi việc tập luyện cùng hai đàn anh Việt kiều dày dặn kinh nghiệm là cơ hội quý giá để tích lũy bản lĩnh trước thềm ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội quân quan trọng nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Tâm điểm của đợt tập trung lần này đổ dồn vào cuộc cạnh tranh khốc liệt nơi khung gỗ, nơi thủ môn trẻ Trần Trung Kiên đang phải đối đầu với hai tên tuổi lớn là Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang.

Trung Kiên tập luyện cùng các đồng đội để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Tâm thế của sức trẻ trước những tượng đài

Sự xuất hiện đồng thời của Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang – hai thủ thành Việt kiều có đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn – tạo nên một áp lực vô hình cho bất kỳ cái tên trẻ nào. Tuy nhiên, Trần Trung Kiên cho thấy sự chững chạc đáng kinh ngạc trong tư duy. Thay vì lo lắng về vị trí chính thức, thủ môn của HAGL coi đây là một đặc ân để nâng tầm bản thân.

"Tôi cảm thấy may mắn khi được triệu tập, đặc biệt là cơ hội học hỏi từ anh Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang. Tôi cố gắng tích lũy kinh nghiệm từ các anh để phát triển bản thân nhiều hơn," Trung Kiên chia sẻ. Anh khẳng định bản thân không gặp áp lực bởi quan niệm rằng kết quả chung cuộc của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 mới là đích đến quan trọng nhất.

Đối đầu với những 'họng pháo' hạng nặng

Bên cạnh cuộc đua nội bộ, cường độ tập luyện tại tuyển Việt Nam đang được đẩy lên mức rất cao. Trung Kiên thừa nhận anh và các đồng nghiệp phải liên tục làm việc hết công suất để cản phá những pha dứt điểm từ các chân sút hàng đầu như Nguyễn Xuân Son hay Nguyễn Đình Bắc. Mỗi tiền đạo đều mang đến những thử thách khác nhau về góc sút và lực bóng, giúp các thủ môn cải thiện phản xạ đáng kể.

Sự khắc nghiệt của thời tiết nắng nóng tại Hà Nội cũng là một thử thách về thể trạng. Tuy nhiên, toàn đội đang nỗ lực vượt qua để chuẩn bị cho chuyến tập huấn mang tính bước ngoặt tại Hàn Quốc. Đây được xem là giai đoạn cọ xát lý tưởng để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất trước giải đấu lớn.

Dấu ấn từ giáo án của Lee Woon Jae

Một yếu tố quan trọng giúp các thủ môn duy trì sự ổn định là sự dẫn dắt của HLV thủ môn Lee Woon Jae. Với kinh nghiệm của một huyền thoại từng tỏa sáng tại World Cup, ông Lee mang đến những bài tập chuyên sâu, tập trung vào cả kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu.

Sự nhiệt tình và giáo án khoa học của vị chuyên gia người Hàn Quốc giúp các thủ môn như Trung Kiên luôn giữ được trạng thái thể lực hoàn hảo. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cầu thị, Trần Trung Kiên đang nỗ lực chứng minh rằng sức trẻ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trong cuộc đua giành suất bắt chính tại ASEAN Cup 2026 sắp tới.