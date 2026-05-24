Tranh cãi đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh: Khi dàn sao Arsenal và Man City bị ngó lơ Hai chuyên gia Adrian Durham và Stuart Pearce gây bất ngờ với những lựa chọn đội hình tiêu biểu Premier League đầy khác biệt, đề cao giá trị thực tế thay vì chỉ nhìn vào danh tiếng.

Khi Ngoại hạng Anh khép lại với chức vô địch lịch sử của Arsenal sau hơn hai thập kỷ, những cuộc tranh luận về đội hình tiêu biểu (Team of the Season) bắt đầu bùng nổ. Đáng chú ý nhất là màn đối đầu quan điểm giữa bình luận viên Adrian Durham và huyền thoại Stuart Pearce của đài talkSPORT, nơi những tiêu chí về giá trị chuyển nhượng và đóng góp chuyên môn được đặt lên bàn cân.

Nhiều sao Arsenal và Man City chưa được giới truyền thông đánh giá cao khi chọn ra đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Sự đối lập giữa danh tiếng và giá trị thực tế

Arsenal đã chính thức đăng quang, trong khi Manchester City cán đích ở vị trí thứ hai trong mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola. Tuy nhiên, Adrian Durham đã gây sốc khi gạch tên toàn bộ dàn sao của hai đội bóng này khỏi đội hình của mình. Triết lý của Durham rất rõ ràng: ông ưu tiên những cầu thủ có giá trị thực tế cao so với mức phí chuyển nhượng, thay vì những siêu sao đắt giá.

Ngược lại, Stuart Pearce giữ vững quan điểm truyền thống hơn. Ông lựa chọn dựa trên những màn trình diễn trực tiếp trên sân và tầm ảnh hưởng của các cầu thủ ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Sự khác biệt này tạo nên một bản danh sách đầy rẫy những cái tên gây tranh cãi.

Cuộc chiến trong khung gỗ: Raya hay Lammens?

Ở vị trí người gác đền, Stuart Pearce đặt niềm tin vào David Raya của Arsenal. Với danh hiệu Găng tay vàng, Raya được xem là mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình vô địch của "Pháo thủ". Pearce khẳng định một thủ môn hàng đầu là điều kiện tiên quyết để chinh phục ngôi vương Premier League.

Trong khi đó, Durham lại chọn Senne Lammens của Manchester United. Với mức giá chỉ 18 triệu bảng, Lammens được đánh giá là bản hợp đồng thành công nhất về mặt kinh tế lẫn chuyên môn, giúp Quỷ đỏ ổn định khung gỗ để về đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Hệ thống phòng ngự và những nhân tố bất ngờ

Hàng thủ của Pearce quy tụ những cái tên xuất sắc như Gabriel Magalhaes (Arsenal) và Marc Guehi (Manchester City). Ngược lại, Durham tiếp tục gây ngạc nhiên khi kéo Dominik Szoboszlai của Liverpool về đá hậu vệ phải và sử dụng Adrien Truffert của Bournemouth ở cánh đối diện. Cặp trung vệ của Durham là Dan Ballard (Sunderland) và Ezri Konsa (Aston Villa) – những người không quá ồn ào nhưng sở hữu số liệu thống kê phòng ngự ấn tượng.

Tuyến giữa cũng chứng kiến sự phân hóa. Trong khi Pearce chọn Declan Rice (Arsenal) làm mỏ neo, phối hợp cùng Elliot Anderson và Bruno Fernandes, thì Durham lại đặt niềm tin vào sức trẻ của Alex Scott (Bournemouth) và khả năng điều tiết của Morgan Gibbs-White.

Hàng công và dấu ấn từ băng ghế chỉ đạo

Điểm chung duy nhất giữa hai chuyên gia là vị trí của Morgan Rogers. Tiền đạo của Aston Villa đã có một mùa giải bùng nổ, góp công lớn giúp đội bóng gặt hái thành công tại đấu trường châu Âu. Ở các vị trí còn lại, Pearce ưu tiên Igor Thiago của Brentford với thành tích 18 bàn thắng, còn Durham lại chọn chân sút trẻ Eli Junior Kroupi của Bournemouth.

Về danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất, Pearce vinh danh Keith Andrews sau những gì ông làm được tại Brentford. Tuy nhiên, Durham lại dành sự tôn trọng cho Daniel Farke của Leeds United vì những dấu ấn chiến thuật đậm nét trong một mùa giải đầy biến động.

Cuộc tranh luận này cho thấy, đội hình tiêu biểu không chỉ là nơi tôn vinh những nhà vô địch, mà còn là tấm gương phản chiếu những góc nhìn khác nhau về giá trị của cầu thủ trong bóng đá hiện đại.