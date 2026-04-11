Tranh cãi đề xuất tăng 5 ngoại binh tại V-League: Nguy cơ bóp nghẹt tài năng nội Đề xuất tăng suất ngoại binh lên 5 người tại V-League 2026-2027 vấp phải sự phản đối từ nhiều CLB vì lo ngại ảnh hưởng đến cơ hội của cầu thủ nội và áp lực tài chính.

V-League đang đứng trước một cuộc tranh luận gay gắt về cấu trúc nhân sự khi đề xuất tăng số lượng cầu thủ ngoại lên 5 người bắt đầu từ mùa giải 2026-2027 được đưa ra. Trong khi một số ý kiến kỳ vọng việc nâng chất ngoại binh sẽ tăng tính cạnh tranh cho giải đấu, nhiều CLB lớn đã lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy sâu sắc đối với tương lai bóng đá Việt Nam.

Bài toán về không gian phát triển cho cầu thủ nội

Theo lộ trình từ VPF, hai câu lạc bộ đã gửi văn bản lên VFF đề nghị tăng suất đăng ký ngoại binh tối đa từ 4 lên 5 người. Đáng chú ý, với các đội bóng tham dự giải đấu cấp châu lục, con số này có thể lên tới 8 người đăng ký và 5 người được ra sân cùng lúc. Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức đối mặt với sự phản đối từ các lò đào tạo trẻ danh tiếng.

Đề xuất tăng số lượng ngoại binh lên 5 người tại V-League 2026-2027 gây tranh cãi.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai, đưa ra phân tích sắc sảo về kịch bản nhân sự: Nếu tính cả 2 suất Việt kiều, 1 cầu thủ nhập tịch và 4 hoặc 5 ngoại binh, một đội hình xuất phát có thể chỉ còn vỏn vẹn 3 đến 4 cầu thủ nội thuần túy. Điều này tạo ra rào cản vô hình, chặn đứng cơ hội cọ xát của các tài năng trẻ ngay tại sân chơi quốc nội.

Thực tế chứng minh, những thành công rực rỡ của các cấp độ Đội tuyển Quốc gia thời gian qua như chức vô địch ASEAN Cup 2024, HCV SEA Games 33 hay HCĐ U23 châu Á 2026 đều có nền tảng từ việc các cầu thủ nội được thi đấu thường xuyên tại V-League. Việc thu hẹp "đất diễn" của nội binh có thể khiến nguồn cung nhân sự cho đội tuyển bị suy giảm nghiêm trọng.

Áp lực tài chính và tính bền vững của các câu lạc bộ

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, gánh nặng kinh tế là rào cản lớn thứ hai khiến đề xuất này vấp phải sự hoài nghi. Đại diện CLB Ninh Bình cảnh báo rằng việc tăng thêm một suất ngoại binh đồng nghĩa với việc quỹ lương và phí lót tay sẽ phình to đáng kể. Trong bối cảnh nhiều đội bóng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm mô hình tài chính ổn định, việc tăng chi phí ngoại binh có thể dẫn đến nguy cơ mất cân đối thu chi, thậm chí là bỏ giải.

Nhiều chuyên gia và nhà quản lý cho rằng Việt Nam không nên vội vã chạy đua theo mô hình của Thái Lan. Thay vì mở rộng suất ngoại binh, VFF và VPF nên ưu tiên giải quyết các vấn đề căn cơ:

Nâng cao chất lượng tổ chức và công tác trọng tài tại V-League.

Xây dựng cơ chế thu hút tài trợ bền vững cho các đội bóng.

Chỉ xem xét tăng số đội và suất ngoại binh khi quy mô giải đấu đạt từ 16-18 đội và nền tảng kinh tế của các CLB thực sự vững mạnh.

Đồng quan điểm, HLV Trần Tiến Đại của PVF-CAND nhấn mạnh việc duy trì quy định hiện tại là động lực sống còn để các học viện tiếp tục đầu tư vào công tác đào tạo trẻ. Nếu không có cơ hội ra sân, những khoản đầu tư hàng triệu USD vào các cơ sở đào tạo sẽ trở nên lãng phí, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong dài hạn.