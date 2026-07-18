Trang Pháp tại Studio 3: Hành trình từ Nhật ký Vàng Anh đến Tỷ tỷ đạp gió 2026 Tại chương trình Studio 3, Trang Pháp lần đầu chia sẻ chi tiết về những bước ngoặt sự nghiệp, từ vai trò diễn viên truyền hình đến vị thế nghệ sĩ toàn năng trên sân khấu quốc tế.

Trong những năm gần đây, Trang Pháp đã khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ đa năng nhất của làng giải trí Việt. Xuất hiện tại chương trình Studio 3, nữ nghệ sĩ đã có những chia sẻ chuyên sâu về hành trình từ một diễn viên quen thuộc trên sóng truyền hình đến khi trở thành "Trưởng nhóm Đạp Gió" và vươn ra sân khấu quốc tế tại Trung Quốc.

Trang Pháp tại Studio 3.

Từ 'Chị đẹp' quốc nội đến sân khấu 'Tỷ tỷ' quốc tế

Sau thành công rực rỡ tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Trang Pháp không dừng lại ở vùng an toàn. Cô tiếp tục thử sức tại Tỷ tỷ đạp gió 2026, một sân chơi quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu khu vực. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giới thiệu hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh đến với khán giả quốc tế.

Tại Studio 3, Trang Pháp phân tích về sự khác biệt trong trải nghiệm giữa hai hành trình này. Không chỉ đơn thuần là biểu diễn, đó còn là quá trình thích nghi, sáng tạo và khẳng định tư duy âm nhạc trong một môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Những câu chuyện hậu trường chưa từng được kể về quyết định bước lên sân khấu quốc tế sẽ lần đầu được cô bật mí.

Trang Pháp nhìn lại hành trình Đạp Gió của mình.

Bước ngoặt từ bỏ con đường hàn lâm để Nam tiến

Ít ai nhớ rằng khởi đầu của Trang Pháp gắn liền với những vai diễn trong Nhật ký Vàng Anh và các bộ phim truyền hình trên VTV. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi bằng thạc sĩ tại nước ngoài, cô đã đưa ra một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời: Nam tiến để theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Quyết định này đồng nghĩa với việc cô phải xây dựng lại mọi thứ từ con số không. Trong cuộc trò chuyện, Trang Pháp nhìn lại những thử thách của tuổi trẻ và niềm tin kiên định vào con đường đã chọn. Sự kiên trì đó đã giúp cô chuyển mình từ một diễn viên trẻ thành một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc có tầm ảnh hưởng.

Trang Pháp check-in tại khu vực photobooth của Studio 3.

Định vị chân dung nghệ sĩ toàn năng

Hiện tại, Trang Pháp không chỉ giới hạn bản thân ở vai trò ca sĩ. Cô được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc, đứng sau nhiều bản hit thị trường. Theo cô, mỗi giai đoạn trong sự nghiệp đều là một bài học về sự hoàn thiện bản thân và khám phá những giới hạn mới trong nghệ thuật.

Tại không gian Sofa Talk của Studio 3, khán giả sẽ thấy một Trang Pháp bản lĩnh, luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Cô cũng chia sẻ về cách duy trì cảm hứng sáng tạo và những mục tiêu dài hạn sau khi đã đạt được những cột mốc lớn trong sự nghiệp.

Trang Pháp tại không gian Sofa Talk tại Studio 3.

Chương trình Studio 3 với sự góp mặt của ca sĩ Trang Pháp sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 20h Chủ nhật, ngày 19/7/2026. Mời quý độc giả đón xem để hiểu rõ hơn về chân dung của nữ nghệ sĩ đầy nội lực này.