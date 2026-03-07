Tranh cãi tính năng Username trên WhatsApp: Vì sao chính phủ Ấn Độ yêu cầu Meta dừng triển khai? Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ lo ngại tính năng tên người dùng mới của WhatsApp sẽ tạo điều kiện cho tội phạm mạng mạo danh các cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính.

WhatsApp đang đối mặt với rào cản lớn tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới khi chính phủ Ấn Độ yêu cầu tạm dừng triển khai tính năng tên người dùng (username). Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ (MeitY) đã gửi thông báo chính thức tới Meta, bày tỏ lo ngại sâu sắc về các rủi ro an ninh mạng tiềm ẩn mà tính năng này có thể mang lại.

Tính năng tên người dùng của WhatsApp đang vấp phải sự phản đối từ chính phủ Ấn Độ.

Lo ngại về làn sóng mạo danh và tội phạm mạng

Trong thông báo gửi tới Meta, MeitY lập luận rằng việc cho phép người dùng đặt username có thể dẫn đến tình trạng mạo danh (identity spoofing) trên quy mô lớn. Cơ quan này lo ngại kẻ xấu sẽ đăng ký các tên người dùng gần giống với tên của các cá nhân có tầm ảnh hưởng, cơ quan công quyền, tổ chức tài chính hoặc các đơn vị thuộc chính phủ để thực hiện hành vi lừa đảo.

MeitY nhấn mạnh rằng việc triển khai tính năng này cần phải được tạm dừng cho đến khi các cuộc tham vấn với chính phủ được hoàn tất. Thậm chí, cơ quan này còn ám chỉ khả năng thực hiện các biện pháp quản lý cứng rắn đối với Meta nếu công ty tiếp tục ra mắt một tính năng mà họ tin rằng có thể tạo điều kiện cho tội phạm mạng phát triển. Meta hiện có 3 ngày để đưa ra phản hồi chính thức về vấn đề này.

Tranh cãi về cơ sở pháp lý và quyền hạn của chính phủ

Mặc dù những lo ngại của MeitY mang tính cảnh báo cao, nhưng không phải tất cả các bên đều đồng tình với cách tiếp cận này. Tổ chức Internet Freedom Foundation (IFF) đã lên tiếng chỉ trích thông báo của chính phủ Ấn Độ, cho rằng yêu cầu này thiếu cơ sở pháp lý vững chắc.

Theo IFF, MeitY không nêu rõ điều khoản luật pháp nào cho phép họ phê duyệt hoặc yêu cầu rút lại một tính năng của sản phẩm trước khi ra mắt. Tổ chức này cảnh báo rằng nếu tiền lệ này được thiết lập, chính phủ có thể can thiệp vào bất kỳ tính năng kỹ thuật nào của các ứng dụng khác trong tương lai, chẳng hạn như yêu cầu trình duyệt không bật cài đặt quyền riêng tư theo mặc định.

Biện pháp bảo vệ của WhatsApp và triển vọng tương lai

Về phía WhatsApp, dù tính năng username vẫn đang trong giai đoạn triển khai hạn chế, Meta khẳng định họ đã xây dựng các cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt. Cụ thể, nền tảng này đã thực hiện việc giữ chỗ (reservation) các username cho các nhân vật công chúng và thương hiệu lớn để giảm thiểu rủi ro mạo danh ngay từ đầu.

Việc tranh chấp này có được giải quyết ổn thỏa hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, kết quả của cuộc đối đầu giữa Meta và các nhà quản lý Ấn Độ sẽ quyết định tốc độ tiếp cận của một trong những bản cập nhật quyền riêng tư quan trọng nhất của WhatsApp tới hàng trăm triệu người dùng tại quốc gia này.